Les jeunes Britanniques sont invités à se faire doubler car 1 patient sur 5 gravement malade de Covid a moins de 35 ans

Hier soir, les JEUNES adultes ont été invités à se faire doubler le coup dès que possible après qu’il soit apparu qu’un cinquième des patients Covid gravement malades avaient moins de 35 ans.

Environ 1 000 personnes âgées de 18 à 35 ans ont été décrites comme étant « vraiment malades » dans les hôpitaux du pays.

Les jeunes adultes sont invités à se faire doubler le plus rapidement possible Crédit : LNP

Le nombre de jeunes admis était quatre fois plus élevé que le pic de l’hiver dernier, selon la nouvelle directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard.

Elle a supplié les jeunes adultes de se faire piquer pour endiguer la marée. Elle a déclaré: « La meilleure façon pour eux de se protéger absolument est de se faire vacciner s’ils ne l’ont pas déjà fait. »

Elle s’est exprimée après la mort d’un patron de boîte de nuit anti-vaxxer de Covid après s’être moquée du jab en ligne.

David Parker, 56 ans, a partagé des dizaines de commentaires sur Facebook attaquant les jabs comme «expérimentaux».

Quelques semaines plus tard, il est tombé malade du virus et est décédé à l’hôpital. Sa famille désemparée a supplié hier d’autres sceptiques de mettre leurs doutes de côté et de se faire vacciner.

Le copain Steve Wignall a déclaré: « Malgré leur terrible perte, ils aimeraient que l’on sache qu’ils encouragent tout le monde à se faire vacciner parce qu’ils ne veulent pas que les autres souffrent comme ils le sont maintenant. »

‘IL A ETE LAVÉ DE CERVEAU’

David, de Catterick Garrison, North Yorks, avait publié des centaines de messages critiquant le vaccin, le gouvernement, les médias et les sociétés pharmaceutiques.

Dans un article sur Facebook, il a déclaré : « Je ne reçois toujours pas ce vaccin expérimental jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles sur les effets à long terme. »

Il est décédé lundi alors qu’il était en forme avant de tomber malade et qu’il n’avait aucun problème de santé sous-jacent.

Pendant ce temps, le partenaire d’un diplômé de l’Université de Cambridge qui est également décédé de Covid après avoir refusé le vaccin a déclaré avoir commis une « terrible erreur ».

Les Lawrenson, 58 ans, de Bournemouth, a exhorté sa famille à snober le jab car il n’avait pas été testé correctement.

Après sa mort, sa compagne Amanda Mitchell, 56 ans, a déclaré: « C’était une chose quotidienne qu’il nous disait: » Vous n’avez pas besoin de l’avoir, tout ira bien, faites juste attention « .

« Il m’a dit : ‘C’est un truc de gène, un truc expérimental. Vous mettez quelque chose dans votre corps qui n’a pas été complètement testé ».

« Les était très instruit, donc s’il me disait quelque chose, j’avais tendance à le croire. Je me sens incroyablement stupide. Les est mort inutilement.

Sa fille Carla Hodges, 35 ans, a ajouté : « Leslie a été tellement endoctrinée par les trucs qu’il voyait sur YouTube et les réseaux sociaux.

« Il a dit : ‘Beaucoup de gens mourront plus du vaccin que du Covid’. »

Environ 30% des adultes âgés de 18 à 29 ans n’ont pas encore reçu de première dose – et ils représentent actuellement la majorité des infections. Environ 2,6 millions de cet âge ne sont toujours pas vaccinés.

On estime que 73,9% des femmes âgées de 25 à 29 ans ont reçu une première dose, contre seulement 67,3% des hommes. Parmi les 18 à 24 ans, on estime que 71,3 % des femmes ont reçu une dose, mais seulement 63,8 % des hommes.

Dans trois communes anglaises, on estime que moins de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans ont subi un jab – Islington à Londres (42,7 %), Birmingham (42,9) et Liverpool (49,4).

Le gouvernement cherche à persuader les jeunes.

Nightclub Heaven organisera une clinique de vaccination ce week-end. Le site londonien, qui a accueilli des stars de premier plan, dont Lady Gaga et Miley Cyrus, proposera des jabs Pfizer et AstraZeneca dimanche.

Des sociétés de livraison de nourriture et de taxis ont également été recrutées pour offrir des réductions aux clients piégés.

Une personne sur cinq hospitalisée pour le Covid a entre 18 et 35 ans Crédit : Getty

À partir de septembre, les gens devront se faire doubler pour entrer dans les boîtes de nuit et les grands événements.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a exhorté les gens à profiter des remises en déclarant: «Les vaccins qui sauvent des vies vous protègent non seulement, vos proches et votre communauté, mais ils aident à nous rassembler en vous permettant de recommencer à faire les choses. vous avez manqué.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a ajouté: « S’il vous plaît, obtenez vos vaccins dès que vous le pouvez – et faites une bonne affaire. »