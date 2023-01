Les Jets ont battu les Canucks 7-4, avec un tour du chapeau de Kyle Connor

Kyle Connor a réussi un tour du chapeau alors que les Jets de Winnipeg ont battu les Canucks de Vancouver 7-4 dimanche et ont prolongé leur séquence de victoires à cinq matchs.

Connor était l’un des cinq Jets (26-13-1) avec des sorties à plusieurs points au Canada Life Centre alors que Winnipeg a connu sa première séquence de cinq victoires consécutives de la saison.

Nikolaj Ehlers a récolté un but et une paire de passes décisives, Axel Jonsson-Fjallby a inscrit un but et une passe décisive et Morgan Barron et Dylan DeMelo, avec un marqueur en infériorité numérique, ont également marqué. Pierre-Luc Dubois a fourni quatre aides et Brenden Dillon a eu une paire d’aides.

David Rittich a arrêté 34 tirs pour Winnipeg, qui s’est amélioré à 18-1-0 cette saison en marquant quatre buts ou plus dans un match.

Bo Horvat a marqué son 29e de la saison et JT Miller a inscrit un but et deux passes pour les Canucks (17-19-3), qui ont une victoire à leurs cinq derniers matchs. Jack Studnicka et Sheldon Dries ont également marqué.

Collin Delia a commencé le match devant le filet de Vancouver, mais a été remplacé à 5:34 de la deuxième période après avoir accordé quatre buts sur 13 tirs. Le remplaçant Spencer Martin a effectué 11 arrêts.

Connor a marqué son 18e de la saison après avoir reçu une passe devant le filet d’Ehlers à 6:22 de la première période.

Ilya Mikheyev a semblé marquer avec le premier tir du match de Vancouver une demi-minute plus tard, mais Winnipeg a contesté avec succès pour hors-jeu et le but a été annulé.

Connor a fait 2-0 après avoir contourné le défenseur Tyler Myers et battu Delia avec un tir bas à 7:59.

Miller a inscrit le premier but de Vancouver à 15:14, suivi de Studnicka sur un tir de Luke Schenn à 17:33 pour égaliser le match 2-2.

À son deuxième match de retour après avoir raté 36 matchs après une opération pour une hernie sportive, Ehlers a inscrit son premier but de la saison à 3:40 de la deuxième période.

Barron a fait 4-2 un peu moins de deux minutes plus tard, mais les Canucks ont rapidement égalisé.

Horvat a décoché un tir devant Rittich à 7:05 et Dries a redirigé un tir de Miller lors du premier avantage numérique du match à 9:26. Horvat a trois buts et deux passes dans une séquence de quatre matchs avec au moins un point et 13 points à ses sept dernières sorties.

Un tir du poignet haut par Jonsson-Fjallby avec 1:43 à jouer a donné aux Jets un avantage de 5-4.

Vancouver a obtenu un deuxième avantage numérique au début du troisième, mais DeMelo a marqué en infériorité numérique à 5:29 après avoir reçu une passe de Jonsson-Fjallby.

Connor a marqué son troisième but du match à 13:42.

Connor et Dubois sont tous les deux sur des séquences de six matchs avec au moins un point. Connor a cinq buts et six passes dans sa série de points, tandis que Dubois a quatre buts et six passes.

LE CONFORT DE LA MAISON – Connor a prolongé sa séquence de points à domicile à 11 matchs, récoltant neuf buts et 12 passes décisives au cours de cette période. Ehlers détient le record de franchise avec des points en 12 matchs consécutifs à domicile la saison dernière. Josh Morrissey a terminé sa séquence de 10 matchs consécutifs avec un point à domicile.

SUIVANT — Les Jets de Winnipeg amorcent un road trip de trois matchs mardi à Détroit contre les Red Wings. Les Canucks de Vancouver disputeront le deuxième match d’un road trip de cinq matchs mardi contre les Penguins de Pittsburgh.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 janvier 2023.

Judy Owen, La Presse canadienne

Canuckshockey