Les jeunes Américains se déplacent de plus en plus vers les extrêmes

Joe Biden, candidat favori des jeunes électeurs ? C’est ce que démontre un sondage de l’Institut de politique de la Harvard Kennedy School. L’inflation, la santé et le logement trônent au sommet de leurs priorités, loin devant les changements climatiques, le conflit à Gaza ou encore la dette étudiante. Comment expliquer ces résultats ?

Vers la fin mars, l’école affiliée à l’Université Harvard a sondé plus de 2000 jeunes, âgés de 18 à 29 ans, sur leurs opinions politiques et leurs intentions de vote. Les résultats, publiés récemment, montrent que le candidat démocrate mène la course auprès de cet électorat clé, avec huit points de pourcentage d’avance sur son adversaire républicain.

Cet écart se creuse encore plus chez les femmes sondées : Joe Biden obtient 49 % de leurs intentions de vote, contre 32 % pour Donald Trump. Chez les hommes, il disparaît : l’ancien et l’actuel président obtiennent tous deux 41 % des voix.

On voit le même genre de phénomène, quoique moins prononcé, entre les groupes d’âge. Trumpobtenir plus de soutien parmi les 18-24 ans, tandis que Biden gagne des points au sein des 25-29 ans.

« De moins en moins de jeunes s’identifient au milieu du spectre politique. Les jeunes membres de la génération Z se déplacent de plus en plus vers les extrêmes », analyser pour Le Devoir Corey Seemiller, professeur à la Wright State University, dans l’Ohio.

Ce spécialiste de la génération Z avait réalisé une étude similaire en 2021. Ses résultats coïncident avec ceux de Harvard. « Nous avions également constaté une différence entre les hommes et les femmes, ces dernières étant presque deux fois plus susceptibles de s’identifier à gauche que les hommes. »

Elle souligne d’ailleurs un penchant de plus en plus prononcé pour la droite chez les jeunes hommes. Avec l’invalidation de Roe c. Wade en 2022, « cette divergence doit être d’autant plus apparente » entre les deux groupes, ajoute-t-elle dans un échange de courriels avec Le Devoir.

Des perspectives uniques

Outre les intentions de vote, le sondage de Harvard dresse aussi le portrait des prises de position des jeunes Américains, notamment sur leurs priorités, leur confiance envers les institutions publiques ou encore leur positionnement sur la question palestinienne.

Même si la moitié des répondants sont favorables à un cessez-le-feu à Gaza (seuls 10 % s’y opposent, tandis que 36 % ne se sont pas prononcés sur la question), rares sont ceux qui font de la guerre en Palestine un enjeu électoral prioritaire. Le conflit arrive au pied de la liste, dépassant uniquement… la dette étudiante.

« L’actualité évolue rapidement, et les conditions économiques et politiques dans le monde changent constamment. Il est difficile de dire quels seront les sujets de politique internationale les plus pertinents pour cette génération », et quelle influence cela aura sur leur vote, explique Corey Seemiller.

Et si l’inflation, l’accès aux soins de santé et le logement trônent au sommet de la liste, ces priorités varient au sein des allégeances politiques. « Pour ceux de gauche, le racisme, la brutalité policière, l’homophobie et le sexisme se sont révélés être des préoccupations majeures. […] La droite est plus préoccupée par les limitations des libertés personnelles, la traite des êtres humains et la criminalité », souligne l’experte.

Par ailleurs, la confiance envers les institutions publiques atteint un minimum record depuis 2015, analyse l’Institut de politique de la Harvard Kennedy School. La confiance envers le président américain a baissé de 60 % en neuf ans, tandis que la confiance envers la Cour suprême américaine a chuté de 55 %. Les médias, eux, ne récoltent la confiance que d’environ 10 % des jeunes, une baisse de 18 % depuis 2015.

Ce manque de confiance semble d’ailleurs être généralisé. « Les membres de la génération Z ont été confrontés à des systèmes défaillants depuis leur jeune âge », qu’il s’agisse d’un système politique instable, d’une économie vacillante, d’un accès restreint aux soins de santé… « Et malgré tout ça, on semble toujours surpris qu’ils ne fassent pas confiance aux institutions ! » fait remarquer la professeure.

Ces résultats démontrent des « perspectives uniques » en matière d’idéologie au sein de la jeune génération. « Tous ces éléments influencent leur vote ; ils soutiendront les candidats qui se préoccupent de ce qui les préoccupent », conclut l’experte.

