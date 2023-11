Les Jets sont frustrés alors que l’offensive cède à nouveau face aux Chargers

EAST RUTHERFORD, NJ – Les Jets de New York connaissent l’une des pires saisons offensives de l’histoire de la franchise, et la frustration s’est dissipée lundi soir après une défaite décourageante de 27-6 contre les Chargers de Los Angeles au MetLife Stadium.

Le receveur Garrett Wilson et le porteur de ballon Breece Hall, les meilleurs meneurs de jeu des Jets, semblaient ennuyés par une autre non-présentation de l’offensive. Hall a déclaré : « Nous devons tous grandir et faire notre travail », et Wilson a fait écho à ce sentiment.

“C’est inexcusable, mec, et ça arrive au point où c’est décevant”, a déclaré Wilson dans un vestiaire calme. “Je déteste sortir du terrain, regarder notre défense dans les yeux et savoir que nous devons les renvoyer là-bas après trois retraits. Ces garçons sont mes chiens et ils sortent et jouent. Ils nous ont mis dans une excellente situation. position. Il est temps pour nous de commencer à rendre la pareille, mec. Il est temps. Nous devons le comprendre. “

Les Jets (4-4) n’ont réussi que deux placements contre la 31e défense contre la passe de la NFL, mettant fin à leur séquence de trois victoires consécutives. Ils ont perdu trois échappés (deux par le quart-arrière Zach Wilson), ont accordé huit sacs et n’en ont converti que trois sur 17 au troisième essai. Leur taux de réussite en troisième tentative (22 %) est le plus bas de la NFL au cours des 45 dernières années.

Ce n’était pas un déchet isolé. Les Jets n’ont marqué que huit touchés offensifs cette saison, à égalité au troisième rang lors de leurs huit premiers matchs de l’histoire de l’équipe.

Garrett Wilson a fait une pause lorsqu’on lui a demandé si les problèmes des Jets étaient liés au stratagème.

“Je ne sais pas, mec, je ne sais vraiment pas”, a-t-il déclaré. “J’aime penser que ce n’est pas le cas et que nous pouvons simplement regarder le film et nous dire: ‘Très bien, nous devons faire mieux et cela mènera à un touché.'”

Les Jets avaient l’intention d’être une attaque prolifique en 2023, mais le quart-arrière Aaron Rodgers est tombé avec une déchirure du tendon d’Achille lors du quatrième jeu de la saison. Est arrivé Zach Wilson, l’ancien choix n ° 2 au classement général. Après avoir apporté de subtiles améliorations au cours des dernières semaines, il a fait un pas en arrière lundi soir.

Sa ligne de statistiques n’était pas moche, puisqu’il a complété 33 des 49 tentatives en carrière pour 263 verges, mais elle ne raconte pas toute l’histoire. Il a raté les receveurs ouverts et n’a pas bien ressenti la pression, alors que l’offensive a bégayé de toutes les manières imaginables. Ils ont eu trois pénalités avant le snap, ce qui n’a pas aidé. Même une performance exceptionnelle de la défense, qui a limogé Justin Herbert cinq fois et l’a maintenu à un creux en carrière de 136 verges par la passe, n’a pas pu renflouer les Jets.

L’entraîneur Robert Saleh a refusé de blâmer son quart-arrière.

“Était-ce son meilleur match ? Évidemment non”, a déclaré Saleh. “Était-ce son pire match ? Non, je ne vais pas dire que c’était son pire match.”

Bien qu’il ait mené l’offensive à seulement huit touchés, dont quatre en un seul jeu, Wilson a insisté sur le fait qu’il n’était pas le même quart-arrière qui a été mis sur le banc deux fois la saison dernière.

“Si vous n’êtes pas en colère, je penserais que quelque chose ne va pas. C’est décevant et cela perturbe un peu votre psychisme, mais ce n’est rien que nous ne pouvons gérer. Nous sommes des professionnels. Nous allons aller jusqu’au bout. ça et ça va être mieux en arrière-plan. Mais oui, je mentirais si je disais que nous étions tous satisfaits de ce que nous faisons sur le terrain parce que nous ne le sommes pas. Jets WR Garrett Wilson

“J’ai l’impression d’être un joueur différent”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression d’être dans la meilleure position que j’ai jamais ressentie, mentalement, dans ma compréhension du jeu. Je me sens prêt à être sur le terrain et à concourir, et c’est donc très frustrant de ne pas faire avancer les choses. C’est frustrant et cela commence par moi qui trouve un moyen. »

Saleh a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de changer de joueur ; il s’en tient au coordonnateur offensif Nathaniel Hackett, arrivé chez les Jets en provenance des Broncos de Denver, classé 32e au classement des marqueurs la saison dernière. Un changement ne conviendrait pas à Rodgers, qui est extrêmement proche de Hackett.

À l’heure actuelle, les Jets sont 30e pour les points par match et 31e pour le total de verges par match.

“Si vous n’êtes pas en colère, je pense que quelque chose ne va pas”, a déclaré Garrett Wilson, qui a gâché un potentiel but avec un échappé au premier quart. “C’est décevant et cela perturbe un peu votre psychisme, mais ce n’est rien que nous ne pouvons pas gérer. Nous sommes des professionnels. Nous allons aller jusqu’au bout et ce sera mieux en fin de compte. Mais, ouais, je mentirais si je disais que nous étions tous satisfaits de ce que nous faisons sur le terrain parce que ce n’est pas le cas.”

L’ailier rapproché Tyler Conklin a secoué la tête lorsqu’on lui a dit qu’ils n’avaient que huit touchés pour la saison.

“Je ne sais vraiment pas quoi dire pour le moment, pour être tout à fait honnête avec vous”, a-t-il déclaré.