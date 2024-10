Les Jets licencient Robert Saleh après un début de saison 2-3: sources

Par Dianna Russini, Zack Rosenblatt et Mark Puleo

Les Jets ne voulaient pas licencier Robert Saleh après la saison dernière, en partie parce qu’ils ne pensaient pas pouvoir trouver quelqu’un de mieux pour le remplacer – et aussi parce qu’Aaron Rodgers voulait qu’il revienne. Après cinq matchs, le propriétaire des Jets, Woody Johnson, a décidé que Saleh n’était plus assez bon. Le coordinateur défensif Jeff Ulbrich sera l’entraîneur par intérim, a déclaré une source de l’équipe. L’Athlétisme.

Selon une source, Johnson n’a pas consulté d’autres membres du front office des Jets, y compris le directeur général Joe Douglas, avant de prendre la décision de licencier Saleh.

En plus de trois saisons, Saleh a obtenu une fiche de 20-36 et les Jets n’ont jamais reniflé les séries éliminatoires malgré l’une des meilleures défenses de la NFL au cours des deux dernières années. Saleh et son équipe ont eu un mulligan après l’année dernière, en partie parce que Rodgers a subi une blessure à Achille quatre matchs après le début de la saison, laissant les Jets avec une rotation QB de Zach Wilson, Tim Boyle et Trevor Siemian. Ce fut surtout un désastre, et dans les coulisses, Saleh n’a pas vraiment gagné beaucoup de fans avec la façon dont il a géré cette situation, soulignant souvent en privé que d’autres entraîneurs à succès de la ligue ont également eu du mal avec des quarts suppléants.

Ensuite, les deux dernières semaines se sont produites – avec Rodgers comme quart-arrière. Lors des défaites contre les Broncos de Denver et les Vikings du Minnesota, l’offensive a connu des difficultés comme elle l’avait fait lorsque Wilson était encore quart-arrière. Les mêmes problèmes – une équipe qui ne semblait pas préparée au début des matchs, trop de pénalités, une prise de décision douteuse et un manque de responsabilité – se sont finalement avérés suffisants pour que Johnson débranche Saleh cinq semaines après le début de la saison, la première. fois qu’il a licencié un entraîneur-chef en cours de saison, sur 25 saisons en tant que propriétaire des Jets. Selon une source de l’équipe, Johnson a estimé que les Jets avaient une équipe prête à concourir maintenant et s’est senti obligé de faire un pas maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Plusieurs joueurs et entraîneurs ont dit L’Athlétisme après la défaite de dimanche contre les Vikings du Minnesota à Londres, l’ambiance de l’équipe était « éteinte », que Saleh perdait du soutien et que certains – en particulier les joueurs en défense – étaient frustrés du manque de responsabilité alors que l’offensive continuait de commettre les mêmes erreurs qu’elles. ‘ai fait ces dernières années et gaspillé un autre effort défensif stellaire. Le coordonnateur offensif Nathaniel Hackett n’a pas non plus beaucoup de soutien parmi la liste des Jets ou dans le personnel d’entraîneurs, selon des sources, et beaucoup étaient frustrés par sa décision de jeu remontant à l’année dernière.

Je crois comprendre que les Jets n’ont pas l’intention de licencier l’OC Nathaniel Hackett. –Dianna Russini (@DMRussini) 8 octobre 2024

Le secondeur du Pro Bowl, Quincy Williams, n’a pas caché sa frustration après le match.

«Je vais être honnête. Les gens en ont assez d’entendre les mêmes conneries », a déclaré Williams à SNY. « Les gens doivent assumer leurs responsabilités de haut en bas. C’est tout ce que j’ai à dire… les gens doivent commencer à prendre leurs responsabilités, j’en ai marre de dire la même chose chaque semaine.

En fin de compte, il est difficile de reprocher à Johnson d’avoir pris cette décision de licencier Saleh, même si cela semble surprenant pour le moment, surtout compte tenu de la façon dont se déroulait la saison pour une équipe qui avait de si grands espoirs au camp d’entraînement.

Ulbrich était le choix évident pour remplacer Saleh pour le reste de cette saison. Il est aimé de la liste et du personnel des Jets, tout en étant respecté par Rodgers. Saleh a excellé en tant que coordinateur défensif des 49ers de San Francisco avant que les Jets ne l’embauchent en 2021, mais il a remis les clés de la défense à Ulbrich lorsqu’il est devenu entraîneur-chef. Ulbrich a joué un rôle moteur pour faire passer les Jets de la 32e place en défense en 2021 à la quatrième en 2022, à la 12e en 2023 et à la septième jusqu’à présent en 2024.

« C’est juste un vrai entraîneur », a déclaré l’ailier défensif Jermaine Johnson. L’Athlétisme la saison dernière. « Il l’a fait, ce qui est extrêmement important pour moi. C’est très facile pour moi de prendre ce qu’il dit et de l’appliquer parce que je sais qu’il l’a fait, qu’il a été là. Il l’a fait à un niveau élevé. De toute évidence, il a fait ses preuves dans sa capacité à diriger une défense et à diriger un groupe d’alphas et un groupe d’hommes dominants. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas entraîneur-chef. Je pense que tout ce qui lui arrive de bien, il le mérite à 100 pour cent.

Ulbrich a vraiment commencé à s’échauffer à l’idée de devenir entraîneur-chef un jour avant la saison dernière, a-t-il déclaré à ses proches. Il a été entraîneur-chef au Senior Bowl plus tôt cette année et cela lui a donné un avant-goût de ce à quoi cela pourrait ressembler.

« Je pense que c’est une chance pour moi de voir les choses sous un angle différent, dans une perspective mondiale », a déclaré Ulbrich. « C’est tout simplement incroyable le nombre de petites choses auxquelles je n’avais jamais vraiment pensé en tant qu’entraîneur et coordinateur et qu’un entraîneur-chef doit gérer, tant de choses non liées au football. C’est intéressant de ce point de vue. De ce point de vue, c’est une excellente opportunité de voir les choses sous cet angle.

Il aura désormais une réelle chance de prouver aux Jets – ou à une autre équipe qui pourrait avoir un poste à pourvoir – qu’il mérite une chance d’occuper un emploi à temps plein. Le chemin est tracé devant lui : les Jets ont un alignement de calibre pour les séries éliminatoires et il est suffisamment tôt dans la saison pour renverser la situation, à commencer cette semaine contre les Bills de Buffalo. Avec une victoire, ils seraient à égalité à la première place de l’AFC Est. Il s’agit d’une organisation qui n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 13 ans, et si Ulbrich parvient à y parvenir après le lent début d’année des Jets, ce serait un argument convaincant pour une promotion à un poste à temps plein. Si les Jets continuent de trébucher, certains candidats attrayants devraient être disponibles cette intersaison, notamment l’ancien entraîneur-chef des Titans du Tennessee, Mike Vrabel, qui devrait figurer en tête de liste des candidats si Ulbrich ne conserve pas son poste.

Saleh n’en a pas fait assez pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Alors maintenant, les Jets avancent avec Ulbrich, et leur objectif des séries éliminatoires toujours intact.

Cette histoire sera mise à jour.

(Photo : Wesley Hitt/Getty Images)