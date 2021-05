Les jeunes britanniques veulent abolir la monarchie dans un changement radical de l’opinion publique, selon une enquête

Un récent sondage a révélé que les jeunes britanniques ne sont plus fascinés par la monarchie et préféreraient se débarrasser de l’institution.

Une enquête YouGov indique qu’au moins 41 pour cent des personnes âgées de 18 à 24 ans préféraient un chef élu de l’État, contre 31 qui voulaient un roi ou une reine.

Il s’agit en fait d’un renversement complet de ce que la majorité voulait il y a deux ans. À l’époque, l’enquête avait révélé qu’au moins 46% préféraient la monarchie et 26% seulement voulaient qu’elle disparaisse.

L’enquête YouGov auprès de 4 870 adultes – âgés de 15 à 49 ans – a également révélé qu’au moins 53% soutenaient la monarchie. C’est cinq points de pourcentage de moins qu’une enquête similaire en 2019.

Au moins 81% des personnes de plus de 65 ans ont déclaré préférer la monarchie – ce qui, selon YouGov, est presque inchangé par rapport à il y a deux ans.

L’Association de la presse a rapporté que le soutien à un chef d’État élu est passé de 26% en 2019 à 37% en 2020. Et maintenant à 41% en 2021, soit un bond total de 15 points de pourcentage.

La famille royale a été dans l’œil de la tempête ces derniers temps. Le duc d’York, Prince Andrew, quitte son royal fonctions sur son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein en 2019. Puis en 2020, la sortie de Harry et Meghan, communément appelée « Megxit », a agité la presse royale britannique, suivie de l’interview d’Oprah Winfrey avec les deux plus tôt cette année. .

En avril, la reine, 95 ans, a perdu son mari de 99 ans, le prince Philip.

La reine règne depuis 69 ans et se prépare à célébrer le jubilé de platine l’année prochaine. L’Association de la presse l’a qualifiée de «symbole de stabilité pour la nation».

Même si la monarchie perd son charme parmi les jeunes, dans l’ensemble, la reine et la monarchie ont été soutenues par 61 pour cent des répondants. Et juste «moins d’un quart», a estimé qu’il fallait le remplacer par un élu.

Des sondages précédents ont indiqué que les jeunes Britanniques avaient une «opinion plus favorable» de Harry et Meghan Markle que leurs homologues plus âgés, qui, selon le rapport, avaient «des sentiments extrêmement négatifs à leur sujet».

L’enquête YouGov avait déclaré: «Comme cela a été courant dans le précédent sondage YouGov autour des Sussex, il existe une différence d’opinion significative entre les âges. Près de la moitié des personnes âgées de 18 à 24 ans (48%) ressentent plus de sympathie pour Harry et Meghan, tandis que 15% sont plus sympathiques pour les membres de la famille royale.

«Les Britanniques âgés de 25 à 49 ans sont partagés entre 28% et 24% de sympathie», a révélé l’enquête.

«Au-dessus de 50 ans, les sympathies tournent en faveur des membres de la famille royale et de la reine de 46% à 13%, passant à la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans (55%) ressentant plus de sympathie pour la reine», a-t-il ajouté.