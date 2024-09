Les Jets de Winnipeg signent Cole Perfetti pour un contrat de 2 ans : pourquoi c’est un accord-relais

Les Jets de Winnipeg ont signé Cole Perfetti pour un contrat de deux ans d’une valeur annuelle de 3,25 millions de dollars, mettant fin à une impasse qui a vu l’attaquant de 22 ans manquer les cinq premiers jours du camp d’entraînement.

C’est une bonne affaire pour les Jets, qui font signer Perfetti à un plafond salarial gérable – un contrat inférieur à celui signé par son coéquipier Gabriel Vilardi l’été dernier et par son comparatif souvent cité mais imparfait Shane Pinto. C’est aussi une bonne affaire pour Perfetti, qui est un candidat probable pour recevoir des minutes dans le top six et du temps en avantage numérique sous la direction du nouvel entraîneur-chef Scott Arniel. Perfetti a marqué 38 points en 71 matchs pour Winnipeg en 2023-24 malgré des minutes limitées en première demie et une baisse de régime en deuxième demie qui comprenait du temps passé en tant que joueur en bonne santé. Un joueur avec son QI de hockey et son habileté avec la rondelle devrait être en mesure de surpasser un AAV de 3,25 millions de dollars avec des opportunités accrues – son prochain contrat devrait être beaucoup plus cher que celui-ci – ce qui pourrait être le pari que Perfetti fait sur lui-même.

Il gagnera 3 millions de dollars la première année du contrat et 3,5 millions la deuxième, ce qui fait de lui un agent libre restreint avec droit d’arbitrage dans deux ans. C’est le genre de contrat qui, une fois signé, semble si éminemment équitable qu’on se demande pourquoi il n’a pas été conclu plus tôt cet été. Les Jets et le camp de Perfetti sont restés très éloignés sur ce qui constituait une comparaison appropriée pour Perfetti aussi récemment que ce week-end.

Pourquoi s’agissait-il d’un accord-pont ?

Malgré l’intérêt de Perfetti pour un contrat à long terme, les Jets se sont concentrés sur un contrat de transition de deux ans. Du point de vue de l’équipe, les deux raisons les plus convaincantes pour un tel contrat sont l’espace sous le plafond salarial et la réduction des risques.

L’entente de transition de Perfetti laisse aux Jets un peu plus de 3 millions de dollars d’espace sous le plafond salarial pour commencer la saison. L’espace sous le plafond salarial est calculé quotidiennement, l’espace inutilisé en début de saison pouvant être utilisé plus tard, ce qui signifie que les 3 millions de dollars des Jets augmenteront tout au long de la saison. Cela donne au directeur général Kevin Cheveldayoff beaucoup de marge de manœuvre pour renforcer ou réorganiser l’effectif au besoin pour une participation aux séries éliminatoires – ce qui est particulièrement précieux, compte tenu du départ de Brenden Dillon pendant l’intersaison et du besoin probable de mettre à niveau la ligne bleue de Winnipeg.

En signant Perfetti pour un contrat à court terme, Winnipeg crée un risque réel, mais gérable : que se passerait-il si l’attaquant de 22 ans, dont les taux de points par minute et de points par minute principaux impliquent un succès parmi les six premiers, se révélait de façon spectaculaire au cours des deux prochaines saisons ? Il semble être un pari sûr pour jouer sur l’une des deux meilleures lignes de Winnipeg et il est également un candidat probable pour jouer au poste de pare-chocs sur le nouveau jeu de puissance des Jets de Davis Payne. Il y a de fortes chances que le prochain contrat de Perfetti soit coûteux, ce qui créerait un défi de plafond salarial dans le futur qui aurait pu être évité par une entente à long terme aujourd’hui.

L’une des raisons pour lesquelles Winnipeg n’a peut-être pas été disposé à s’engager dans un contrat à long terme est que ses deux premières saisons ont été interrompues par une blessure. Perfetti a conservé une santé optimale en 2023-24, mais il est possible que Cheveldayoff ait vu ses 140 matchs en carrière joués comme une raison pour éviter un contrat à long terme.

Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ?

Compte tenu du salaire raisonnable de 3,25 millions de dollars de Perfetti, il semble juste de se demander pourquoi le contrat a pris autant de temps à être finalisé. Plusieurs sources ont indiqué que le camp de Perfetti et les Jets étaient encore très éloignés quant aux joueurs qui constituaient des comparables équitables, pas plus tard que samedi. L’écart a été rapidement comblé lundi soir, les deux parties parvenant à un contrat qui, à première vue, semble avoir pu être signé en juillet.

Perfetti s’adressera aux médias mardi après sa première séance du camp d’entraînement. Cheveldayoff, qui a déclaré la semaine dernière qu’il donnerait « la lune » à Perfetti s’il le pouvait (et qui a également dit qu’il préférait ne pas discuter des détails du contrat avec les médias), ne s’exprimera pas. Le différend contractuel semblait à l’amiable (en ce qui concerne les différends contractuels), en raison du travail de Perfetti en tant que représentant des Jets lors de la tournée médiatique de la LNH à Vegas et à nouveau lors d’un voyage de pêche pré-organisé avec Dylan Samberg et les fans avant le camp d’entraînement. Le commentaire de Cheveldayoff sur la « lune » était également chaleureux, mais sans plus de précisions, il semble que le début retardé du camp de Perfetti aurait pu être évité.

La raison du long retard viendra soit de Perfetti mardi, soit pas du tout. Il semble probable que la performance de Perfetti et le succès de Winnipeg en cours de saison effaceront la gêne causée par ce long délai avant trop longtemps. Pour l’instant, il semble au moins possible que les Jets aient joué dur avec un jeune joueur qui a patiné avec des leaders comme Mark Scheifele, Adam Lowry et Josh Morrissey cet été et qui a aussi bien représenté l’organisation en dehors de la glace. Il est également possible que les deux parties aient tout simplement été à des années-lumière l’une de l’autre; sans connaître la demande initiale de chaque partie, il est difficile de le dire.

Perfetti sera admissible à l’arbitrage en 2026; Andrew Copp et Jacob Trouba, deux anciens joueurs des Jets représentés par KO Sports, ont pu utiliser ce mécanisme pour accélérer les départs prématurés de Winnipeg. On dit que Perfetti veut rester à Winnipeg – et d’autres coéquipiers, comme Kyle Connor et Morrissey, ont traversé des impasses contractuelles prolongées avant de finalement s’engager dans des pactes à long terme – mais ce sera une situation à surveiller la prochaine fois que le contrat de Perfetti arrivera à échéance.

(Photo : James Carey Lauder / USA Today)