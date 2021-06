Les jeunes Britanniques font la queue pendant trois HEURES pour se faire vacciner contre Covid alors que le 21 juin est en jeu face à l’augmentation des cas

Les JEUNES Britanniques ont fait la queue aujourd’hui pendant trois heures pour obtenir un vaccin Covid dans une course pour battre la variante indienne avant le 21 juin.

Des images montrent des foules de personnes faisant la queue le long du front de mer dans le sud de l’Ayrshire, en Écosse, pour obtenir un jab.

Le centre d’accueil de la ville propose des vaccins aux moins de 30 ans jusqu’à 18 heures ce soir dans le but de réduire les infections.

Les pop-ups de vaccination se sont avérés populaires parmi les jeunes Britanniques qui n’ont pas encore été invités à réserver leur jab.

Il y avait également des files d’attente au Belmont Health Centre à Harrow, au nord-ouest de Londres, aujourd’hui.

C’est le deuxième jour consécutif que la clinique ouvre ses portes aux plus de 18 ans qui vivent ou travaillent dans la région.

Hier, des centaines d’étudiants ont été refoulés d’un centre de vaccination de l’University College London.

Les jabs se sont épuisés en seulement deux heures à la clinique sans rendez-vous de Camden, au nord de Londres, alors que de jeunes Britanniques enthousiastes se présentaient en masse.

Certains étudiants ont campé à partir de 5 heures du matin pour se faire vacciner contre Covid afin de pouvoir sortir faire la fête dans les boîtes de nuit lorsque le verrouillage sera levé.

L’UCL est la première université à annoncer un vaccin sans rendez-vous et on espère que cela deviendra un moyen plus régulier d’administrer des vaccins aux jeunes.

La clinique, gérée par le NHS Camden, avait organisé l’événement sous forme de séance de vaccination sans rendez-vous pour les étudiants qui n’étaient pas inscrits auprès d’un médecin généraliste.

Cela survient après que plus de 15 000 personnes ont fait la queue pour un jab au stade de Twickenham lundi pour se faire vacciner.

Les files d’attente au stade de rugby étaient « plus longues que Glastonbury » alors que des dizaines de milliers de jeunes attendaient patiemment.

À l’heure actuelle, les règles du gouvernement stipulent que seules les personnes de plus de 30 ans peuvent se faire vacciner.

Mais il a été annoncé aujourd’hui que plus de 20 ans seront invités à partir de la semaine prochaine pour réserver leur jab.

Matt Hancock aujourd’hui Sky News : « La majorité des personnes hospitalisées actuellement ne sont pas vaccinées.

« Cette semaine, nous allons ouvrir les vaccins aux moins de 30 ans et nous nous rapprochons donc du point où nous avons pu offrir le vaccin à tous les adultes de ce pays.

« Ensuite, une fois que tout le monde aura reçu sa deuxième dose, vous obtiendrez cette protection que nous voyons actuellement chez les personnes âgées, vous obtiendrez cette protection dans toute la population adulte. »

Et tous les plus de 50 ans se verront offrir un deuxième coup dans les semaines à venir pour essayer de s’assurer que le Royaume-Uni peut lever ses dernières restrictions de verrouillage le 21 juin.

Les ministres espèrent poursuivre le déploiement le plus rapidement possible pour lutter contre la menace croissante de la variante indienne.