Les Jets seront-ils des prétendants au Super Bowl avec Aaron Rodgers « nouveau et amélioré » ?

L’entraîneur des Jets de New York, Robert Saleh, se sent bien dans son équipe alors que les OTA commencent.

En fait, Saleh aime tellement son équipe qu’il les considère déjà comme des prétendants au Super Bowl après une saison de sept victoires. Il a déclaré aux journalistes mardi qu’il pense que les Jets sont « l’une des six ou huit équipes qui ont une chance réelle » de remporter le Super Bowl.

Bien sûr, les Jets ont fait l’une des plus grosses éclaboussures de toutes les équipes cette intersaison, échangeant contre le quadruple MVP Aaron Rodgers. Le quart-arrière est considéré par beaucoup comme la pièce manquante d’une équipe qui avait la quatrième meilleure défense totale et qui a la recrue offensive en titre de l’année dans le receveur large Garrett Wilson, parmi d’autres joueurs intrigants de ce côté du ballon.

Colin Cowherd de FOX Sports a partagé mercredi une première version de sa bulle du Super Bowl, énumérant cinq équipes qui, selon lui, ont une chance de remporter le trophée Lombardi, ainsi que quelques étrangers.

Non seulement Cowherd a laissé les Jets hors de sa bulle du Super Bowl, mais il ne les a pas non plus inclus en tant que « vol stationnaire ». Il a placé les Chiefs de Kansas City, les Bills de Buffalo, les Eagles de Philadelphie, les Bengals de Cincinnati et les 49ers de San Francisco dans la bulle et avait les Ravens de Baltimore, les Cowboys de Dallas, les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville comme ses « planeurs ».

Aaron Rodgers, Jets, est-il assis dans la bulle du Super Bowl de Colin ? Colin Cowherd explique pourquoi il n’est pas d’accord avec l’entraîneur des Jets de New York, Robert Saleh, affirmant que son équipe est l’un des meilleurs prétendants au Super Bowl.

Pour Cowherd, il y a une distinction claire entre les équipes « en vol stationnaire » et les Jets.

« Je ne pense pas que Dallas va être atroce ou Jacksonville ou Baltimore ou les Chargers seront atroces », a déclaré Cowherd. « Peut-être qu’ils ne seront pas dans la bulle du Super Bowl, mais je ne les vois pas comme des équipes » Man Overboard « . »

Alors que les choses semblent tout en rose pour les Jets en ce moment, Cowherd pense qu’il y a une chance que ce ne soit pas le cas au milieu de la saison régulière.

« Ils ont une excellente défense », a déclaré Cowherd à propos des Jets. « Et voici Aaron Rodgers avec une jeune ligne offensive, un jeune corps de réception où vous espérez qu’un jeune joueur livre, un jeune porteur de ballon qui sort d’une blessure grave, et ils ont un calendrier précoce brutal. Disons qu’ils vont 2-4 ou 3 -3, il y a de la grogne et ça devient une situation incroyablement grincheuse et les médias new-yorkais sortent leurs crocs et ça dérape. »

Les Jets ne sont pas la seule équipe qui, selon Cowherd, pourrait « aller dans les deux sens » en termes d’équipe « volante ». Il ressent la même chose pour les Dolphins de Miami.

« Pour Miami, l’avantage est que Vic Fangio est aussi bon que n’importe quel coordinateur défensif de la ligue », a déclaré Cowherd. « Ils sont allés et [traded for Jalen Ramsey] et ont deux corners élites, ce qui leur posait problème l’an dernier. C’est la deuxième année pour eux dans le système de Mike McDaniel. Ils ont le corps de récepteurs larges le plus rapide de la ligue et Tua Tagovailoa est vraiment précis.

« De très bons entraîneurs offensifs, même Kyle Shanahan, il faut généralement une deuxième année avec un système pour que les choses éclatent vraiment. Ils pourraient être vraiment bons, ou Tua pourrait avoir une commotion cérébrale. Ils jouent Mike White, remplaçant, en conséquence, et ils finissent par former une équipe à six victoires. »

Aaron Rodgers se blesse lors des Jets OTA Craig Carton frappe l’interrupteur de panique après l’annonce qu’Aaron Rodgers s’est blessé au mollet lors des OTA des Jets de New York.

Cowherd a déclaré qu’il avait été un peu plus « verre à moitié plein récemment » avec les Jets comme Rodgers l’a fait aurait élevé la norme pour l’équipe. Si Cowherd voit cela se répercuter au début de la saison, il sera plus optimiste à l’idée qu’ils soient un concurrent du Super Bowl.

« Le meilleur espoir pour les Jets est que vous obteniez le nouvel Aaron Rodgers amélioré », a déclaré Cowherd. « Vous voyez qu’avec les produits, ils sortent et disent : ‘Eh bien, c’est un nouveau Tide amélioré !’ Et vous dites, ‘Je me débrouillais très bien.’

« Mais si vous obtenez le nouvel Aaron amélioré … vous essayez toujours d’être une meilleure version de vous-même lorsque vous prenez un nouvel emploi. Un peu moins sarcastique, un peu plus responsable, un Aaron engagé hors saison, cela ressemble à l’année 8 Aaron dans baie verte. »

