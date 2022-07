Les jeunes brésiliens envisagent un transfert vers les pâturages européens

Les jeunes joueurs brésiliens émergents souhaitent rejoindre les ligues européennes pendant la fenêtre de transfert actuelle. Ils sont considérés comme des prospects à long terme pour l’équipe nationale, alors le moment est peut-être venu de conclure les meilleures offres.

Voici quelques noms à surveiller :

DU QUEIROZ

Le milieu de terrain des Corinthians, âgé de 22 ans, est devenu un joueur box-to-box dynamique. L’énergie et le rythme de Queiroz lui valent des comparaisons avec l’ancien joueur du Brésil, de Tottenham et de Barcelone, Paulinho. Le milieu de terrain a amélioré ses compétences de marquage en même temps que ses courses ont comblé les lacunes des ailiers de l’équipe. Il a également joué comme arrière droit avec un succès raisonnable.

VITOR ROQUE

Il est peut-être un peu exagéré de comparer un attaquant de 17 ans avec le vainqueur de la Coupe du monde Ronaldo. Mais ils ont des points communs : tous deux ont commencé leur carrière en jouant pour Cruzeiro et tous deux ont eu un impact dès leur plus jeune âge. Le jeune a marqué deux buts en 11 matches de championnat brésilien pour l’Athletico et un autre qui a aidé son équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Copa Libertadores. Il peut jouer à droite et en tant que cible.

MARCOS LÉONARD

L’attaquant de Santos, âgé de 19 ans, a marqué 14 buts en 35 matches cette année, ce qui fait de lui l’un des rares points positifs de son équipe. L’an dernier, il avait marqué sept buts en 40 matches. Le dribbleur pointu et finisseur précis aurait négocié pour jouer en Premier League anglaise, bien que le club reste un mystère. Leonardo est un joueur moins inventif que les autres joueurs qui ont quitté Santos en tant que diplômés de l’académie.

Mathéus Martins

L’attaquant de 18 ans n’a commencé que cinq matchs pour Fluminense depuis qu’il est devenu professionnel l’année dernière, mais les dépisteurs ont suffisamment vu sa vitesse et son flair sur l’aile gauche pour qu’il soit lié à l’Udinese en Italie et au Lokomotiv Moscou en Russie. Martins a marqué cinq buts en 25 matches pour le club de Rio de Janeiro, qui aurait refusé des offres de 6,5 millions d’euros (6,5 millions de dollars) pour lui. Il a joué pour toutes les équipes nationales du Brésil depuis les moins de 15 ans, à l’exception de l’équipe senior.

IGOR PAIXÃO

L’attaquant de Coritiba, âgé de 22 ans, a si bien réussi ses courses et ses dribbles au cours de la première moitié de la saison que son club a prolongé son contrat jusqu’en 2024 et inséré des frais de libération de 50 millions d’euros (50 millions de dollars). Il a été lié aux clubs portugais de Porto et Benfica. Paixão préfère jouer sur l’aile gauche mais peut aussi aller sur la droite. Cette année, il a marqué 11 buts en 32 matchs pour Coritiba, ce qui a incité certains fans à le comparer à Vinicius Jr du Real Madrid.

