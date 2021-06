Les jeunes adultes sont moins susceptibles de se faire tirer dessus, selon le CDC

Les jeunes Américains sont moins susceptibles de se faire vacciner contre le COVID-19 que leurs aînés, a montré une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention.

Au 22 mai 2021, 57,0% des adultes avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon l’étude. Mais la couverture était la plus élevée chez les 65 ans et plus (80 %) alors qu’elle était la plus faible chez les 18-29 ans (38,3 %).

Près de 25 % de ce dernier groupe d’âge ont déclaré qu’ils ne se feraient probablement pas ou certainement pas vacciner, tandis que 23 % n’étaient pas sûrs. Leurs plus grandes questions : les inquiétudes concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins, selon une deuxième étude.

Les adultes âgés de 18 à 39 ans ayant des revenus inférieurs, un niveau d’instruction inférieur, sans assurance maladie, qui étaient des adultes noirs non hispaniques qui vivaient dans les banlieues avaient la couverture vaccinale et l’intention de se faire vacciner les plus faibles, a ajouté l’étude.

Les comtés urbains et les femmes étaient plus susceptibles de se faire vacciner, selon la première étude. Soulignant peut-être les causes de la baisse des taux, l’étude note également que « les personnes vivant dans des comtés présentant des vulnérabilités sociales plus élevées ou des pourcentages plus élevés de la population qui ne sont pas assurés, vivent dans la pauvreté, n’ont pas accès à un ordinateur et n’ont pas accès à un ordinateur avec Internet étaient moins susceptibles d’être vaccinés. »

Au cours de la semaine dernière, environ 370 000 adultes en moyenne ont reçu leur premier vaccin chaque jour. Pour atteindre l’objectif du président Joe Biden de 70 % d’adultes partiellement vaccinés d’ici le 1er juillet, ce nombre devra augmenter à environ 839 000 adultes nouvellement vaccinés chaque jour.

Mais le rythme d’administration des vaccins a considérablement baissé par rapport à son pic de début avril, même face à de nouvelles variantes.

Aussi dans l’actualité :

►Quarante pour cent des nouveaux cas de COVID-19 dans le Colorado sont la variante delta, ont déclaré lundi les responsables de la santé de l’État.

►Dans un procès fédéral déposé lundi, huit étudiants de l’Université de l’Indiana allèguent que l’exigence selon laquelle les étudiants, le personnel et les professeurs doivent être vaccinés contre le virus avant de retourner sur le campus à l’automne viole le quatorzième amendement, qui comprend les droits à l’autonomie personnelle et à l’intégrité corporelle et le droit de refuser un traitement médical et la loi récemment adoptée par l’Indiana sur le « passeport pour les vaccins ».

►L’administration Biden a annoncé son intention d’envoyer 55 millions de doses de vaccin COVID-19 à l’étranger lundi, dans le cadre de son engagement à faire don de 80 millions de vaccins à d’autres pays d’ici la fin juin.

►Le Basketball Hall of Fame de Springfield, Massachusetts, organise mardi une clinique de vaccination gratuite. Quiconque reçoit une première dose recevra un billet gratuit pour le Temple de la renommée qui pourra être utilisé à son retour pour sa deuxième dose le 13 juillet.

►Gouv. Gavin Newsom a déclaré que la Californie rembourserait tous les loyers en souffrance accumulés dans l’État le plus peuplé du pays en raison des retombées de la pandémie de coronavirus, une promesse de rendre les propriétaires indemnes tout en donnant aux locataires une table rase.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 602 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 178,68 millions de cas et plus de 3,87 millions de décès. Plus de 150,46 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 45,2% de la population, selon le CDC.

Les cas de COVID-19 augmentent en Californie, selon une analyse

Les nouveaux cas de coronavirus ont augmenté de 6,2% en Californie au cours de la semaine se terminant dimanche alors que l’État a ajouté 6 530 cas. La semaine précédente, il y avait 6 148 nouveaux cas de virus à l’origine du COVID-19.

La Californie s’est classée au 31e rang des États où le coronavirus se propageait le plus rapidement par personne, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Au cours de la dernière semaine, les cas de coronavirus aux États-Unis ont diminué de 19,6% par rapport à la semaine précédente, avec 79 884 cas signalés. Avec 11,87 % de la population du pays, la Californie a enregistré 8,17 % des cas du pays la semaine dernière.

À travers le pays, huit États ont eu plus de cas au cours de la dernière semaine que la semaine précédente.

En Californie, les pires épidémies hebdomadaires par personne se sont produites dans les comtés de Modoc, Sierra et Mendocino. L’ajout des cas les plus récents dans l’ensemble était le comté de Los Angeles, avec 1 489 cas; Comté de San Diego, avec 546 cas ; et le comté de Sacramento, avec 439. Le nombre de cas hebdomadaires a augmenté dans 26 comtés par rapport à la semaine précédente. Les pires augmentations par rapport au rythme de la semaine précédente ont été enregistrées dans les comtés de Los Angeles, Tulare et San Diego.

Une étude montre que les vaccins à ARNm ne diminuent pas le nombre de spermatozoïdes

Les problèmes de fertilité entourant les vaccins COVID-19 ne sont pas exclusifs aux femmes. Les hommes aussi sont inquiets.

Cherchant à dissiper ces craintes, des chercheurs de l’Université de Miami ont mené une étude pour évaluer la fertilité des hommes après la vaccination et n’ont trouvé aucun effet négatif sur leur sperme.

Du 17 décembre 2020 au 12 janvier 2021, ils ont recruté 45 volontaires sains âgés de 18 à 50 ans qui devaient recevoir le vaccin Pfizer ou Moderna, selon l’étude publiée dans JAMA Network.

Les participants ont été présélectionnés pour s’assurer qu’ils n’avaient pas de problèmes de fertilité antérieurs ou sous-jacents. Des échantillons de sperme ont été prélevés avant la première dose de vaccin et environ 70 jours après la seconde, ce qui correspond à peu près au temps que met le sperme à se régénérer.

Moderna va ajouter des lignes de production en vue des boosters

Moderna ajoutera deux nouvelles lignes de production à son usine de Norwood, dans le Massachusetts, pour se préparer à la fabrication de boosters. Les responsables ont déclaré que les ajouts permettront une augmentation de 50 % de la capacité de production.

La société de biotechnologie a eu du mal à attirer des investisseurs pour sa technologie d’ARNm avant la pandémie. Il a maintenant une capitalisation boursière de 81 milliards de dollars. Ses partenaires fabricants se préparent également à augmenter la production en dehors des États-Unis, se préparant à tripler leur production mondiale annuelle de vaccin COVID-19.

« Notre plan et notre espoir sont que, dès que les États-Unis auront suffisamment de doses, nous serons autorisés à exporter afin que nous puissions aider autant de pays que possible dans le monde », a déclaré le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, au Wall Street Journal.

