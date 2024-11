Les jets privés d’Elvis Presley ont été pris dans une opération du FBI visant à arrêter des blanchisseurs d’argent

Un avion abandonné ayant appartenu à Elvis Presely a conquis nos cœurs ici à Jalopnik au cours de la dernière année. Après avoir rouillé dans le désert pendant des décenniesle vieillissant Lockheed Jetstar a été sauvé et transformé en camping-car de luxe par un mécanicien en herbe qui a maintenant découvert certains des sombres secrets du jet.

L’avion en question est un Lockheed Jetstar de 1962 acheté par Jimmy Webb, qui héberge la chaîne Jimmy’s Worlddébut 2023. Au cours des 22 mois qui se sont écoulés depuis qu’il a acheté l’avion aux enchères, Webb a relancé le jet et l’a transformé en une luxueuse création routière.

À célébrer l’achèvement de cette construction ambitieuseWebb a décidé de conduire sa création à Graceland, l’ancien domaine d’Elvis et maintenant un musée dédié à son œuvre. Lorsqu’il s’est arrêté sur place, on lui a cependant poliment demandé de quitter les lieux et de prendre son ridicule jet avec lui.

L’incident a pris Webb au dépourvu, mais il s’est maintenant plongé dans l’histoire du jet et a découvert une raison pour laquelle le domaine Presley pourrait ne pas je veux voir le Jetstar rouge et chromé de retour sur la propriété du King, et tout cela a à voir avec une enquête du FBI sur la criminalité en col blanc en Amérique.

Dans sa dernière mise à jour sur l’Elvis JetWebb a expliqué qu’il s’agissait en fait de l’un des deux avions Lockhead Jetstar appartenant à la famille Presley et que son avion jumeau avait déjà été impliqué dans une opération du FBI appelée Operation Fountain Pen (OPFOPEN). L’opération visait des voleurs pédalant de faux investissements à travers l’Amérique et l’Europe. , avec deux escrocs tentant d’escroquer le roi de centaines de milliers de dollars.

Fred Pro et Phil Kitzer auraient proposé d’acheter le premier avion Jetsar d’Elvis quand il est passé à un avion plus gros et je ne l’utilisais plus autant. Après avoir acheté l’avion, ils ont affirmé qu’ils restaureraient et répareraient le Jetstar avant de le relouer à Presley qui pourrait éventuellement le leur racheter pour seulement quelques dollars.

Cet accord aurait été approuvé par Vernon Presley, le père d’Elvis, qui a accepté la vente et remis les clés de l’avion Jetsar. En échange, Vernon Presley a reçu deux chèques pour l’avion, qui ont tous deux rebondi lorsqu’il a tenté de les encaisser. rapporte un retraité du FBI dans un article de blog sur l’arnaque:

Les agents ont déclaré qu’au cours de la phase d’infiltration de l’enquête, Alfredo Proc, alias Freddie Pro, avait admis avoir escroqué le Lockheed JetStar d’Elvis Presley et l’avoir ensuite utilisé comme garantie dans un autre stratagème. Lors d’une réunion à New York — peu après la mort de Presley — Proc a admis son rôle dans l’arnaque en disant aux agents infiltrés : « Roues en l’air », il a téléphoné à Kitzer en utilisant le téléphone du ciel de l’avion, se vantant d’avoir pris le jet. Prenant acte de l’appel, Kitzer a déclaré que Proc avait pris le jet.

Une fois l’avion en sa possession, Pro prévoyait de le démonter et de vendre les pièces au lieu de le démonter. le réparer et le rendre à Elvis. Les soupçons du chanteur ont toutefois été alertés lorsque les journaux ont fait état de transactions douteuses entre Pro et Kitzer, ce qui a amené Vernon Presley à les appeler pour exiger le retour de l’avion, explique Webb.

Malgré les demandes, Pro a continué enfiler la famille Presley pendant des mois, prétendant que l’argent rentrait et qu’il prévoyait définitivement de payer l’avion à la famille. En tant que tel, l’avion jumeau est resté chez Pro et la famille Presley a finalement acheté le deuxième avion Jetstar pour les accompagner jusqu’à son retour, spécule Webb.

Le deuxième Jetstar appartenant à Elvis Presley est désormais un camping-car de luxe. Capture d’écran : Le monde de Jimmy via YouTube

Une fois que les murs se sont refermés sur Pro et Kitzer et qu’ils ont été arrêtés, le premier avion a été restitué à la famille Presley et le Jetsar rouge a été vendu. C’est peut-être le rappel de toute cette épreuve qui signifie que ce n’est plus le bienvenu à Graceland, mais vous pouvez décider par vous-même en regardant la vidéo de Webb ci-dessus.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la résurrection du jet Elvis, rendez-vous ici pour voir comment il s’est retrouvé entre les mains de Webb et ici pour découvrir en quoi consiste le travail le transformer en camping-car de luxe.