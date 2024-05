Les jeunes adultes ne présentent pas de signes avant-coureurs du cancer du côlon

Pourquoi est-ce important

Les taux de cancer du côlon et du rectum ont augmenté chez les jeunes adultes, tandis que les taux ont diminué chez les personnes âgées, qui sont beaucoup plus susceptibles de subir des coloscopies permettant de détecter des cancers et des lésions précancéreuses appelées polypes.

Mais même si les millennials nés vers 1990 courent un risque presque deux fois plus élevé de cancer du côlon que les personnes nées dans les années 1950, et ont un risque de cancer rectal quatre fois plus élevé, les jeunes sans antécédents familiaux importants de cancer du côlon ne le sont pas. éligible aux coloscopies jusqu’à l’âge de 45 ans.

Les médecins peuvent également ne pas remarquer les signes avant-coureurs. Des preuves anecdotiques suggèrent que, parce que les médecins sont moins susceptibles de soupçonner des tumeurs malignes chez les jeunes, ils peuvent attribuer un symptôme comme un saignement rectal à une maladie bénigne comme les hémorroïdes, plutôt qu’au cancer, a déclaré Joshua Demb, épidémiologiste du cancer à l’Université de Californie à San Diego. , et l’un des principaux auteurs de l’article.

Selon l’analyse, entre le moment où les jeunes adultes se rendent pour la première fois chez un soignant pour se plaindre d’un symptôme et celui où ils reçoivent un diagnostic, cela peut prendre quatre à six mois en moyenne. Parce que le diagnostic est souvent retardé, les jeunes adultes ont tendance à avoir une maladie plus avancée et plus difficile à traiter.

« Nous devons faciliter la détection précoce, et l’un des moyens consiste à identifier ces signaux d’alarme », a déclaré le Dr Demb.

Ce que nous ne savons pas

Les facteurs causals à l’origine de l’augmentation des cancers du côlon et du rectum chez les jeunes adultes n’ont pas été abordés dans la nouvelle analyse et ne sont pas bien compris.

Le cancer colorectal a longtemps été associé à l’obésité, au tabagisme, à un mode de vie sédentaire, à une consommation élevée d’alcool et à une alimentation riche en viande rouge, en aliments transformés et en boissons sucrées.

De nouvelles recherches explorant l’augmentation rapide du cancer colorectal chez les jeunes adultes examinent d’autres causes possibles, notamment les expositions environnementales, les modifications des bactéries intestinales et l’utilisation de certains médicaments, tels que les antibiotiques.