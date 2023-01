Les Jets de Winnipeg créent leur propre misère et approchent du point de basculement: “C’est une pente glissante”

TORONTO — Les Jets de Winnipeg approchent d’un point de basculement.

C’est une chose étrange à dire à propos d’une équipe qui est toujours à égalité au premier rang de la Conférence de l’Ouest, même après des défaites consécutives de 4-1 à Montréal et à Toronto.

C’est aussi une chose étrange à dire étant donné la grande différence entre ces deux pertes. Winnipeg était déconnecté, décousu et carrément dégoûté par sa performance contre Montréal. La défaite était bien méritée et reflétait honnêtement le déroulement du jeu. Winnipeg a commencé le match de jeudi soir contre Toronto en disputant le match engagé à cinq dans les trois zones qui était devenu la marque de fabrique de son succès en première mi-temps. Son avance de 16-6 en tirs et son avantage territorial ne signifiaient rien à la fin car les Jets ont donné le match en deux segments de huit secondes.

Auston Matthews a remporté la mise au jeu d’ouverture, a récupéré une passe de retour dans la zone neutre, a surpris Mark Scheifele en train de le tendre maladroitement avec son bâton et a dansé autour de la star des Jets pour marquer un but marquant. C’est le premier segment.

Trois minutes plus tard, Matthews a attaqué Josh Morrissey et Ville Heinola à la ligne bleue des Jets avec Michael Bunting et William Nylander à ses côtés. Une passe manquée de Bunting a mis la rondelle dans le coin, où un contre-échec Blake Wheeler a défié Nylander, qui a envoyé la rondelle à Bunting derrière le filet. Bunting a détourné Morrissey et s’est centré sur Heinola et a passé un coup de bâton lent à une main de Pierre-Luc Dubois. Matthews – qui d’autre – est monté sur la rondelle dans la fente et a tiré un coup de poignet sur l’étagère supérieure, ne laissant aucune chance à Hellebuyck. Cette même séquence, de l’entrée de zone au but ? Huit secondes.

C’était une façon très différente de perdre, mais les Jets ont tout de même perdu. Ils ont contrôlé certaines parties du match, même après que le jeu de puissance de Scheifele ait mené à un but en infériorité numérique de Mitch Marner qui aurait dû être un poignard… Mais ils ont quand même perdu. S’il n’y a rien de mieux que de battre les Leafs, comme l’a demandé Logan Stanley lors d’une présentation du casque d’après-match des Jets, alors qu’est-ce que ça doit faire de perdre contre eux?

“Perdre n’est pas amusant », a déclaré Dubois, qui a exprimé sa frustration à haute voix lors de la séance médiatique d’après-match. « Nous disons que les bonnes équipes ne perdent pas deux de suite et c’est deux de suite. Nous avons regardé nos sept ou huit matchs passés ici, et ce n’est pas le hockey auquel nous avons joué toute l’année qui a fait notre succès.

Et c’est pourquoi les Jets sont à un point d’inflexion de leur saison. Un retour à la santé ne s’est pas accompagné d’un retour à la forme. Les Jets ont cédé trop de qualité lors de leur victoire 7-4 contre Vancouver dimanche dernier, ont été battus 7-5 par Detroit deux jours plus tard et ont cédé beaucoup d’occasions de qualité lors de leur victoire 4-2 contre Buffalo. Ils ont été excellents dans une victoire de 4-1 contre Pittsburgh vendredi dernier, rétablissant un sentiment d’optimisme qui s’est estompé avec une courte victoire de 2-1 contre l’Arizona avant de se dissiper complètement à Montréal plus tôt cette semaine.

Toronto était censée être le refoulement, l’énorme scène qui exigeait un retour en forme – et pendant 20 minutes, ça l’a été. Je pense que c’est pourquoi les Jets étaient si en colère contre eux-mêmes.

« Les erreurs que nous avons commises avec leurs meilleurs joueurs sur la glace étaient flagrantes », a déclaré Bowness. “Pour moi, nous leur avons donné les trois premiers buts – c’est tout sur nous. Vous donnez à ces gars – Matthews et Marner – ces chances, ils vont marquer.

Il y a une lentille à regarder qui dit que Matthews est un joueur d’élite et que le mouvement qu’il a mis sur Scheifele aurait pu battre n’importe qui. La façon dont il s’est faufilé dans la fente derrière Dubois aurait pu arriver contre n’importe qui aussi. Le problème avec cette lentille, étant donné à quel point les Jets sont mécontents de leur jeu global depuis deux semaines maintenant, c’est que Winnipeg veut que la LNH croie que c’est aussi une équipe pleine de joueurs d’élite.

Matthews a posé des questions auxquelles Scheifele et Dubois n’ont pas pu répondre sans recevoir une réfutation de ces mêmes vedettes des Jets. Le cadeau de Scheifele qui a conduit au but en infériorité numérique de Marner était flagrant. Malgré un jeu au bulldozer dominant sur le plan territorial, Dubois n’a pas pu répondre à Matthews sur la feuille de pointage et n’a pas semblé à sa place sur le deuxième but de Matthews. Les Jets ont obtenu une apparence de qualité et devraient être félicités pour cela, mais ils n’ont pas pu capitaliser tôt et ont dû travailler beaucoup plus dur pour leur glace à la suite de cela. Menant 2-0, Toronto s’est retrouvé coincé dans la zone neutre et a effondré les cinq joueurs au milieu de la glace dans sa propre extrémité, forçant Winnipeg à redoubler d’efforts pour organiser son retour.

Ne vous méprenez pas, si les Jets jouent comme ils l’ont fait contre Toronto de façon constante, ils gagneront plus de matchs qu’ils n’en perdront. Mais Winnipeg a établi une norme plus élevée que cela avec un record qui le laisse à égalité au premier rang dans l’Ouest même après ces deux défaites. Leur objectif n’est pas de rester au-dessus de .500 ; c’est d’être une équipe qui contrôle le déroulement du jeu sans perdre de vue les meilleurs joueurs de la ligue.

“Vous avez vu l’an dernier, c’est une pente glissante », a déclaré Dubois à propos de la baisse de la qualité de jeu à Winnipeg. “Vous commencez à perdre des matchs et personne ne se sent mal (pour vous) à ce sujet dans cette ligue.”

Winnipeg a encore des matchs à Ottawa, Philadelphie et Nashville pour transformer son road trip. Pour l’instant, cependant, les Jets ont une fiche de 0-2 lors d’un voyage sur la route qui les a envoyés sur les deux marchés les plus fous de hockey au monde et qui se poursuit samedi lors de la « Journée du hockey au Canada ».

Ce n’est plus censé être une équipe bulle; c’est censé être un concurrent. Mais la performance des Jets jusqu’à présent doit laisser de nombreux sommités du centre de l’univers du hockey se demander si nous, les gens des Prairies, avons inventé le fait que Winnipeg a été bon.

Si l’incohérence de Winnipeg va jusqu’à Ottawa, ils auront raison de se poser la question.

(Photo: John E. Sokolowski / États-Unis aujourd’hui)