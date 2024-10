Les Jets échangent contre Davante Adams, réunissant la star WR avec Aaron Rodgers : sources

Par Dianna Russini, Zack Rosenblatt, Tashan Reed et Vic Tafur

Juste une semaine après que les Jets de New York ont ​​changé d’entraîneur-chef, renvoyant Robert Saleh cinq matchs après sa quatrième saison, l’équipe a fait un deuxième pas important, en acquérant mardi le receveur large Davante Adams des Raiders de Las Vegas, selon des sources de la ligue.

Les Raiders recevront un choix conditionnel de troisième ronde qui peut devenir un choix de deuxième ronde en fonction de la performance d’Adams, selon ces sources. Plus précisément, le troisième tour conditionnel devient un deuxième tour si Adams fait partie de la première ou de la deuxième équipe All-Pro, ou si Adams est sur la liste active pour le match de championnat de l’AFC ou le Super Bowl, a déclaré une source de la ligue.

Les Raiders ne remboursent pas le salaire de base d’Adams, selon une source de l’équipe. Son salaire de base restant est d’environ 11,59 millions de dollars, selon Over the Cap.

Cette décision réunit Adams avec le quart-arrière Aaron Rodgers. Les deux ont formé l’un des duos de receveurs de quart-arrière les plus prolifiques de la dernière décennie alors qu’ils jouaient pour les Packers de Green Bay. En 2014, en tant que recrue, Adams a capté la 200e passe de touché de Rodgers. En 2020, il a également capté la 400e passe de touché de Rodgers. Ensemble pendant huit ans avec les Packers, ils ont réussi 67 autres touchés – et un total de 622 passes complétées pour 7 590 verges en 108 matchs.

C’est une décision qui semble avoir été en préparation depuis que les Jets ont acquis Rodgers de Green Bay en avril 2023. Lorsque le quart-arrière est arrivé, il a répertorié Adams comme l’un des joueurs qu’il aimerait que les Jets ajoutent, avec d’autres. anciens Packers (comme Allen Lazard et Randall Cobb, qu’ils ont signés) et Odell Beckham Jr. Cela ne s’est pas concrétisé à ce moment-là, mais alors que le bonheur d’Adams à Las Vegas s’est désintégré et qu’il a demandé un échange ces dernières semaines, les Jets ont sauté au premier plan.

« Je vais mieux grâce à lui », a déclaré Rodgers à ESPN en 2020. « En tant que personne et en tant que quarterback. »

Six fois Pro Bowler et trois fois All-Pro, Adams, 31 ans, reste l’élite, comme en témoigne son explosion de neuf attrapés et 110 verges lors de la deuxième semaine des Raiders à Baltimore. Mais ses meilleures années sont arrivées lorsque Rodgers lui lançait le ballon. Dans les coulisses, Rodgers poussait les Jets à acquérir Adams, et le directeur général Joe Douglas a appelé les Raiders à plusieurs reprises – date limite des échanges l’année dernière, cette intersaison – pour s’enregistrer, mais Las Vegas n’était pas intéressé à le déplacer.

Adams était frustré par le jeu du quart-arrière des Raiders la saison dernière – en frappant son casque sur le gazon lors d’un match du lundi soir et en disant que Jimmy Garoppolo allait le faire tuer dans le documentaire Netflix «Receiver». Des sources disent qu’il était bouleversé lorsque l’équipe d’entraîneurs a choisi Gardner Minshew plutôt qu’Aidan O’Connell comme titulaire pour ouvrir cette saison ; Adams a estimé qu’O’Connell, qui a supplanté Minshew au sommet du tableau des profondeurs lors de la semaine 6, était le meilleur passeur.

En juillet, Adams a déclaré qu’il y avait une « nouvelle liste », mais y en avait-il une ? Il a quitté les Raiders pendant le camp d’entraînement pour la naissance de son premier fils, et alors que l’équipe pensait que ce ne serait que pour quelques jours, Adams est parti pendant 10 jours. Quand il est revenu, il a dit qu’il ne voulait pas jouer. lors du deuxième match préparatoire. Pierce a déclaré que tout le monde en bonne santé jouerait, mais Adams n’a pas porté l’uniforme en raison de douleurs.

Il s’avère que Pierce a été surpris lorsqu’Adams a convoqué une réunion avec l’entraîneur le 30 septembre, selon des sources de la ligue. Adams a dit à Pierce qu’il voulait être échangé dans une meilleure équipe. Les Raiders ont dit à Adams qu’ils exauceraient son souhait, car ils ne veulent pas de joueurs qui ne veulent pas être là.

On a demandé à Pierce la semaine dernière où les choses avec Adams avaient mal tourné.

« Je ne sais pas », a déclaré Pierce. « Je pense que vous devez demander ça à Davante. »

Lorsque Las Vegas a envoyé des choix de première et de deuxième ronde aux Packers en 2022, ils sortaient d’une place en séries éliminatoires et pensaient qu’Adams avait donné à l’équipe une chance de participer au Super Bowl. Les Raiders ont depuis lors une fiche de 16-24, et en octobre dernier, ils ont congédié le directeur général (Dave Ziegler) et l’entraîneur-chef (Josh McDaniels) qui étaient en place à l’arrivée d’Adams. L’une des principales raisons pour lesquelles Adams voulait jouer avec les Raiders était de retrouver Derek Carr, son quart-arrière à Fresno State. Les deux ont joué 15 matchs ensemble en 2022, et Adams a atteint un sommet en carrière de 180 cibles, menant la ligue pour les touchés reçus (15) et terminant avec le deuxième plus grand nombre de verges sur réception de sa carrière (1 516). Mais les Raiders ont libéré Carr, choisissant de rejoindre Garoppolo pour commencer 2023. Garoppolo, le quart-arrière de choix de McDaniels, a été mis sur le banc la saison dernière et libéré en mars.

Adams a raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers – son dernier match avec la franchise s’est soldé par une défaite contre les Panthers de la Caroline lors de la troisième semaine. Les trois meilleurs receveurs des Raiders seront Jakobi Meyers, Tre Tucker et DJ Turner.

Le retard dans tout échange d’Adams était l’insistance des Raiders à récupérer un choix de deuxième ronde (sur lequel ils ont fait des compromis) et l’équipe acquéreuse payant la totalité du salaire restant d’Adams pour 2024 (ce qu’ils n’ont pas fait). Les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Steelers de Pittsburgh se sont également renseignés sur l’acquisition du receveur vedette, tandis que les Bills de Buffalo surveillaient la situation.

Lorsqu’Adams est devenu officiellement disponible, les Jets ont presque immédiatement exprimé leur intérêt, même s’il y avait une certaine réticence en raison de l’aspect financier d’un échange.

Sur le terrain, l’ajustement d’Adams est évident et sensé, mais il serait exagéré de dire qu’il résout tous les problèmes des Jets, même s’il fera équipe avec Garrett Wilson pour former l’un des duos de receveurs larges les plus talentueux de la NFL.

En 2020 – la première des saisons consécutives de MVP de Rodgers – Adams a déclaré à ESPN que Rodgers « est le meilleur quart-arrière de la NFL et je suis le meilleur receveur large de la NFL. Et vu la façon dont nous gélifions, je ne pense pas que quelqu’un d’autre le fasse comme nous.

Mais Rodgers n’est plus le meilleur quarterback de la NFL. Au cours de la semaine 5 à Londres, il a connu son pire match en tant que Jet, et l’un des pires de sa carrière, la première fois qu’il lance deux interceptions au premier quart et seulement la sixième fois en 235 matchs, il lance trois interceptions dans un match. . Il a encore montré des éclairs de son talent de bras et de sa capacité à jouer en mouvement, mais il est amoché – il a subi une entorse à la cheville lors de la défaite de la semaine 5 contre les Vikings – et joue parfois comme son âge.

Les Jets recrutent pour la première fois un entraîneur-chef (intérimaire) en la personne de Jeff Ulbrich. Ils ont une période difficile de leur calendrier à venir ; après la défaite à domicile de lundi contre les Bills, ils se rendent à Pittsburgh au cours de la semaine 7 et, après un voyage à Foxboro, organisent un match à domicile jeudi soir contre les Texans de Houston pendant une courte semaine.

Adams, Rodgers et le coordinateur offensif Nathaniel Hackett ont eu beaucoup de succès ensemble à Green Bay en 2019-2021, mais ce calcul impliquait également que l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, appelait des jeux, pas Hackett – et Hackett, bien qu’il soit toujours membre du staff, n’appelle plus des jeux avec les Jets. Ulbrich a dépouillé Hackett de ses fonctions d’appel au jeu et l’a remplacé par le coordinateur du jeu de passes Todd Downing, qui était le coordinateur offensif des Titans du Tennessee en 2021-2022. Le premier match de Downing en tant que coordinateur offensif a eu lieu lundi soir contre les Bills, et l’offensive semblait meilleure, mais loin d’être l’élite.

Il y a aussi le cas de Wilson. La jeune star des Jets a démarré lentement cette saison et avait semblé visiblement frustrée alors que sa chimie avec Rodgers n’avait pas réussi à s’enflammer au cours des quatre premiers matchs. Que pensera le jeune receveur, qui n’est pas du genre à cacher ses émotions ou sa frustration, à l’idée que le meilleur ami de Rodgers rejoigne l’équipe et devienne sa cible préférée ?

Bien sûr, l’arrivée d’Adams dans la mêlée devrait rendre la vie plus facile à Wilson, d’autant plus que les défenses ne pourront plus détourner toute leur attention de couverture vers un seul receveur. Wilson a eu du mal à remporter des affrontements contre les corners n°1 de ses adversaires en quatre matchs. Les équipes ne peuvent plus doubler Wilson si Adams est de l’autre côté, et Rodgers dit toujours qu’il le lancera à celui qui est ouvert. Mais Wilson ne sera pas le receveur n°1 des Jets tant qu’Adams sera là et que Rodgers sera le quart-arrière – et Wilson est éligible à une prolongation de contrat pour la première fois au cours de la prochaine intersaison. C’est une situation et une relation qui méritent d’être surveillées.

En fin de compte, Adams améliore l’offensive des Jets. Wilson, Adams, Allen Lazard et Mike Williams forment un quatuor de receveurs avec un potentiel important. Avec une paire de porteurs de ballon de qualité composée de Breece Hall et de la recrue Braelon Allen, et un jeu solide de l’ailier rapproché Tyler Conklin, les Jets ont les pièces nécessaires pour une attaque de grande puissance.

De plus, Rodgers a 16 touchés de moins que 500 pour sa carrière. Maintenant, Adams peut aussi attraper celui-là.

(Photo du haut : Ethan Miller / Getty Images)