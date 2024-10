Les Jets de Winnipeg dévoilent un logo réinventé brodé de l’héritage ukrainien

L’identité nationale, le patrimoine culturel et l’histoire de l’Ukraine ont été incorporés dans un nouveau logo des Jets de Winnipeg, dévoilé avant la première soirée de l’équipe célébrant la communauté ukrainienne du Manitoba.

L’équipe de hockey portera le logo lors du match nocturne des Jets sur l’héritage ukrainien, alors qu’ils affronteront les Ducks d’Anaheim le 2 janvier 2025, a indiqué True North Sports and Entertainment dans un communiqué de presse.

Le logo, dévoilé mercredi, a été conçu par Andrii Sobchuk, un graphiste ukrainien qui a fui au Canada après le déclenchement de la guerre en 2022.

La version de Sobchuk du logo des Jets de Winnipeg comprend les motifs géométriques brodés sur les manches des Vyshyvankas, des chemises traditionnelles ukrainiennes, et sur le bord des Rushnyks, des serviettes tissées.

Un graphique expliquant l’inspiration derrière le logo des Jets indique que le logo comprend les motifs géométriques brodés sur les manches des Vyshyvankas, une chemise traditionnelle ukrainienne, et sur le bord des Rushnyks, des serviettes tissées. (True North Sports et divertissement)

Les motifs sont teintés de bleu et de jaune, reflétant les couleurs du drapeau ukrainien et faisant également un clin d’œil au ciel et aux champs de blé, éléments qui, selon True North Sports, revêtent une signification importante pour les Manitobains et les Ukrainiens.

Les mauves, une étoile à huit branches symbolisant l’ordre stable, l’harmonie et l’union des énergies masculines et féminines, font également partie du design, placé autour du cercle du logo des Jets, a déclaré True North Sports and Entertainment. Les armoiries ukrainiennes figurent également dans le dessin, posées au sommet du jet.

Les Jets portaient auparavant des maillots avec des logos honorant les communautés autochtones du Manitoba et d’autres inspirés par le Mois du patrimoine sud-asiatique.