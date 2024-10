Les Jets licencient l’entraîneur-chef Robert Saleh, qui remercie les fans, les joueurs et les entraîneurs dans une déclaration sincère

Les Jets de New York ont a renvoyé l’entraîneur-chef Robert Saleh.

Selon Adam Schefter d’ESPN, » ont dit les Jets à Saleh vers 10 h HE. Le propriétaire de l’équipe, Woody Johnson, a publié une déclaration concernant le licenciement de Saleh peu de temps après et a annoncé que le coordinateur défensif Jeff Ulbrich serait désormais l’entraîneur-chef par intérim. Les Jets ont une fiche de 2-3 cette saison et n’ont jamais connu de saison gagnante avec Saleh comme entraîneur-chef.

Saleh a publié une déclaration mercredi matin : remerciant l’organisation des Jets ainsi que les joueurs, les entraîneurs, le personnel et les fans. Il n’a nommé personne spécifiquement, donc il n’y a eu aucune annonce à Johnson ou au QB Aaron Rodgers.

« À l’organisation Jets, je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de travailler avec autant de personnes incroyables. J’apprécierai toujours l’amour et le soutien de tout le monde au 1 Jets Drive.

À tous les joueurs, j’aime et j’apprécie vraiment chacun d’entre vous. Le caractère des hommes dans le vestiaire a fait de vous entraîner un privilège ultime. À travers tous les hauts et les bas, chacun d’entre vous s’est présenté chaque jour et a attaqué à chaque instant.

À mes collègues entraîneurs et à mon personnel, ce fut un honneur de travailler avec vous tous. Chacun d’entre vous était « à fond » et a fait des sacrifices les uns pour les autres qui ne seront jamais oubliés. Je vous souhaite bonne chance pour le reste de la saison.

Aux fans les plus passionnés de la NFL, merci d’avoir embrassé ma famille. Ce fut un plaisir d’appeler New York notre maison et nous apprécierons à jamais tous les souvenirs créés ici.

Saleh est venu en grande pompe lorsqu’il a été embauché en 2021 pour remplacer Adam Gase. Il s’est fait remarquer en tant que coordinateur défensif des 49ers de San Francisco pendant quatre saisons et est devenu au fil du temps un candidat de choix comme entraîneur-chef. Il avait une table rase lorsqu’il a été embauché ; la franchise n’avait pas de quart-arrière mais avait le deuxième choix au classement général lors du prochain repêchage.

Et avec ce choix n°2, les Jets ont repêché Zach Wilson, qui a fini par être un échec majeur pour la franchise. Il est difficile de savoir dans quelle mesure cette sélection reposait sur Saleh, mais il y est resté malgré tout.

Les tirs ont surpris Saleh, selon Jay Glazer de Fox Sports.

Je viens de parler à Robert Saleh qui a dit avoir été aveuglé par Woody Johnson se dirigeant vers son bureau et le laissant partir. Certainement déçu qu’il n’ait pas eu l’opportunité de faire avancer les choses avec ce qu’il a dit être une très bonne équipe. -Jay Glazer (@JayGlazer) 8 octobre 2024

Le propriétaire de l’équipe, Woody Johnson, a parlé aux journalistes du changement d’entraîneur, affirmant que les attentes étaient élevées et que Saleh n’y avait pas répondu.

Le propriétaire de l’équipe des Jets, Woody Johnson, est de garde après avoir licencié Robert Saleh : « C’est l’une des équipes les plus talentueuses jamais constituées par les Jets de New York. Je veux donner à l’équipe le plus d’opportunités de gagner cette saison (donc) je j’ai l’impression que nous devions prendre une direction différente. » – Jori Epstein (@JoriEpstein) 8 octobre 2024

Selon Jonathan Jones de CBS, Saleh aurait également envisagé de licencier le coordinateur offensif Nathaniel Hackett. – l’un des entraîneurs préférés de Rodgers – bien qu’un autre rapport de Connor Hughes de SNY TV le suggère Saleh voulait seulement rétrograder Hackett.

Il semblait que les choses changeaient pour Saleh lorsque les Jets ont échangé contre Aaron Rodgers avant la saison 2023. À 39 ans à l’époque, Rodgers avait encore du pain sur la planche et souhaitait l’utiliser à New York.

Nous savons tous ce qui s’est passé alors. Rodgers a déchiré son Achille quatre jeux lors du premier match de la saison, ce qui signifie que Saleh a dû une fois de plus utiliser Wilson comme QB partant. Maintenant enfin en 2024, après trois saisons d’attente pour voir ce que Saleh peut faire avec un quart-arrière sérieux, les Jets ne lui ont donné que cinq matchs avec Rodgers pour le montrer.

À la fin de son mandat avec les Jets, qui a duré 56 matchs, Saleh a une fiche de 20-36. Compte tenu de toute l’adversité qu’il a dû affronter au cours de cette période, il faut se demander comment Saleh se serait comporté si une seule chose s’était déroulée dans son sens. S’il avait eu un quart-arrière moyen au lieu de Wilson lorsqu’il a débuté avec les Jets, à quel point les Jets seraient-ils différents aujourd’hui ?

La réponse à cette question est inconnaissable. Pour une raison quelconque, les Jets en avaient assez vu Saleh.