JETS DE NEW YORK (3-3) AUX GIANTS DE NEW YORK (2-5)

Dimanche, 13 h HAE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE : Jets par 3 selon FanDuel SportsBook.

RECORD DE LA SÉRIE : Les Giants mènent 8-6.

DERNIÈRE RÉUNION : Les Jets ont battu les Giants 34-24 le 10 novembre 2019.

LA SEMAINE DERNIÈRE : Les Jets ont eu un congé ; Les géants ont battu les commandants 14-7.

CONTRE LA PROPAGATION : Jets 4-2 ; Géants 2-5

OFFENSE DES JETS : GÉNÉRAL (30), RUSH (12), PASS (32), SCORE (24)

DÉFENSE DES JETS : GLOBAL (24), RUSH (26), PASS (15), SCORING (11)

OFFENSE DES GÉANTS : GÉNÉRAL (29), RUSH (21), PASS (29), SCORING (32).

DÉFENSE DES GÉANTS : GLOBAL (23), RUSH (27), PASS (14), SCORING (24).

DIFFÉRENTIEL DE CHIFFRE D’AFFAIRES : Jets plus 5 ; Géants moins-4.

JOUEUR DES JETS À SURVEILLER : QB Zach Wilson. Le quart-arrière de troisième année a rebondi après ses premières difficultés après avoir remplacé Aaron Rodgers, blessé, pour jouer efficacement avec quelques erreurs flagrantes. Lors de ses trois derniers départs, Wilson a une fiche de 66 sur 98 (67 %) pour 630 verges et deux touchés avec une interception. Ce ne sont pas des chiffres époustouflants, mais ce sont des signes de progrès. Maintenant, Wilson doit montrer qu’il peut amener les Jets dans la zone des buts. Leur taux d’efficacité de 29,4% dans la zone rouge se classe au dernier rang de la NFL.

JOUEUR GÉANT À SURVEILLER : Bobby Okereke. Le secondeur intérieur qui a été signé comme agent libre pendant l’intersaison a mené l’équipe avec des plaqués à deux chiffres au cours des quatre derniers matchs. Il a réussi 11 plaqués et une passe défendue la semaine dernière. Le vétéran de cinq saisons est l’un des trois joueurs à avoir réussi plus de cinq plaqués pour des défaites et au moins cinq passes défendues. Les deux autres sont TJ Watt de Pittsburgh et Quincy Williams des Jets.

MATCH CLÉ : Garder le ballon. Les Giants ont lancé six interceptions et perdu quatre échappés. Les Jets ont été opportunistes en défense. Leurs 13 plats à emporter sont à égalité au troisième rang de la NFL et ils ont un différentiel de plus-5. Les Giants ont un score de moins-4. Dans un affrontement entre deux attaques en difficulté et deux bonnes défenses, la possession du ballon fera la différence pour les deux équipes.

BLESSURES CLÉS : Les Jets CB Sauce Gardner et DJ Reed sont restés dans le protocole de commotion cérébrale au début de la semaine d’entraînement, mais se sont pleinement entraînés et devaient jouer dimanche. … Le WR Randall Cobb a été mis à l’écart en début de semaine en raison d’une blessure à l’épaule. … Giants : Le quart Daniel Jones a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure au cou et n’a pas été autorisé à entrer en contact. … LT Andrew Thomas (ischio-jambiers), C John Michael Schmitz (épaule) et RT Evan Neal (cheville) ont tous manqué la semaine dernière avec CB Adoree Jackson (cou).

NOTES DE SÉRIE : Il s’agira de la 15e rencontre entre les rivaux de la région depuis la fusion en 1970. Les Jets ont remporté les deux derniers matchs par un total de 10 points, dont un en prolongation, l’un des trois matchs qui se sont déroulés en prolongation.

STATISTIQUES ET CHOSES : Les Jets tentent d’éviter une répétition de leur effondrement après le bye de la saison dernière lorsqu’ils ont perdu sept de leurs huit derniers matchs, y compris leurs six derniers. … Le troisième taux de conversion de 25 % des Jets se classe au dernier rang de la NFL. … Les Jets ont été menés à la mi-temps lors de leurs six matchs cette saison. Ils ont rejoint les Colts d’Indianapolis 2022 (3-2-1) en tant que seules équipes à traîner à la mi-temps lors de chacun de leurs six premiers matchs et à avoir toujours au moins un record de .500, selon ESPN Stats and Info. … Wilson n’a eu aucune interception lors de trois de ses quatre derniers matchs. … RB Breece Hall compte 426 verges en 66 courses cette saison et ses 6,5 verges par tentative mènent la NFL. Hall compte également deux des trois courses les plus longues cette saison. … La défense des Jets se classe quatrième dans la NFL en termes d’efficacité dans la zone rouge, accordant des touchés sur seulement 36,8 % des entraînements adverses dans les 20. … L’offensive des Giants a marqué ses deux premiers touchés en première mi-temps la semaine dernière. … Le quart Tyrod Taylor a réussi deux passes de touché contre Washington et n’a pas lancé de choix lors de ses deux départs en remplacement de Jones. … Après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure à la cheville, le RB Saquon Barkley a récolté en moyenne 85 verges au sol lors de ses deux matchs arrière. Il a également capté un touché de 32 verges contre Washington. … Le WR Darius Slayton a réalisé 10 réceptions, un sommet en carrière pour 121 verges et deux touchés lors de la rencontre précédente. … DT Dexter Lawrence a réussi deux sacs et quatre coups sûrs QB la semaine dernière, tandis que l’OLB Kayvon Thibodeaux a eu 1 1/2 sacs. … La recrue CB Deonte Banks a réalisé sept plaqués, un sommet en carrière, et sa première interception en carrière la semaine dernière. … DL Leonard Williams a été sélectionné n ° 6 au repêchage de 2015 par les Jets et a réussi 17 sacs en 71 matchs avant d’être échangé aux Giants.

CONSEIL FANTAISIE : Darren Waller. L’ailier rapproché des Giants a réussi sept attrapés pour un sommet de la saison de 98 verges et son premier touché contre Washington. Son meilleur match de tous les temps a été contre les Jets le 6 décembre 2020, lorsqu’il a réalisé 13 réceptions pour un sommet en carrière de 200 verges et deux touchés alors qu’il était à Las Vegas.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)