Les jeunes baristas de Starbucks poussent de plus en plus à se syndiquer

D’un océan à l’autre, les jeunes baristas de Starbucks font pression pour syndiquer leurs cafés, faisant jouer leur pouvoir collectif contre le géant du café dans un combat qui pourrait changer l’industrie de la restauration au sens large et sa main-d’œuvre.

Après avoir décroché une première victoire à la fin de l’année dernière, deux magasins appartenant à la société Starbucks se sont officiellement organisés après un vote et une audition en décembre devant le National Labor Relations Board. À ce jour, plus de 30 magasins appartenant à l’entreprise, du Massachusetts au Tennessee et en Arizona, ont déposé des candidatures aux élections syndicales chez Starbucks, selon une analyse CNBC des dépôts du NLRB. Une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle de l’industrie et la poussée syndicale très médiatisée des travailleurs de Starbucks pourraient signifier que davantage de chaînes voient leurs employés emboîter le pas.

« Je pense qu’en ce moment, c’est le canari dans la mine de charbon pour le syndicat et pour l’industrie », a déclaré Brett Levy, analyste chez MKM Partners.

Selon Richard Bensinger, organisateur syndical chez Starbucks Workers United et ancien directeur de l’organisation de l’AFL-CIO, les pétitions pour s’organiser sont arrivées plus rapidement que même les personnes impliquées ne l’avaient d’abord cru possible. Mais avec le groupe organisé via des unités à magasin unique, certains disent que la poussée pourrait prendre des années avant d’atteindre une masse critique pour le géant du café.