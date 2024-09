Les jeunes attaquants des Red Wings peuvent-ils se tailler une place dans l’effectif ? Observations du camp d’entraînement

TRAVERSE CITY, Michigan — Chaque année, à cette période, au camp d’entraînement des Red Wings, tous les yeux sont rivés sur un jeune joueur qui tente de créer la surprise au sein de l’effectif de la LNH.

Lors des deux derniers camps d’entraînement, ce joueur était Simon Edvinsson. Avant cela, c’était Lucas Raymond. Cette année, c’est un peu différent.

Alors que les Red Wings ouvrent leur camp, trois jeunes attaquants cherchent tous à faire une percée surprise à Detroit : Carter Mazur, Marco Kasper et Nate Danielson.

Et même si l’effectif de Détroit – comme d’habitude – n’a actuellement pas de place évidente à prendre, les Red Wings espèrent ouvertement qu’au moins un de ces joueurs puisse les forcer à prendre une décision difficile.

« Nous voulons une poussée », a déclaré l’entraîneur des Red Wings Derek Lalonde. « J’aimerais que ces gars-là soient évidemment respectueux envers les vétérans, mais qu’ils se battent pour leur place. C’est la réalité de la croissance. Nous voulons qu’ils nous poussent. Et ce n’est que depuis deux jours, mais il y a beaucoup de points positifs. »

Le prénom que Lalonde a mentionné correspondait à mes observations des deux premiers jours : « Je dirais que Marco a eu deux journées très fortes », a déclaré Lalonde. « Danielson et Carter sont très similaires. »

Kasper a attiré mon attention dès le premier jour d’entraînement, paraissant plus grand et plus puissant qu’il ne l’était il y a un an. Ma première remarque au camp a été un tir impressionnant que Kasper a réussi (bien que dans un exercice à trois contre zéro), et il a continué à attirer mon attention pendant un exercice de bataille peu de temps après, tenant une rondelle contre Danielson en tête-à-tête dans une répétition, égalisant dans une autre, et avec les deux se partageant une paire de répétitions lorsque l’exercice s’est étendu à deux contre deux (Danielson avec Alexandre Doucet, Kasper avec Michael Brandsegg-Nygård).

« Nous en parlions hier dans la salle, il ne ressemble même plus au même athlète que l’an dernier à ce moment-ci du camp », a déclaré Lalonde. « Il a acquis une certaine confiance grâce à sa croissance à (Grand Rapids) l’an dernier, et je pense que son parcours en séries éliminatoires a été très précieux pour lui. Il a une certaine attitude au camp cette année, ce qui est certainement positif. »

Kasper a joué jusqu’à présent sur un trio avec Brandsegg-Nygård et Cross Hanas, une place de titulaire qui rappelle que lui – ou l’un de ces trois jeunes attaquants – devrait vraiment jouer pour se frayer un chemin dans une bataille sérieuse au sein de l’effectif. Détroit a fait jouer les mêmes quatre trios de la LNH pendant deux jours jusqu’à présent, ce qui est un bon indicateur du statu quo.

Mais les grandes opportunités pour ces trois joueurs se présenteront lors de la pré-saison, lorsque les alignements changeront de jour en jour pour s’adapter à un calendrier de match chargé, permettant de nombreux looks différents.

Comme l’a fait allusion Lalonde, Kasper et Mazur arrivent à ce camp après une solide performance en séries éliminatoires de la LAH, où Mazur a récolté huit points en neuf matchs et Kasper, sept. Tous deux ont été parmi les meilleurs joueurs des Griffins lors de ces matchs, relevant le défi de l’intensité des séries éliminatoires.

La saison des exhibitions ne sera pas aussi ardue. Mais pour ces jeunes attaquants, c’est ce dont ils auront besoin pour tenter de prendre une place dans l’alignement à un joueur plus expérimenté.

Le directeur général Steve Yzerman a déclaré que « si l’un de ces jeunes joueurs fait de nous une meilleure équipe et joue un rôle régulier – pas seulement un rôle secondaire – nous trouverons une solution ». C’est juste que convaincre les Red Wings de potentiellement renoncer ou d’échanger un joueur existant (peut-être un gardien de but, avec un espace de gardiens profond qui compte trois gardiens prévus pour l’alignement de la LNH) est plus facile à dire qu’à faire.

Mais ils ne sont plus seulement des outsiders de 18 ans.

Mazur a 22 ans et a déjà effectué une saison professionnelle complète. Son plus grand défi cet été était de prendre du poids et, comme prévu, il s’est présenté au camp avec une silhouette beaucoup plus fournie : il mesure 1,83 m et pèse 86 kg, soit 14 kg de plus que son poids annoncé dans la LAH la saison dernière. C’est important, car pour un jeu aussi difficile que celui de Mazur, il devra être capable de tenir le coup physiquement pour le jouer au niveau de la LNH.

Kasper est plus jeune, 20 ans, mais avec ses 6 pieds et ses 197 livres, son corps semble plus adapté à la LNH. Il est un bon patineur et transporteur de rondelles et peut être tenace en échec-avant. Son début de camp a été exactement ce que l’on attend de lui.

Danielson est le plus jeune du groupe, mais il aura 20 ans la semaine prochaine et pourrait bien avoir le plus grand potentiel global des trois. Son coup de patin est remarquable en dehors de la glace et il apporte une combinaison d’habileté et de sens du hockey aux deux extrémités de la patinoire. Il a le moins d’expérience professionnelle des trois, mais son jeu mature se démarque néanmoins.

« Danielson est vraiment impressionnant », a déclaré Patrick Kane jeudi. « J’ai patiné un peu avec lui quand je suis arrivé à Détroit. Il a beaucoup de talent. Il me rappelle un peu (Connor) Bedard dans sa façon de jouer, de manier le bâton et de tirer. Il semble promis à un brillant avenir. »

Kane a également noté qu’il faisait partie de la même équipe que Mazur dans un tournoi à trois contre trois et qu’il en était ressorti impressionné, soulignant notamment sa sortie et déclarant : « Je pense qu’il a surpris certains gardiens de but avec son tir. »

Mazur a passé une journée avec Amadeus Lombardi et Jakub Rychlovsky, et une journée avec Sheldon Dries et Joe Snively. Ces quatre joueurs devraient être titulaires à Grand Rapids. Pendant ce temps, Danielson a été avec deux joueurs lors d’essais professionnels, Alex Chiasson et Isaac Ratcliffe. Il est difficile de savoir quoi penser de tout cela, et nous pourrions bien voir des looks différents lors des deux derniers jours du camp.

Mais la véritable opportunité semble se présenter lors de la pré-saison, où tous les trois chercheront à faire valoir leur point de vue pour un rôle dans la LNH le 10 octobre – ou pour une convocation anticipée lorsque les blessures surviendront inévitablement.

Edvinsson devrait débuter dans le top 4

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais au cas où il y aurait un doute, Lalonde a confirmé qu’il prévoyait qu’Edvinsson jouerait dans le top quatre de Detroit pour commencer la saison.

Le Suédois de 6 pieds 6 pouces a patiné avec Jeff Petry jusqu’à présent au camp, après que les deux aient joué ensemble en fin de saison dernière. Les Red Wings chercheront à ce qu’Edvinsson soit constant, et ils voudront certainement qu’il joue un « jeu propre », comme l’a dit Lalonde lorsqu’il s’agit d’éviter les revirements. Mais il est clair qu’ils en ont vu assez pour lui attribuer un rôle important.

Edvinsson est un autre joueur qui a pris du poids, puisqu’il pèse maintenant 225 livres. Il était déjà costaud sur la glace, puisqu’il pesait 209 livres la saison dernière, mais les Red Wings devront certainement prendre un peu de poids supplémentaire pour l’aider à dégager le filet et à repousser les attaquants.

Il a également donné la meilleure réponse de la journée vendredi, sur la façon dont il a ajouté ce poids supplémentaire.

« C’était juste beaucoup d’avocats », a plaisanté Edvinsson.

(Photo du haut de Marco Kasper : Allison Farrand / Detroit Red Wings)