Les jeunes agriculteurs font face à l’inflation, à la hausse des prix des terres et au changement climatique

Patrick Verkley, éleveur de poulet de l’Ontario, aime la diversité de sa profession.

“Vous êtes un homme d’affaires, vous vous occupez de la terre, vous jouez avec l’intendance. Et vous préparez de la nourriture pour les gens”, a-t-il déclaré à CTV Your Morning lundi. “Et je peux jouer avec des petits poussins vraiment mignons.”

À l’âge de 31 ans, Verkley fait partie d’une nouvelle génération de jeunes agriculteurs qui se lancent dans une industrie rendue imprévisible par la hausse du coût des terres agricoles et les conditions météorologiques néfastes pour les cultures dues au changement climatique.

Selon Statistique Canada, le prix moyen des terres agricoles a augmenté de 22,7 % en cinq ans. « La valeur marchande des terrains, des bâtiments et des équipements fixes possédés a augmenté de 19,1 % par rapport à 2016, pour atteindre 420,9 milliards de dollars en 2021 », indique Statistique Canada.

“Il est toujours très coûteux de se lancer dans l’agriculture, peu importe où vous vous trouvez dans le temps”, a déclaré Verkley. “Cependant, l’environnement actuel dans lequel nous nous trouvons change si rapidement qu’il est difficile de s’adapter.”

Verkley a expliqué que le modèle d’évaluation financière utilisé par les agriculteurs pour déterminer les coûts et la rentabilité des terres agricoles devrait être réévalué aujourd’hui.

“Dans notre quartier, la valeur des terrains a presque doublé. Il en va de même pour de nombreux autres coûts liés au démarrage d’une entreprise. C’est tellement de changement et nous devons trouver comment nous le faisons.”

Il a ensuite ajouté: “Mais nous devons le faire.”

En 2021, 60,5 % des agriculteurs étaient âgés de 55 ans et plus, selon Statistique Canada, qui précise : « Le prix des terres est un facteur important dans les décisions d’investissement et de gestion des exploitations agricoles, particulièrement dans un environnement de plus en plus défini par les grands acteurs du marché. .”

Au milieu de ces coûts croissants, les agriculteurs comme Verkley se retrouvent avec la responsabilité croissante de nourrir un pays.

Cela est encore compliqué par le changement climatique, qui oblige les agriculteurs à se concentrer sur des cultures résistantes à la sécheresse.

Verkley a déclaré que pour faire face à des problèmes tels que les changements climatiques, les fermes canadiennes ont besoin de nouveaux agriculteurs et de nouvelles idées.

“À l’heure actuelle, les terres agricoles sont traitées comme un investissement pour la retraite”, a-t-il déclaré, “et nous devons probablement faire en sorte que votre fonds de retraite en tant qu’agriculteur provienne de quelqu’un d’autre qui gère activement votre entreprise au lieu de vivre uniquement des revenus.”

De cette façon, a-t-il dit, le Canada peut assurer la relève d’un plus grand nombre d’agriculteurs qui prendront possession des terres.

“Nous devons nous rapprocher d’aujourd’hui afin que nous puissions prendre des décisions maintenant qui profitent à la société à long terme.”