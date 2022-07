Les jeunes Américains restent proches de leur ville natale

Dans ma famille, les déplacements sur de longues distances sont la norme.

Ma mère est née et a grandi à Honolulu, où sa grand-mère avait déménagé pendant la Grande Dépression d’une ville endormie du nord de l’État de New York sur le lac Ontario. (Vous pouvez tout lire à ce sujet dans un roman que ma mère vient de publier.) À l’âge adulte, elle et mon père ont quitté Hawaï pour, de tous les endroits, le New Hampshire, où mon frère et moi avons grandi.

(“Pourquoi quitteriez-vous le paradis pour les étendues gelées du New Hampshire?”, pourrait-on demander. Ne vous inquiétez pas, Dan et moi l’avons demandé de très nombreuses fois quand nous étions enfants.)

Mes parents se sont rencontrés à Hawaï, mais mon père est né en France ; son père, né dans le Dakota du Nord, était un officier de carrière de l’armée, et donc mon père et mes tantes et oncles ont grandi partout de la France à la Belgique à San Francisco à l’Allemagne à Honolulu.

Notre famille est un cas un peu extrême, mais si vous occupez une certaine position de classe aux États-Unis, ce type de mobilité peut sembler normal. Les gens grandissent dans un endroit, mais ensuite ils vont dans des universités à quelques centaines ou milliers de kilomètres de là, avant de déménager dans une grande ville pour trouver du travail.

Mais ce n’est pas la norme. Un nouvel article de Ben Sprung-Keyser et Nathaniel Hendren de Harvard, et de Sonya Porter du Census Bureau, examine en profondeur les jeunes adultes qui quittent la maison. Le gros point à retenir est… qu’ils ne le font pas.

À 26 ans, les auteurs constatent que 30 % des Américains vivent dans le secteur de recensement où ils vivaient à 16 ans. Cinquante-huit pour cent vivent à moins de 16 kilomètres ; 80 % vivent à moins de 100 milles ; 90% vivent à moins de 800 km. Les secteurs de recensement sont minuscule, désignations hyper-locales, avec des populations entre 1 200 et 8 000 chacune ; la mienne ne fait que 0,2 mille carré de superficie. La petite ville où j’ai grandi a Trois tracts en son sein. Rester dans votre tractus est un niveau extrême de stase résidentielle, mais 30% des jeunes adultes font exactement cela. En revanche, les sauts énormes, comme celui de mon arrière-grand-mère de New York à Honolulu ou celui de mes parents d’Honolulu au New Hampshire, sont extrêmement rares.

Comme les démographes et les sociologues qui lisent cet article sont susceptibles de le souligner, le constat selon lequel les gens restent généralement sur place n’est pas nouveau. En effet, la mobilité résidentielle à l’intérieur des États-Unis s’est effondrée pendant des années et n’a cessé de chuter même pendant la pandémie, malgré les récits de fuite des habitants de la ville.

D’où venez-vous, où êtes-vous allé ?

Alors que Sprung-Keyser, Hendren et Porter ne sont pas les premiers à trouver de faibles niveaux de mobilité, la granularité de leurs données est impressionnante. Ils examinent les «zones de navettage» ou des ensembles de villes et de villages qui composent un marché du travail régional. Par exemple, la zone de New York comprend Long Island et le comté de Westchester, mais pas des villes plus éloignées comme Newark ou Poughkeepsie. Les auteurs disposent de données sur la proportion de jeunes adultes qui partent et où ils partent.

Vous pouvez explorer les données vous-même ici ; il s’avère que seulement 1% des personnes d’où j’ai grandi déménagent à DC, comme moi, ce qui en fait toujours la troisième destination hors de l’État après Boston et New York.

Les données couvrent les jeunes adultes nés entre 1984 et 1992, c’est-à-dire les millénaires. Mais il y a des indications que le niveau de stase résidentielle que les auteurs trouvent persiste chez les adultes encore plus jeunes. Une enquête récente du site de finances personnelles Credit Karma a estimé que 29 % des Américains âgés de 18 à 25 ans vivent à la maison avec leurs parents ou d’autres proches ; ce phénomène a augmenté pendant la pandémie, même parmi les personnes de ce groupe d’âge non inscrites dans des collèges ou des universités, avant de s’estomper avec la réouverture du pays.

Comme on pouvait s’y attendre, les modèles de migration dépendent beaucoup de la race et du revenu. Les jeunes adultes noirs parcourent en moyenne 60 miles de moins que les jeunes adultes blancs, et les enfants du 1% supérieur de la répartition des revenus parcourent 325 miles en moyenne, contre seulement 160 miles pour ceux dont les parents se situaient dans le 25e centile de revenu. Cela peut sembler surprenant ; il y a des rendements décroissants du revenu (passer de 30 000 $ à 50 000 $ de revenus est beaucoup plus significatif que de passer de 100 000 $ à 120 000 $), ce qui signifie qu’il pourrait y avoir moins de raisons pour que les personnes à revenu élevé se déplacent à la recherche d’un salaire supplémentaire. Mais les enfants de familles à revenu élevé se déplacent encore beaucoup plus et plus loin que les enfants de familles à faible revenu.

L’un des sous-groupes les plus intéressants examinés par l’article est celui des enfants noirs issus de milieux relativement aisés. Selon les auteurs, les jeunes adultes noirs issus de familles à revenu élevé sont à l’origine de la « nouvelle grande migration » vers des villes du Sud comme Atlanta, Dallas et Houston ; ils sont 10 fois plus susceptibles que les enfants noirs de familles à faible revenu de déménager à DC.

Les données permettent également aux auteurs de l’article de mesurer comment les mouvements de personnes sont influencés par les opportunités d’emploi. Si les salaires augmentent soudainement dans une région, on s’attendrait à ce que plus de gens s’y installent, mais combien les gens vous attendriez-vous à déplacer ? Cette mesure s’appelle l’élasticité de la migration.

La conclusion surprenante : Même de grands changements dans les salaires moyens ne stimulent pas beaucoup de mouvement. Les auteurs considèrent un choc dans une zone de navettage particulière qui augmente les salaires régionaux de 1 600 $ par an, ce qui est assez important, en particulier pour les personnes dans les industries à bas salaires. Un tel choc, selon eux, inciterait davantage de personnes à s’installer dans la région… mais au final, sa population n’augmenterait que d’environ 1 %.

Les jeunes adultes à revenu élevé et blancs ou asiatiques sont plus sensibles à ces changements régionaux de salaires, se déplaçant à des taux plus élevés en réponse à ceux-ci que les jeunes adultes à faible revenu et/ou noirs et latinos. Et beaucoup dépend des marchés locaux du logement. Les juridictions qui permettent une augmentation de l’offre de logements en réponse à une nouvelle demande, constatent les auteurs, voient plus d’afflux lorsque les salaires y augmentent que les juridictions (comme, par exemple, San Francisco) qui ont limité la croissance de l’offre de logements alors même que leurs économies étaient en plein essor.

Avons-nous besoin de bouger?

Quelles sont, le cas échéant, les implications politiques de ce travail ?

La première est que les politiques qui stimulent le marché du travail de lieux spécifiques offrent le plus d’avantages à ces endroits, pas aux migrants qui pourraient être attirés par eux. Si une augmentation de salaire de 1 600 $ n’augmente la population d’une ville que de 1 %, m’a dit Sprung-Keyser lors d’un entretien téléphonique, cela implique que « 99 % des personnes qui en bénéficieraient allaient être dans cette ville de toute façon ».

Maintenant, je ne connais pas l’existence de «politiques basées sur le lieu» destinées à améliorer les opportunités d’emploi et les salaires dans une ville ou une région particulière (par exemple, la ceinture de rouille ou les Appalaches) qui fonctionnent réellement, ou dont nous avons de bonnes preuves efficacité pour. Mais cette recherche implique que si les décideurs politiques mettent en place des plans qui pourraient, par exemple, relancer le marché du travail à Detroit, ils n’ont pas à s’inquiéter du fait que les migrants absorbent tous les gains. Les principaux gagnants seraient Detroiters.

La plus grande question soulevée par le document est de savoir si les Américains se déplacent suffisant. Il y a de grands avantages à déménager : dans des travaux antérieurs avec Raj Chetty et Lawrence Katz, Hendren a constaté que les bénéficiaires de logements sociaux qui ont déménagé dans des zones à faible pauvreté alors qu’ils étaient jeunes enfants gagnaient des centaines de milliers de dollars de plus au cours de leur vie que ceux qui restaient dans des zones à forte pauvreté. zones de pauvreté. Encourager de tels mouvements pourrait améliorer durablement la situation des gens. En effet, nous avons de nombreuses preuves sur international la migration suggérant qu’il s’agit d’un puissant outil de réduction de la pauvreté.

Mais il existe des obstacles majeurs à la mobilité, même à l’intérieur des États-Unis. La politique du logement est la principale, en particulier pour les travailleurs à faible revenu. Les économistes Daniel Shoag et Peter Ganong notent qu’en 1960, après ajustement des coûts de logement, les salaires à New York étaient 39 % plus élevés pour les avocats et 70 % plus élevés pour les concierges, qu’ils ne l’étaient dans les États du Sud profond comme l’Alabama ou le Mississippi. En 2010, les salaires à New York étaient encore supérieurs de 39 % pour les avocats, mais inférieurs de 7 % pour les concierges.

Fait révélateur, la seule raison pour laquelle les concierges étaient moins bien lotis à New York était les coûts de logement; ils gagnaient plus, en dollars réels, que les concierges du Sud, mais tout a été englouti par le loyer. Autoriser davantage de constructions d’appartements dans les villes (y compris, oui, à New York, qui construit des logements à un rythme beaucoup trop lent) réduirait les loyers et permettrait à plus de personnes de déménager pour des salaires plus élevés.

Cela dit, le phénomène décrit dans l’article de Sprung-Keyser, Hendren et Porter ne peut pas être entièrement expliqué par les obstacles au logement dans les villes à hauts salaires. Beaucoup de gens veulent simplement rester là où ils ont été élevés, même s’ils pourraient gagner plus d’argent ailleurs. Cela ne changera pas même si les loyers dans les grandes villes devenaient soudainement abordables.

Nous ne devrions pas ériger d’obstacles à la circulation des personnes qui veulent déménager. La question la plus délicate pour moi est de savoir comment aider les gens qui ne veulent tout simplement pas partir, même s’ils se trouvent dans une zone en difficulté. Nous n’avons pas de bonnes « politiques territoriales » pour faire revivre ces zones. Mais le confinement obstiné des citoyens américains signifie que nous devrions probablement en développer.