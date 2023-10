Les Jets infligent aux Eagles la première défaite de la saison 2023

Ne comptez pas encore les Jets de New York.

La défense des Jets a provoqué quatre revirements lors d’une victoire de 20-14 contre les Eagles de Philadelphie, auparavant invaincus, dimanche. Malgré la perte du quart partant Aaron Rodgers au cours de la semaine 1, puis la perte de trois matchs consécutifs, Gang Green est de retour à 0,500. Un jeu après que le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts ait été intercepté par Tony Adams, le demi offensif des Jets Breece Hall a couru pour un touché de 8 verges au quatrième quart.

Les Jets ont effacé un déficit de 11 points pour remporter leur toute première victoire contre les Eagles. La défense de New York a éliminé Hurts à trois reprises malgré quatre cornerbacks.

Quincy Williams (56 ans) et l’entraîneur-chef Robert Saleh des Jets de New York réagissent après un arrêt défensif au cours de la seconde moitié contre les Eagles de Philadelphie au stade MetLife le 15 octobre 2023, à East Rutherford, New Jersey. Les Jets ont infligé aux Eagles, auparavant invaincus, leur première défaite de la saison.

Kathryn Riley/Getty Images



« Au cours de ces six premières semaines, nous avons affronté de nombreux quarts-arrières. Je sais que nous ne les avons pas tous gagnés, mais nous les avons tous embarrassés », a déclaré l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, après le match, faisant référence aux rencontres précédentes avec Josh. Allen et Patrick Mahomes, entre autres. « Je suis vraiment très fier de la défense et de sa détermination. »

Pour rendre une bonne semaine encore meilleure pour les fans des Jets, Rodgers a été vu marchant sans béquilles et même en train de lancer le ballon de football avant le match de dimanche.

Les Jets ont sans aucun doute été un grand gagnant de la semaine 6 de la NFL. Voici un aperçu de quelques-uns des autres gagnants et perdants de la NFL dimanche.

Gagnants de la NFL de la semaine 6

Les dauphins de 1972 sont toujours seuls : Faites éclater le champagne. Les Eagles et les 49ers de San Francisco sont entrés dans la semaine 6 en tant que seules équipes invaincues restant dans la NFL cette saison, et tous deux ont été bouleversés sur la route. Avec les deux baisses, les Dolphins de Miami de 1972 connaîtront la seule saison parfaite de l’histoire de la NFL pendant au moins un an. Peu de temps avant que les Jets ne contrarient les Eagles, le botteur des 49ers Jake Moody a raté un panier de 41 verges à la fin du temps imparti lors d’une défaite 19-17 contre les Browns de Cleveland.

Les 49ers avaient une fiche de 10-0 en saison régulière avec le quart-arrière Brock Purdy comme partant et avaient remporté leurs 15 derniers matchs de saison régulière.

« Je ne pense pas que nous méritions de gagner », a déclaré l’ailier défensif des 49ers Nick Bosa. « Nous ne les avons pas sous-estimés, mais ils ont mieux joué que nous. Nous n’avons pas perdu depuis longtemps en saison régulière, donc ça fait encore plus mal. »

En parlant des Dolphins, l’équipe de Miami de cette année a également connu un très bon dimanche. Les Dolphins sont passés à 5-1 grâce à une victoire de 42-21 contre les Panthers de la Caroline. Le quart-arrière Tua Tagovailoa est à égalité en tête de la NFL avec 14 passes de touché après en avoir lancé trois autres dimanche, tandis que la journée de trois buts du porteur de ballon Raheem Mostert lui donne un meilleur 11 de la NFL en mêlée cette saison.

Jaguars et Texans s’échauffent dans l’AFC Sud : Les Jaguars de Jacksonville ont battu les Colts d’Indianapolis, 37-20, dimanche, pour leur troisième victoire consécutive après un départ 1-2. Les Jaguars ont forcé quatre revirements, ce qui leur a valu le meilleur 15 de la ligue cette saison. Jacksonville mène sa division avant la semaine 7, mais les Texans de Houston, de manière inattendue, restent dans la chasse à l’AFC Sud.

Les Texans ont battu les Jaguars de 20 points lors de la troisième semaine et sont allés 2-1 depuis. La victoire 20-13 de Houston contre les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche place l’équipe à 3-3. C’est la première fois depuis 2019 que les Texans entrent dans la semaine de congé à 0,500 ou mieux. Mené par le quart recrue CJ Stroud, qui a lancé deux autres passes de touché contre les Saints, Houston a déjà remporté autant de matchs que toute la saison dernière.

Les Lions s’enfuient avec NFC Nord : Les Lions de Détroit n’ont jamais remporté la NFC Nord. La dernière fois que Détroit a remporté sa division, c’était en 1993, alors qu’elle s’appelait encore NFC Central et que le porteur de ballon du Temple de la renommée Barry Sanders n’en était qu’à sa cinquième saison dans la NFL. Mais les temps semblent changer pour le mieux à Détroit. Les Lions se sont améliorés à 5-1 avec une victoire de 20-6 contre les Buccaneers de Tampa Bay. Jared Goff a lancé pour 353 verges et deux touchés, tandis que la défense des Lions a gardé Tampa Bay hors de la zone des buts.

Aucune autre équipe de la NFC Nord n’a un record de victoires. Les Packers de Green Bay, que les Lions ont battus 34-20 plus tôt cette saison, sont les plus proches avec une fiche de 2-3. Détroit a remporté quatre matchs consécutifs par 14 points ou plus pour la première fois depuis 1969, selon USA aujourd’hui. Et si l’état actuel de la NFC Nord est une indication, un titre de division tant attendu pourrait être en route.

Perdants de la NFL de la semaine 6

La fenêtre gagnante des Titans pourrait être fermée : Les Titans du Tennessee ont enregistré un record de victoires au cours de quatre de leurs cinq premières saisons sous la direction de l’entraîneur-chef Mike Vrabel et ont participé aux séries éliminatoires à trois reprises. Mais le règne du Tennessee sur l’AFC Sud semble terminé. Les Titans ont une fiche de 2-4 après une défaite de 24-16 contre les Ravens de Baltimore dimanche à Londres.

Et apparemment, tout le monde dans le vestiaire n’est pas sur la même longueur d’onde.

« Nous devons trouver une solution », a déclaré le joueur de ligne défensive Jeffery Simmons après le match. « Nous devons identifier les gars qui ne se battent pas. Nous devons identifier les gars qui veulent être là-bas. Pas ceux qui ne veulent pas être là-bas. C’est ce que cela doit être. Nous avons besoin pour réévaluer notre équipe et comprendre. C’est le message. Trouvons-le. Qui veut jouer au football pour les Titans?

Pour aggraver les choses, le quart partant Ryan Tannehill a été expulsé du terrain en raison d’une blessure à la cheville pendant le match. Mais même lorsque Tannehill était sur le terrain cette saison, il n’a pas dirigé l’offensive du Tennessee aussi bien qu’avant.

La note QB (71,9), le pourcentage d’achèvement (62 pour cent) et le taux d’interception (3,8 pour cent) du joueur de 35 ans sont les pires de Tannehill au cours de ses cinq saisons à la tête des Titans.

La tablette de Bill Belichick : Les New England Patriots ont subi leur troisième défaite consécutive lors d’une défaite 21-17 face aux Raiders de Las Vegas. Mais au moins les Patriots ont marqué un touché cette semaine. Un touché au troisième quart exécuté par Ezekiel Elliott a marqué la première fois que la Nouvelle-Angleterre atteignait la zone des buts depuis la semaine 3. Les Patriots avaient disputé 10 quarts sans touché et ont été dominés 72-3 lors de défaites contre les Cowboys et les Saints.

Cependant, réussir à inscrire quelques points au tableau n’a pas amélioré la colonne des victoires de la Nouvelle-Angleterre. L’ailier défensif des Raiders Maxx Crosby a limogé le quart-arrière des Patriots Mac Jones dans la zone des buts pour une sécurité avec un peu moins de deux minutes à jouer. Les Patriots n’ont jamais récupéré le ballon.

Les Patriots ont désormais une fiche de 1-5, le pire départ en 24 saisons sous Bill Belichick. La tablette de l’entraîneur-chef, six fois champion du Super Bowl, a payé le prix des difficultés de la Nouvelle-Angleterre.

Des géants, en quelque sorte : Les Giants de New York sont tombés face aux Bills de Buffalo, 14-9, après avoir échoué à marquer un touché depuis la ligne d’un mètre de Buffalo lors du dernier jeu du match (peut-être à cause d’une pénalité d’interférence défensive potentiellement manquée). Mais voici la partie la plus incroyable : les Giants ont terminé le match avec plus de yards par la passe, plus de yards au sol, moins d’échappés, moins d’interceptions et moins de paniers manqués que les Bills et ont quand même perdu. Les Giants sont la première équipe de l’ère du Super Bowl à accomplir cela, selon l’Athletic.

Les équipes avaient auparavant une fiche de 134-0 dans cette situation. Cela résume à peu près les 1-5 Giants.