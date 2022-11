Les jeunes Américains riches ne détiennent que 25 % de leurs portefeuilles en actions

Selon un enquête récente de Bank of America Private Bank. Cependant, les investisseurs fortunés de 43 ans et plus détiennent en moyenne 55 % de leurs actifs en actions. Pourquoi la déconnexion ? Bien que les conseillers recommandent généralement que les jeunes investisseurs détiennent la grande majorité de leurs investissements en actions, les jeunes riches doutent que les investissements traditionnels puissent faire le travail. En fait, 3 sur 4 disent qu’il n’est pas possible d’obtenir des rendements supérieurs à la moyenne avec des actions et des obligations, selon le sondage. En conséquence, ils optent pour des investissements alternatifs, tels que l’immobilier, le capital-investissement et la crypto-monnaie, pour compléter leurs portefeuilles. Cependant, ce n’est pas une stratégie qu’il serait sage d’imiter, disent les professionnels de la finance. “Bien que personne n’ait de boule de cristal, je dirais également que les jeunes investisseurs particuliers ont tort de penser que les actions ne conduiront pas à des rendements à long terme supérieurs à la moyenne”, déclare Kevin Brady, planificateur financier certifié chez Wealthspire Advisors à New York. . Voici pourquoi lui et d’autres pros disent que vous seriez stupide d’investir comme la jet set.

Les jeunes investisseurs riches peuvent “confondre le succès avec l’expertise”

Pourquoi les jeunes investisseurs aisés se détournent-ils des actions ? Il se pourrait qu’il y ait des idées plus récentes et plus fraîches, déclare Ken Shepard, responsable des investissements chez Bank of America Private Bank. Les jeunes “ont vécu pendant une période d’innovation incroyable. Ce qui est moderne et nouveau et adopté aujourd’hui pourrait demain être rapidement abandonné”, dit-il. “Cette génération s’est habituée à adopter de nouvelles idées et façons de faire.” De plus, dit-il, la jeune génération d’investisseurs a maintenant traversé, dans certains cas, de multiples crises financières. “Cela a créé un peu plus de scepticisme quant aux avantages du marché boursier.” Pendant ce temps, de nombreux investissements alternatifs ont fait gagner beaucoup d’argent à beaucoup de gens au cours des dernières années. Mais soyez prudent en basant vos choix d’investissement sur les rendements récents. “Les investisseurs inexpérimentés — [including] les jeunes investisseurs fortunés qui ont peut-être gagné beaucoup d’argent avec les options d’achat d’actions ou la cryptographie au cours de la dernière décennie – ont tendance à confondre succès et expertise “, déclare George Gagliardi, CFP chez Coromandel Wealth Management à Lexington, Massachusetts. En d’autres termes, ceux qui pensent que les investissements alternatifs produiront des résultats supérieurs à la moyenne au cours de leur vie ignorent peut-être qu’ils ont bénéficié d’un moment fortuit avec leurs investissements. Ou, comme le dit Gagliardi: “la bonne vieille chance”.

Pourquoi les actions restent la meilleure option pour les jeunes investisseurs