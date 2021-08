Les jeunes Britanniques se verront offrir des billets de cinéma et des kebabs en récompense du Covid jab

Les JEUNES adultes se verront offrir des billets de cinéma, des marées de taxi et de la restauration rapide en échange de leurs jabs Covid, selon les rapports.

Des sources gouvernementales indiquent qu’une trentaine d’entreprises sont en pourparlers pour rejoindre un nouveau programme qui, selon les responsables, encouragera davantage de jeunes à se faire vacciner.

Le gouvernement prévoit de récompenser les jeunes pour avoir obtenu leur jab Crédit : LNP

Jusqu’à présent, les géants du taxi Uber et Bolt ainsi que le service de restauration rapide Deliveroo sont à bord, et Pizza Pilgrims offrira également des récompenses à tout jeune qui se fera vacciner, rapporte The Sunday People.

Le ministre des Jabs, Nadhim Zahawi, a déclaré: « Merci aux entreprises qui ont soutenu cette mission – veuillez obtenir vos jabs dès que vous le pouvez et faites une bonne affaire. »

Actuellement, environ 67% des personnes âgées de 18 à 29 ans en Angleterre ont déjà reçu une première dose d’un vaccin.

Le Sunday Telegraph rapporte que si cela pouvait être augmenté à 80%, cela pourrait éviter le besoin de passeports vaccinaux dans les boîtes de nuit.

Cependant, Tim Blake, professeur de politique à la Queen Mary’s University de Londres, a qualifié le projet de « gimmick ».

Il a déclaré: Les jeunes ont le droit de s’attendre à un long terme qu’à une poignée de bons pour des manèges et des pizzas.

«Les gadgets sont formidables et le gouvernement devrait avoir le mérite d’avoir pensé en dehors des sentiers battus.

« Mais ce que les jeunes ont vraiment besoin – et méritent – ​​du gouvernement, c’est d’un plan de relance post-Covid prévoyant et correctement financé. »

Aucune limite d’âge n’a encore été convenue dans les accords, mais le programme est conçu pour augmenter l’utilisation des vaccins chez les 18-30 ans.

Selon certaines informations, Uber commencera à envoyer des rappels à tous les utilisateurs de son application à partir du mois prochain.

Il offrira des réductions pour les taxis et les repas via sa branche Uber Eats.

Uber fait partie des entreprises à avoir signé l’accord Crédit : Alamy

Et Bolt, qui a déjà offert 250 000 £ de crédit gratuit aux centres de vaccination de Londres – étendra l’offre à travers le pays.

Une source du ministère de la Santé a déclaré que les autres partenaires du programme pourraient inclure des cinémas et des restaurants.

Ils offriront également des codes de réduction aux personnes réservant via l’application NHS et assistant aux centres de vaccination contextuels en tant que compétitions sur les réseaux sociaux.

Mais les responsables ont assuré aux applications potentielles du programme de remise que les entreprises ne conserveraient ni ne demanderaient de données sur la santé.

Hier était la date cible pour atteindre 52,8 millions de premiers vaccins vaccinés, mais ce chiffre est tombé à un peu plus de 56,8 millions.

Le secrétaire à la Santé, Savid Javid, a déclaré: « Merci à toutes les entreprises qui intensifient leur soutien à cette importante campagne de vaccination. »

Et il a dit aux jeunes : « Une fois disponible, sortez et profitez des réductions. »

Public House England et l’Université de Cambridge indiquent qu’environ 60 000 décès, 22 millions d’infections et 52 600 hospitalisations ont été évités grâce aux vaccins jusqu’au 23 juillet.

Les cas de Covid ont chuté pour le dixième jour consécutif hier avec 26 144 infections signalées, le nombre de décès ayant également diminué de 18%.