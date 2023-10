Les Jets élaborent un plan pour se défendre contre le « coup-poussée » des Eagles | Le salon des cartons

Détails de la vidéo

Aimez-le ou détestez-le, les Eagles de Philadelphie ont récemment inventé la technique du « poussée » qui a fonctionné pour eux, car l’équipe est à 5-0 avec un pourcentage de points élevé dans la zone rouge. Alors, comment les New York Jets de Craig Carton vont-ils se défendre contre cela ? Robert Saleh dit aux journalistes qu’ils ont un plan, et Craig est rejoint par Willie Colon et David Jacoby pour décider si l’offensive de Zach Wilson a une chance de surpasser Jalen Hurts et les Eagles.



JUST IN・le spectacle des cartons・4:21