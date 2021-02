Les adultes de 20 à 49 ans sont à l’origine de la propagation du COVID-19 et la vaccination de ce groupe pourrait être essentielle pour contrôler le rythme des infections, suggère une nouvelle étude. Des chercheurs de l’Imperial College de Londres ont estimé qu’au moins 65% des nouvelles infections aux États-Unis proviennent de personnes âgées de 20 à 49 ans.

« Cibler les interventions – y compris les vaccins bloquant la transmission – sur les adultes âgés de 20 à 49 ans est une considération importante pour arrêter la résurgence des épidémies et prévenir les décès attribuables au COVID-19 », expliquent les auteurs de l’étude dans la publication Science.

Les adultes plus âgés – actuellement en première ligne ou près de celui-ci pour les vaccinations et confrontés au taux de mortalité le plus élevé – et les enfants ont très peu contribué à la propagation, selon l’étude. Les efforts de vaccination devraient-ils donc cibler d’abord les jeunes adultes?

«C’est une très bonne question», a déclaré le Dr John Brownstein, épidémiologiste au Boston Children’s Hospital et professeur à la Harvard Medical School, à USA TODAY. « Vaccinons-nous les plus vulnérables ou les plus impliqués dans la transmission? Si vous supprimez les vecteurs, vous avez une chance » de freiner la propagation.

Brownstein a déclaré que les premières données indiquent que les vaccins peuvent empêcher la transmission « mais nous ne le savons pas avec certitude ». La protection des plus vulnérables doit donc rester une priorité, a-t-il déclaré.

«Ces découvertes exercent une pression supplémentaire sur la généralisation des vaccins», a-t-il déclaré. Ogbonnaya Omenka, professeur agrégé et spécialiste de la santé publique à l’Université Butler d’Indianapolis, a convenu, ajoutant que le «changement des objectifs» fait partie du processus de lutte contre une pandémie.

«Atténuer les effets d’un agent infectieux est comme une course aux armements ou une partie d’échecs», a déclaré Omenka. « Le but est de tirer parti des lacunes ou des vulnérabilités de l’adversaire. Nos stratégies COVID-19 sont susceptibles de (inclure) des ajustements, comme le montrent les preuves émergentes. »

Le COVID-19 a tué plus de 450 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

Dans les gros titres:

►Gov. Le bureau de Kate Brown a déclaré que l’Oregon commencera bientôt à offrir des vaccins contre le COVID-19 à pas moins de 11000 détenus dans les prisons de l’État – ce qui pourrait retarder les agents de santé et d’autres en phase 1a de se faire vacciner. La décision est intervenue après qu’un magistrat fédéral a ordonné le début des vaccinations en réponse à des taux disproportionnellement élevés de propagation et de décès de coronavirus dans les 14 prisons de l’État.

►Les États-Unis ont dépassé les 450 000 décès, selon les données de Johns Hopkins. Cela survient moins de deux mois après avoir atteint 300 000 décès en décembre; les 150 000 premiers décès américains, en comparaison, ont pris six mois.

►Les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité même si les enseignants ne sont pas vaccinés contre le coronavirus, selon Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention. Walkensky a cité des données du CDC montrant que la distanciation sociale et le port d’un masque réduisent considérablement la propagation du virus dans les écoles.

► Les nouvelles infections hebdomadaires ont continué de baisser mercredi: le total sur sept jours est passé à 958 965. C’est une baisse de 45% par rapport au sommet d’il y a quelques semaines. Les États-Unis ont fait état de 21 602 décès au cours de la semaine qui s’est achevée mercredi, soit toujours en moyenne un bilan humain pire que celui du 11 septembre chaque jour.

►Le département de la santé du Kansas affirme que la variante la plus contagieuse du coronavirus identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne est arrivée dans l’État.

►San Francisco a franchi une étape importante dans ses efforts pour ramener les enfants dans les écoles publiques, poursuivant son propre district scolaire pour tenter de forcer la réouverture des salles de classe. Le procès est le premier du genre en Californie et peut-être dans le pays, car les systèmes scolaires subissent une pression croissante de la part des parents et des politiciens pour mettre fin à l’apprentissage en ligne.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent 26,5 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 450000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 104,4 millions de cas et 2,27 millions de morts. Plus de 55,9 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 33,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

Chicago a du mal à rouvrir les salles de classe

Les élèves des écoles publiques ne sont pas retournés dans les salles de classe cette semaine dans le troisième plus grand district scolaire du pays. Les écoles publiques de Chicago avaient initialement prévu que 70 000 élèves de la maternelle à la 8e année reviennent lundi dernier, mais les cours sont restés en ligne au milieu des négociations en cours entre le syndicat des enseignants et la mairie. Les négociations ont duré toute la soirée chaque jour, et le district n’a pas informé les parents que l’école serait en ligne le jeudi jusqu’à 21 h 30, le mercredi soir.

«Nous travaillons aussi dur que possible pour conclure un accord», a déclaré jeudi la mairesse Lori Lightfoot. «Cela a été frustrant.»

– Grace Hauck

HHS donne la froideur aux victimes de la plupart de ces blessures causées par le vaccin

Les blessures les plus courantes causées par des vaccins errants pourraient ne plus être payées par le biais d’un programme fédéral en raison d’un changement de règle introduit au cours des derniers jours de l’administration Trump. Plus de 2200 Américains depuis 2017 ont déposé des réclamations pour blessure à l’épaule auprès du National Vaccine Injury Compensation Program. Mais un changement de règle signé le mois dernier par l’ancien secrétaire du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, supprimerait les blessures à l’épaule du programme. Cette décision intervient alors que plus d’un million d’Américains se font vacciner contre le COVID-19 chaque jour dans des maisons de retraite, des cliniques et des sites de vaccination de masse de type stade pour lutter contre un virus qui ne se reproduit qu’une fois dans un siècle.

« De tous les temps pour donner moins de protections au vaccin blessé, ce n’est pas le moment », a déclaré Anne Carrión Toale, une avocate de Floride spécialisée dans les cas de blessures causées par des vaccins.

– Ken Alltucker

Un an plus tard, les écoles fermées ont encore du mal à offrir un apprentissage virtuel

Depuis la fermeture des écoles au printemps, les districts se sont efforcés de distribuer des ordinateurs portables et Internet afin que les élèves puissent suivre une scolarité à domicile. Mais près d’un an plus tard, sans fin en vue pour l’apprentissage virtuel, des millions d’étudiants n’ont toujours pas accès à Internet rapide et fiable ou à un ordinateur fonctionnel – les outils de base pour participer à des leçons en direct depuis chez eux. En décembre, au moins 11 des 25 plus grands districts des États-Unis distribuaient encore des appareils ou Internet aux étudiants ou ne pouvaient pas définir l’étendue des besoins de connectivité persistants, selon une enquête USA TODAY.

«Les enfants sans accès à Internet risquent davantage de souffrir et même de ne pas être en contact avec leurs enseignants», a déclaré Laura Stelitano, chercheuse associée en politiques pour RAND Corp., une société de recherche mondiale qui a étudié la question. En savoir plus ici.

Certaines personnes reçoivent des vaccins contre le COVID-19 avant que ce soit leur tour

Corruption de médecins. Circulation des codes de rendez-vous pour la vaccination. Affréter des avions et se faire passer pour des travailleurs essentiels. Plus d’un mois depuis que les États-Unis ont commencé à administrer les vaccins COVID-19, de nombreuses personnes qui n’étaient pas censées être les premières en ligne ont été vaccinées. Des rapports anecdotiques suggèrent que certaines personnes ont délibérément exploité des vulnérabilités généralisées dans le processus de distribution pour acquérir le vaccin. D’autres étaient juste au bon endroit au bon moment.

«Il y a des dizaines et des dizaines de ces histoires, et elles montrent vraiment que le déploiement a été un désastre complet en termes de vente d’équité», a déclaré Arthur Caplan, qui dirige la division d’éthique médicale à la NYU School of Medicine. « Ce n’est pas que nous n’avions pas de consensus (sur qui devrait commencer). Nous n’avons pas fait attention à la logistique, et cela a conduit à la distribution, pas aux règles. » En savoir plus ici.

Contribuant: Mike Stucka, USA TODAY; The Associated Press