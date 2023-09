Les Jets perdent Aaron Rodgers à cause d’une blessure au tendon d’Achille, puis se rassemblent pour étourdir les Bills 22-16 en prolongation

EAST RUTHERFORD, NJ (AP) – Aaron Rodgers a été éliminé du match en raison d’une blessure au tendon d’Achille à peine quatre matchs après ses débuts avec les Jets de New York, qui se sont ralliés à leur défense et ont assommé les Bills de Buffalo 22-16 en prolongation lundi. soir où la recrue Xavier Gipson a renvoyé un botté de dégagement de 65 verges pour le score gagnant.

La défense agressive de New York a forcé quatre revirements de la part de Josh Allen de Buffalo, qui a été éliminé à trois reprises par Jordan Whitehead lors d’un premier match de saison sauvage et souvent laid. Alors que les Jets terminaient leur soirée avec l’entraîneur Robert Saleh rejoignant une foule de célébrations dans la zone des buts, la blessure de Rodgers a jeté un voile sur leur saison.

Saleh a déclaré après le match que la blessure concernait le tendon d’Achille de Rodgers et que le quart-arrière de 39 ans passerait une IRM mardi.

« Ce n’est pas bon », a déclaré un Saleh sombre.

Alors que le match était à égalité, Micheal Clemons a forcé un échappé d’Allen qui a été récupéré par Quinnen Williams, établissant le troisième panier de Greg Zuerlein – un 30 verges – avec 1:48 à jouer pour donner l’avantage aux Jets pour la première fois.

Mais Allen et les Bills ont eu juste assez de temps pour se remettre en position de but, et le coup de pied de 50 verges de Tyler Bass a touché le montant gauche avant de passer par-dessus la barre transversale pour égaliser à 16 avec 2 secondes à jouer en temps réglementaire.

Après que Buffalo ait marqué trois points pour commencer la prolongation, Sam Martin a lancé 42 verges et Gipson l’a aligné, a effectué quelques mouvements tôt, puis a couru le long de la ligne de touche gauche, a effectué quelques coupes supplémentaires et s’est précipité dans la zone des buts pour déclencher un immense célébration de la part de ses coéquipiers.

Saleh était là pour envahir Gipson, une recrue non repêchée de Stephen F. Austin qui a fait partie de l’équipe à la sortie du camp d’entraînement.

Il s’agissait du troisième retour de botté de dégagement pour un touché en prolongation dans l’histoire de la NFL, Gipson rejoignant Patrick Peterson de l’Arizona (2011) et Tamarick Vanover de Kansas City (1995).

Pendant ce temps, Allen a égalé un sommet en carrière avec ses quatre revirements et est tombé à 0-5 en prolongation, y compris les matchs éliminatoires.

« J’ai coûté cher à notre équipe ce soir », a déclaré Allen, qui a réalisé 29 sur 41 pour 236 verges et un touché à Stefon Diggs.

Les Jets avaient égalisé à 13 avec 4:55 à jouer sur une capture acrobatique de Garrett Wilson, qui a fait basculer la passe de Zach Wilson vers lui avec sa main droite – et Tre’Davious White s’est drapé partout sur lui – et a récupéré le ballon alors qu’il tombait sur son dos dans la zone des buts.

Une soirée qui a commencé avec optimisme pour les Jets est devenue décevante avant même que le match ne dure quatre minutes.

Rodgers a été blessé lorsqu’il a été limogé par Leonard Floyd de Buffalo et est tombé maladroitement sur sa jambe gauche. Les Jets ont déclaré que les radiographies étaient négatives tout en l’excluant pour le reste du match.

NFL Network a rapporté que le pied gauche de Rodgers était dans une botte de marche noire alors qu’il était transporté vers la salle de radiographie.

Après une course de 26 verges par Breece Hall lors du jeu d’ouverture des Jets, Rodgers a lancé sa première passe après avoir subi une forte pression de Gregg Rousseau. Rodgers a lancé incomplet lors du jeu suivant, mais Terrel Bernard a été appelé pour un maintien défensif.

Ensuite, Rodgers a tenté d’éviter un Floyd précipité, qui a enveloppé le quart-arrière et l’a emmené sur le gazon du MetLife Stadium. Rodgers a semblé se pencher sur sa jambe avant que les entraîneurs ne s’occupent de lui. Il s’est relevé après quelques instants, mais avait besoin d’aide pour se placer sur la touche new-yorkaise.

Rodgers, 39 ans, a été emmené dans la tente médicale bleue pour être examiné, puis assis sur un chariot. À mi-chemin des vestiaires, il sauta du chariot et boitait à l’intérieur.

Zach Wilson l’a remplacé à seulement 3:45 du début du match. Wilson a terminé 14 sur 21 pour 140 verges et la passe TD.

LA SALLE EST DE RETOUR

Après que le panier de 40 verges de Bass lors de la deuxième série offensive de Buffalo ait donné une avance de 3-0 aux Bills, Zuerlein a égalisé avec un 26 verges pour couronner un entraînement lancé par une course de 83 verges par Hall. Le porteur de ballon de deuxième année a vu sa saison recrue écourtée l’année dernière lors de la semaine 7 lorsqu’il s’est déchiré le LCA au genou gauche.

Il a passé l’intersaison à travailler à un retour et a atteint le match d’ouverture – et a montré qu’il était en bonne santé seulement 11 mois après une grave blessure au genou.

Il a terminé avec 127 verges en 10 courses.

OH, FRERE!

Dalvin Cook a fait ses débuts avec les Jets, totalisant 33 verges en 13 courses et captant trois passes pour 26 verges. Il a également eu à nouveau le droit de se vanter de son frère James, un porteur de ballon des Bills.

James Cook, qui a cinq ans de moins, a totalisé 46 verges en 12 courses et quatre réceptions pour 17 verges.

Les Vikings de Dalvin ont battu les Bills 33-30 en prolongation la saison dernière lors de la première rencontre des frères.

