Les Jets s’en tiennent au QB Zach Wilson – Les malheurs offensifs sont « collectifs »

Le Les Jets de New York s’en tiennent au quart-arrière en difficulté Zach Wilson, mais sa sécurité d’emploi semble diminuer.

Alors que l’entraîneur Robert Saleh a insisté mardi sur le fait que “c’est paresseux de tout mettre” Wilson, il n’a pas obtenu un soutien fort. C’était tiède, un écart par rapport à ce qu’il avait dit à propos de Wilson le 12 septembre. Ce jour-là, lorsqu’une IRM a confirmé la déchirure d’Achille d’Aaron Rodgers, Saleh a déclaré : “Je veux que ce soit très clair : Zach est notre quarterback.”

Depuis, les Jets ont échoué en attaque, ne réussissant que sept touchés au cours des sept derniers matchs. Ils ont accordé plus de sacs (huit) que de points marqués lors de la défaite 27-6 de lundi soir contre les Chargers de Los Angeles, un match au cours duquel Wilson a perdu deux échappés.

Saleh a déclaré qu’il ne ferait aucun changement cette semaine.

« Non, parce que ce serait une chose si c’était juste lui, n’est-ce pas ? il a dit. “[Changing quarterbacks] est la chose la plus facile à faire. Lui et le meneur de jeu sont les deux choses les plus visibles, alors quand les choses ne vont pas bien, il est facile de leur en vouloir, n’est-ce pas ? Il est facile de blâmer les personnes les plus visibles devant la caméra. »

Saleh a déclaré que tout le monde était en faute, des entraîneurs à tous les joueurs, ajoutant : “Oui, [Wilson] Il a beaucoup de choses à améliorer – et je sais qu’il le comprend – mais en même temps, c’est collectif. »

Les Jets (4-4), qui affronteront les Raiders de Las Vegas dimanche soir, sont dans une situation délicate. Grâce à l’une des meilleures défenses, ils sont toujours en lice pour les séries éliminatoires, ce qui fait monter les enjeux pour toute décision de quart-arrière. Les options de Saleh sont le compagnon remplaçant Tim Boyle et Trevor Siemian (équipe d’entraînement), qui compte 30 départs en carrière mais n’en a pas remporté un depuis 2017.

Siemian, signé le 26 septembre, est l’option la plus logique en raison de son expérience. L’ajout de l’ancien partant des Denver Broncos à la liste active cette semaine n’est pas une considération, selon Saleh.

“Pas pour le moment”, a-t-il déclaré.

Mais ils ont jusqu’à samedi pour prendre cette décision, ce n’est donc pas hors de question. La situation rappelle celle de la saison dernière, lorsque Saleh avait mis Wilson sur le banc alors que l’équipe avait une fiche de 6-4. Il s’est tourné vers Mike White, qui a été blessé. Il est ensuite revenu vers Wilson, qui a de nouveau été mis sur le banc. L’inefficacité et l’instabilité du quart-arrière des Jets les ont incités à échanger contre Rodgers pendant l’intersaison.

Wilson, repêché n°2 au classement général en 2021, a réduit les interceptions, mais il est toujours classé 31e au Total QBR sur 32 passeurs qualifiés. Depuis qu’il a remplacé Rodgers lors du cinquième jeu de la saison, il n’a que cinq passes de touché, cinq interceptions et une note d’achèvement de 60 %. Il n’a réussi qu’une seule passe de touché au cours des quatre derniers matchs. Au cours de cette période, l’offensive n’a produit que trois touchés – tous des possessions en un seul jeu.

“J’ai l’impression d’être un joueur différent [than last year], a déclaré Wilson lundi soir. “J’ai l’impression d’être dans la meilleure position que j’ai jamais ressentie, mentalement, dans ma compréhension du jeu. Je me sens prêt à être sur le terrain et à concourir, donc c’est ce qui est si frustrant, tout simplement ne pas faire avancer les choses.”

Les Jets veulent que Wilson fasse des lectures plus rapides et fasse preuve de plus d’assurance dans la poche. Du côté positif, ils aiment la façon dont il a distribué le ballon, se connectant avec 11 joueurs différents lundi soir. Il a terminé avec 263 verges par la passe sur un sommet en carrière de 49 tentatives. Une ligne offensive remaniée a contribué aux problèmes de protection des passes.

“[The quarterback] “Il donne le ton pour aider tout le monde autour de lui à s’améliorer, mais en même temps, j’ai aussi été très catégorique sur le fait que c’est un sport d’équipe”, a déclaré Saleh. “Tout le monde autour de lui doit aussi l’aider.”