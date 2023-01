Les jeunes adultes britanniques craignent de ne pas pouvoir se permettre une famille – enquête – RT World News

Les personnes âgées de 16 à 25 ans sont plus mécontentes et moins confiantes qu’à tout autre moment depuis que le Prince’s Trust a commencé à mesurer

Près de la moitié (45%) des jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans au Royaume-Uni craignent de ne jamais gagner assez d’argent pour subvenir aux besoins d’une famille, selon un rapport de l’association caritative Prince’s Trust publié lundi. Ce chiffre grimpe à 53 % chez les jeunes issus de milieux plus modestes.

Leur préoccupation semble avoir affecté la planification à long terme, avec seulement 36% des répondants disant à l’organisme de bienfaisance que leur plus grand objectif était d’avoir une famille. Beaucoup plus populaire, avec 64 % des réponses, était la sécurité financière. Un autre 43% a choisi une bonne santé mentale comme objectif principal.

Quant à la manière d’atteindre cet objectif, 70 % des répondants ont déclaré qu’avoir un emploi offrant une stabilité financière était bon pour leur santé mentale, et 59 % ont déclaré que le simple fait d’être employé, quel que soit le salaire, améliorait leur état mental.















La plus grande préoccupation pour le groupe d’âge, cité par 57 % des répondants, était la crise du coût de la vie. 34% ont cité la récession imminente – prédite par une majorité croissante d’experts économiques du monde entier – comme leur principale préoccupation.

Le bonheur général et la confiance au sein de ce groupe d’âge étaient à des niveaux plus bas que jamais depuis que le Trust a commencé à interroger au milieu de la crise financière de 2008. Alors que 70% des jeunes ont déclaré qu’ils étaient “déterminés à atteindre leurs objectifs dans la vie», 36 % des répondants à faible revenu ont dit craindre qu’ils allaient «échouer dans la vie,» et près de la moitié (46 %) ont déclaré que l’incertitude économique leur faisait sentir «désespéré” à propos du futur. Ce nombre a grimpé à 55 % chez les jeunes à faible revenu.

Les problèmes de santé mentale sont devenus la norme, 45 % déclarant avoir eu un problème de santé mentale à un moment donné. Quelque 56 % ont déclaré être anxieux la plupart du temps ou tout le temps et 62 % ont déclaré être toujours ou souvent stressés.

Le directeur général britannique du Prince’s Trust, Jonathan Townsend, a décrit les résultats de l’enquête comme «un signe d’avertissement que, après la pandémie, le bien-être des jeunes ne s’est pas rétabli.” Se référant au groupe d’âge comme le “Classe de Covid“, il a fait remarquer que”l’incertitude économique a un impact profond sur leur bien-être et leur confiance dans la réalisation de leurs aspirations pour l’avenir.”