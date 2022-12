Les jeunes brisent les normes générationnelles entourant le colorisme

S’attaquer au colorisme – un biais réel ou perçu basé sur le teint et la couleur de la peau – n’est pas facile, d’autant plus que cela signifie “essayer de défaire 500 ans de mauvaise éducation systématique”, selon Nayeli Y. Chavez-Dueñas, PhD, une licence psychologue clinicien et professeur à la Chicago School of Professional Psychology.

“J’ai joué un rôle plus direct dans la création de leur environnement et j’ai été très intentionnel sur ce que nous leur présentons”, explique Marland.

Cela est devenu un moment charnière pour leurs parents – Marland et Anniella May – des professionnels de la santé mentale du millénaire d’origine caribéenne et argentine, respectueusement. Leur petite fille pensait-elle qu’une peau plus claire serait mieux ? Le colorisme est arrivé tôt chez eux.

Selon les professionnels de la santé mentale, les jeunes brisent les schémas de pensée générationnels entourant le colorisme malgré le fait que les générations plus âgées sont «mal à l’aise». Ceci est la dernière entrée de notre série en quatre parties sur la couleur et la santé mentale.

Partout dans le monde, la peau plus foncée désavantage des millions de personnes. Au sein des communautés de couleur, une peau plus claire confère souvent un meilleur accès, des privilèges et une meilleure santé mentale et physique.

“Bien que je puisse me sentir frustré et en colère lorsque les gens font des commentaires colorés, je dois me rappeler que nous avons tous été exposés à cette éducation avant même notre naissance”, déclare Chavez.

Favoriser la communauté

Il peut être difficile d’aller à contre-courant à la fois dans votre communauté et dans votre famille, surtout si vous avez entendu à plusieurs reprises des commentaires de coloristes ou si vous vivez dans une communauté non diversifiée, selon Josephine Almanzar, PsyD, psychologue agréée et propriétaire d’Oasis. Services psychologiques.

“C’est vraiment un acte de rébellion totale de lutter contre ce qu’on vous a dit toute votre vie”, dit Almanzar. “Être capable de trouver une communauté est important pour que vous n’ayez pas l’impression d’être seul dans ce combat pour être qui vous êtes.”