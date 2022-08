Les jeunes adultes qui apprennent à cuisiner mangent plus de légumes

Des recherches antérieures ont montré que ce qu’on appelle la théorie cognitive sociale, qui dit que nous sommes tous influencés par notre environnement, et que l’établissement d’objectifs pour améliorer la santé peut améliorer les jeunes adultes. ‘ habitudes alimentaires. Mais l’ajout de la technologie vidéo en tant que nouvel outil éducatif n’a pas été bien étudié, ont écrit O’Neal et ses collègues dans le Journal de l’éducation nutritionnelle et du comportement.

Obésité augmente considérablement le risque de de nombreuses maladies et est souvent un problème chez les jeunes adultes, qui choisissent souvent la restauration rapide et d’autres options moins saines, explique Carol S. O’Neal, PhD, professeur agrégé à l’Université de Louisville et auteur principal de l’étude.

Des chercheurs du Kentucky ont découvert que les étudiants qui se fixaient des objectifs de perte de poids et regardaient des vidéos de cuisine mangeaient plus de fruits et de légumes au fil du temps.

Dans l’étude, 138 collégiens âgés de 18 à 40 ans ont suivi un cours de 15 semaines dans une grande université métropolitaine. Le cours comprenait des conférences sur des sujets de santé, tels que les glucides, et comprenait des activités axées sur les compétences, telles que la lecture d’une liste d’ingrédients. Les étudiants et les instructeurs ont ensuite discuté de la façon dont ces compétences pourraient mener à une alimentation plus saine et les aider à atteindre leurs objectifs nutritionnels, comme manger plus de grains entiers.

Au total, 77 étudiants ont terminé l’étude en personne et 61 y ont participé en ligne. La majorité (59%) étaient des étudiants de deuxième année, 74% étaient blancs et 82% étaient des femmes.

Les élèves ont relevé des défis alimentaires hebdomadaires pour utiliser ce qu’ils avaient appris sur la façon de développer de meilleures habitudes et comportements alimentaires. En plus des défis, les élèves ont regardé des vidéos de cuisine liées au sujet de chaque semaine, comme comment préparer des flocons d’avoine pendant la nuit pour la semaine des glucides sains et des grains entiers.

Les élèves ont également sélectionné deux objectifs chaque semaine – comme choisir des aliments à grains entiers pour augmenter les fibres, utiliser des assiettes plus petites pour contrôler les portions, choisir des noix non salées pour les collations ou ajouter une salade à un repas – parmi une liste de 10 à 15 objectifs. L’idée était de fixer des objectifs précis, mesurables, réalistes et limités dans le temps. Ils ont également écrit des réflexions hebdomadaires pour suivre leurs progrès.