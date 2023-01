Les jets étaient bien en avance sur le calendrier en 2022 mais ont toujours besoin d’un QB efficace

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Si les Jets de New York étaient dans une véritable année de reconstruction, les luttes du quart-arrière Zach Wilson n’auraient pas eu autant d’importance. Si les Jets étaient aussi mauvais que la plupart s’y attendaient, New York n’aurait peut-être pas connu une année aussi folle au poste de quart-arrière.

Mais l’entraîneur Robert Saleh avait la pression de trouver une solution au QB, même s’il s’agissait d’une option à court terme comme Mike White – ou, diable, Chris Streveler. Saleh voulait faire tout ce qu’il pouvait pour faire accéder son équipe aux séries éliminatoires, car cette équipe était digne des séries éliminatoires à tous égards, sauf au quart-arrière. Mais les quarts soulèvent et coulent des navires dans la NFL. Et les Jets ont coulé.

Malgré tout, l’année doit être considérée comme un succès.

Il ne fait aucun doute que les Jets ont un chemin extrêmement difficile vers le succès à long terme. New York doit faire appel à un coordinateur offensif avec une solide feuille de route, les Jets ayant licencié Mike LaFleur la semaine dernière. On ne sait pas s’ils feront un pas au poste de quart-arrière, mais à mon avis, les Jets doivent trouver quelqu’un qui est, au moins, moyen. Ils ont besoin du 16e meilleur quart-arrière de la NFL – ou mieux. Ils peuvent trouver ce gars pendant l’intersaison. Et bien que White ait eu des moments prometteurs, il ne semblait pas sûr de devenir un talent de premier ordre.

Mais c’est en fait un problème solide à avoir. Parce que cela semble être l’un de leurs seuls problèmes.

Les Jets ont construit une équipe respectable grâce à leurs récentes classes de repêchage et d’agence libre. Ils ont des pierres angulaires évidentes de la franchise de la classe de repêchage de 2022: le demi de coin Sauce Gardner, le receveur Garrett Wilson et le porteur de ballon Breece Hall. Ils ont d’anciens joueurs de premier tour stockés sur leur ligne offensive à Alijah Vera-Tucker et Mekhi Becton (même avec ses problèmes de blessure). Et ils ont des joueurs de première ronde sur leur ligne défensive à Quinnen Williams et Jermaine Johnson.

Les repêchages récents des Jets n’ont même pas été exceptionnels, forcément. Mais ils ont été assez bons pour compléter les ajouts d’agences libres comme le secondeur CJ Mosley, le demi de coin DJ Reed et les tacles Duane Brown et George Fant. Le défenseur Edge Carl Lawson a également eu ses moments. New York a passé d’énormes dépenses lors de la dernière intersaison et – voici le coup de pied – l’équipe n’a pas l’air ridicule. Intersaison après intersaison, les équipes se blâment pour avoir dépensé autant que les Jets. Mais les Jets semblent avoir trouvé des pièces extrêmement importantes pour leur équipe.

Le directeur général Joe Douglas a mis sur pied une équipe respectable qui a le bon mélange de talents jeunes et expérimentés. Il a mis sur pied une équipe qui a remporté environ cinq matchs de plus qu’elle n’aurait dû en 2022. Et les Jets l’ont fait dans une division compétitive de l’AFC Est. Peut-être qu’ils ont fait long feu en fin de saison. Mais chacune de ces équipes était dans le coup pour faire les séries éliminatoires jusqu’à la semaine 16. Et les trois autres équipes sont allées à la semaine 18 dans leurs chasses pour une place en séries éliminatoires (Dolphins, Patriots) ou la tête de série n ° 1 (Bills) . C’est impressionnant que New York soit resté compétitif.

Les Jets ont été critiqués cette année, compte tenu des difficultés de Wilson. Ils ont également été confrontés à l’embarras. Mais le fait qu’ils étaient pertinents a démontré qu’ils étaient en avance sur le calendrier. Ils ont montré qu’ils pouvaient se battre pour les séries éliminatoires dans une année où ils étaient censés être dans le mélange pour un choix parmi les cinq premiers au repêchage.

Alors, vient maintenant la partie la plus difficile.

Douglas et Saleh ont eu l’opportunité de réussir en une année où peu de gens pensaient pouvoir le faire. Ils ont eu la chance d’être les outsiders. Bien que ce ne soit pas facile, cela a ses avantages. Et en 2023, tout le monde verra venir les Jets. La différence pour l’année prochaine ? Ils devraient avoir un quarterback. New York aura le choix entre de nombreux QB en agence libre, à commencer potentiellement par Jimmy Garoppolo, Tom Brady et Lamar Jackson.

Pour l’instant, les Jets ont un espace de plafond négatif pour 2023, selon OverTheCap.com. Cette intersaison commencera donc avec quelques pertes de plafond et une restructuration de contrat. Ensuite, Douglas peut se concentrer sur la rétention des talents et, si le bon quart-arrière devient disponible, déplacer de l’argent pour obtenir son contrat sous le plafond salarial. Mais avec une cargaison d’espace en 2024 (116 millions de dollars), New York peut restructurer ses contrats à long terme pour créer de l’espace à dépenser plus librement en mars. Je soupçonne que les Jets feront exactement cela, s’ils veulent un de ces quarts-agents libres – et peut-être même un receveur de possession comme Jakobi Meyers ou JuJu Smith-Schuster.

Même s’ils restent avec Mike White pour la saison prochaine (et quittent Wilson), White devrait s’améliorer au cours de l’intersaison avec un printemps et un été complets pour s’emparer du rôle de départ – avec toute l’attention du personnel d’entraîneurs pour le développer. Si les Jets ajoutent un quart-arrière ou développent White correctement, ils auront des attentes en séries éliminatoires pour 2023.

Il sera fascinant de voir s’ils dépasseront ces attentes, tout comme ils l’ont fait cette année.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis.

