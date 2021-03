NEW YORK: Les New York Jets ont obtenu leur lanceur de passes longtemps insaisissable, un receveur large n ° 1 et un secondeur de jeu. Et c’était juste un jour dans le début de l’agence libre de la NFL.

La plus grande éclaboussure est survenue lundi soir lorsque les Jets ont convenu d’un accord de trois ans avec l’ancien défensif des Bengals de Cincinnati Carl Lawson, selon une personne ayant une connaissance directe du mouvement.

New York a également accepté de négocier avec l’ancien receveur des Titans du Tennessee Corey Davis et l’ancien secondeur des Lions des Detroit Jarrad Davis, selon des personnes ayant une connaissance directe des décisions.

Les gens ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car les équipes ne peuvent pas annoncer des accords d’agent libre avant le début de la nouvelle année de la ligue de la NFL mercredi. Les équipes disposent d’une période de falsification légale de deux jours pendant laquelle elles peuvent discuter des contrats avec les agents des joueurs.

Les Jets manquent d’une menace constante de passe-passe depuis des années, les fans déplorant régulièrement l’absence d’une force constante sur le bord. Le directeur général Joe Douglas et le nouvel entraîneur Robert Saleh pensent en avoir un maintenant à Lawson.

NFL Network a d’abord signalé l’accord pour l’ancienne star des Bengals, affirmant qu’il était de 45 millions de dollars avec 30 millions de dollars garantis.

Lawson, 25 ans, a 20 sacs en quatre saisons depuis son repêchage par les Bengals au quatrième tour à Auburn. Il fera partie d’une ligne défensive prometteuse à New York qui comprend le plaqueur défensif Quinnen Williams, dont la poussée à l’avant devrait aider à créer encore plus d’opportunités pour Lawson. Les Jets ont également John Franklin-Myers et Folorunso Fatakasi sur leur ligne, ce qui devrait être une force la saison prochaine.

Lawson, l’un des meilleurs rushers disponibles en agence libre, s’est classé parmi les leaders de la NFL la saison dernière en termes de pressions de quart-arrière et de coups de quart.

Pendant ce temps, Corey Davis sera un receveur large n ° 1 pour tous les Jets sous le centre la saison prochaine. Après avoir accepté les conditions d’un contrat de trois ans avec les Jets, il est devenu le premier des plus hauts receveurs d’agents libres à trouver une nouvelle équipe, un groupe qui comprend également Kenny Golladay et JuJu Smith Schuster.

ESPN a d’abord signalé l’accord des Jets avec Davis, affirmant qu’il était de 37,5 millions de dollars avec 27,5 millions de dollars garantis.

Corey Davis, 26 ans, a égalé un record en carrière avec 65 réceptions en 12 matchs et a établi des sommets personnels avec 984 verges en réception et cinq touchés. La situation du quart-arrière des Jets étant encore très incertaine, l’enfer fournit une cible fiable et physique à quiconque finit par lancer des passes pour New York.

Sam Darnold est le titulaire, mais le directeur général Joe Douglas a reconnu qu’il serait prêt à échanger le choix n ° 3 du repêchage de 2018 après trois saisons marquées par des blessures et des incohérences. Les Jets détiennent le choix n ° 2 dans le repêchage de cette année, donc prendre un quart-arrière tel que BYUs Zach Wilson ou Ohio States Justin Fields reste une possibilité. New York a également été mentionné dans la spéculation commerciale impliquant Houstons Deshaun Watson, qui a déclaré qu’il ne voulait plus jouer pour les Texans.

Davis a été le 5e choix au classement général des Titans en 2017 dans l’ouest du Michigan, où il a battu le record de carrière FBS pour la réception de verges. Après avoir fait face à un problème aux ischio-jambiers pendant une grande partie de sa saison recrue, Davis a éclaté en 2018 avec 65 attrapés pour 891 verges et quatre touchés.

Sa production a chuté la saison suivante alors qu’il terminait avec seulement 43 réceptions pour 601 verges et deux scores, et le Tennessee a refusé l’option de cinquième année sur son contrat de recrue. Mais Davis a prospéré l’année dernière, malgré deux matchs manqués sur la liste COVID-19, et a réussi 11 attrapés pour 182 verges et un touché contre Cleveland à la semaine 13.

Il a été le n ° 2 du Tennessee face à AJ Brown. À New York, Davis dirigera un corps de réception qui comprend Jamison Crowder et Denzel Mims. Le style physique de Davis de 6 pieds 3 pouces et 209 livres et sa capacité à obtenir des verges après la capture devraient lui faire un bon ajustement dans le système du coordinateur offensif des Jets, Mike LaFleurs.

Il a 207 attrapés en carrière pour 2851 verges et 11 touchés en quatre saisons dans la NFL.

New York a également répondu à un besoin plus tôt dans la journée en acceptant des conditions avec Jarrad Davis pour un contrat d’un an. NFL Network a d’abord signalé cet accord, affirmant qu’il valait jusqu’à 7 millions de dollars.

Il était un choix de première ronde des Lions en 2017 en Floride et a commencé 45 des 55 matchs à Detroit. Il a réussi 289 plaqués au total, 10 1/2 sacs, sept échappés forcés, neuf passes défensées et une interception tout en jouant principalement le secondeur du milieu pour les Lions.

Jarrad Davis, 26 ans, a semblé tomber en disgrâce au cours des deux dernières années, les Lions ayant refusé son option de contrat de cinquième année en mai dernier, faisant de lui un agent libre cette année. Il a entamé quatre matchs au plus bas en carrière la saison dernière.

Il semble être un bon choix pour le système défensif 4-3 qui sera dirigé par Saleh et le coordinateur défensif Jeff Ulbrich. CJ Mosley, qui a choisi de ne pas participer la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus, devrait actuellement commencer au secondeur du milieu, mais Jarrad Davis pourrait être utilisé à l’extérieur avec les Jets ou comme profondeur.

