Un pilote de chasse ukrainien a déclaré qu’il serait heureux de piloter un avion britannique Typhoon, mais il ne sait pas à quel point cela serait réaliste compte tenu de leur coût et de leur nombre limité.

L’aviateur, qui utilise l’indicatif Juice, a dit en revanche le Américain-made F-16 – exploité par plusieurs pays à travers le monde – serait la solution idéale pour rendre l’armée de l’air ukrainienne plus meurtrière lorsque ses pilotes affrontent russe cibles.

l’Ukraine Les avions de combat vieillissants, tels que le SU25 et le MiG29 – qui est l’avion que Juice exploite – sont de bons éléments d’équipement, mais ils sont limités dans leur capacité à infliger des dégâts par des radars, des bombes et des missiles obsolètes, a déclaré le pilote.

“Vous pouvez être un pilote très professionnel, mais sans les bons outils, sans le bon matériel, vous ne pouvez rien faire pour augmenter vos probabilités [of success]. Vous avez donc besoin de ces outils appropriés pour être vraiment mortels”, a-t-il déclaré dans une interview à Sky News.

Lorsqu’on lui a demandé quel avion il aimerait pour l’Ukraine, Juice a répondu : “Le F-16 est le choix le plus optimal non seulement en termes de qualité mais aussi de quantité des cellules disponibles en Europe et même dans les autres pays.

“Nous devons les obtenir très rapidement et ils devraient être prêts à partir.”

Le pilote ukrainien, qui utilise l'indicatif d'appel Juice, a déclaré que les F-16 étaient le choix "optimal"



Quant à la possibilité de Royal Air Force Jets Typhoon, Juice a déclaré qu’il aimerait piloter l’avion de quatrième génération, mais il a expliqué pourquoi il pensait qu’une telle option était peu probable.

“C’est un jet très performant. Mais en même temps, c’est très cher et très limité dans le nombre de plates-formes disponibles. Donc en fait, je serai heureux de piloter le Typhoon, mais je ne sais pas à quel point ce plan pourrait être réaliste. . Voyons.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait appel aux jets britanniques et occidentaux lors d’une visite surprise au Royaume-Uni, à Paris et à Bruxelles cette semaine.

Un typhon de la Royal Air Force britannique



Rishi Sunak a promis que rien n’était sur la table. Mais en réalité, la Royal Air Force a très peu à offrir de manière significative ou durable après des décennies de coupes.

Les avions Typhoon qui ont été convertis pour pouvoir attaquer des cibles au sol comme dans les airs – une fonction multirôle recherchée par l’Ukraine – s’accompagnent d’une longue chaîne logistique et de soutien qui les rend difficiles à entretenir.

Le Royaume-Uni ne dispose également que d’un nombre limité de jets.

Juice, qui a effectué plusieurs sorties dans son MiG-29, a déclaré que le radar et les missiles obsolètes de son avion rendaient très difficile l’abattage de cibles telles que les drones et les missiles russes.

Il a également déclaré que l’Ukraine ne disposait que d’un approvisionnement limité en avions à réaction, en munitions et en pilotes, soulignant l’urgence d’un soutien supplémentaire de la part des partenaires occidentaux, d’autant plus que les forces de Vladimir Poutine intensifient leurs attaques.

“Malheureusement, les Russes ont encore beaucoup de monde, beaucoup de véhicules, beaucoup d’artillerie… et aussi des jets.

“Nous devons continuer à défendre notre espace aérien, nos forces terrestres et notre mer et c’est pourquoi nous avons besoin de capacités pour être efficaces.”

Le maréchal de l’air Edward Stringer, ancien pilote de chasse de la Royal Air Force, a convenu que le Royaume-Uni n’enverrait probablement pas d’avions à réaction.

“Le Typhoon est compliqué. Il n’y a pas toute la chaîne d’approvisionnement européenne comme c’est le cas pour les F-16”, a-t-il déclaré.

“Pour moi, la seule option viable est le F-16 car ils en construisent par milliers. De nombreux pays de l’OTAN utilisent des F-16 et s’en débarrassent maintenant.

“Donc, ils ont de la valeur en tant qu’avion, mais ils n’ont pas de valeur en termes d’argent et les forces aériennes peuvent se permettre de les donner.”

