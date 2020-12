Les Jets de New York ont ​​remporté dimanche le bouleversement le plus choquant de la saison NFL – un match dont on se souviendra peut-être comme l’un des résultats les plus étonnants de l’histoire de la ligue.

Leurs joueurs étaient ravis sur le terrain au SoFi Stadium, après avoir battu les Rams de Los Angeles 23-20 pour leur première victoire de la saison à leur 14e essai.

Et à la manière typique des Jets, ils ont rendu leurs fans misérables, car cela pourrait très bien leur coûter le choix n ° 1 lors du repêchage de la NFL en avril prochain et la possibilité de rédiger Clemson QB Trevor Lawrence.

Avec cette victoire, les Jets et les Jaguars de Jacksonville sont 1-13. Et les Jaguars ont maintenant pris une longueur d’avance sur les Jets pour le premier choix du repêchage de l’année prochaine en raison du bris d’égalité: Jacksonville a un calendrier plus faible.

C’est un résultat choquant qui pourrait changer le cours de l’histoire de la franchise Jets, pour le meilleur ou pour le pire – nous devrons attendre et voir. Mais cela a été long pour les Jets, qui ont eu des quasi-victoires contre les Broncos, les Patriots et les Raiders avant de finalement faire le travail contre les Rams, un résultat impossible à concevoir avant le début de ce match.

LA DYNASTIE EST FINIE:La séquence de 11 ans en séries éliminatoires des Patriots dans la NFL se termine

4 & LUNDI:Notre newsletter NFL apporte toujours le blitz

Les Jets venaient juste de subir leur pire perte de la saison, une raclée de 40-3 à Seattle la semaine dernière. Ils sont retournés à l’est puis à Los Angeles à cause des protocoles COVID, il était impossible de rester dans l’ouest.

Et puis, en dépit d’être des outsiders de 17 points, ils n’ont jamais été à la traîne contre les Rams – qui sont entrés dans le match avec la meilleure défense du football.

Les Jets ont donné le ton avec un touché d’ouverture du match. La ligne défensive a rendu la journée difficile pour Jared Goff, en particulier Quinnen Williams qui a été limogé et a généralement perturbé tout le match.

Sam Darnold a finalement eu son meilleur match de la saison, complétant 22 passes sur 31 pour 202 verges et un touché.

Et les Jets ont fait preuve de courage pour faire le travail. Ils ont perdu Williams en fin de match en raison d’une blessure à la tête et la défense a tout de même obtenu un gros arrêt dans les cinq dernières minutes pour mettre les Jets en position de gagner le match.

Et puis ils l’ont fait avec deux gros premiers essais, Darnold trouvant Frank Gore avec une courte passe pour sceller la victoire juste avant l’avertissement de deux minutes.

Opportunités ratées

Il semblait que ce serait la même vieille histoire pour les Jets. Opportunités manquées tôt qui leur coûteraient du retard.

Les Jets ont construit une avance de 17 points – leur plus grande de la saison – au troisième quart. Mais ils auraient dû être bien plus longtemps avant cela.

Ils ont défilé sur le terrain pour un touché lors de leur premier entraînement pour prendre une avance de 7-0, le score au début du deuxième quart lorsque les Jets ont eu deux bonnes chances de prendre le contrôle complet du match. Ils ont bloqué un botté de dégagement sur la première possession des Rams du deuxième quart et ont eu une interception sur le deuxième entraînement des Rams.

Les Jets ont commencé ces deux entraînements à l’intérieur de la ligne des 30 verges des Rams. Et pourtant, ils n’ont pu gagner que 21 verges combinées et ont dû se contenter de buts sur le terrain les deux fois.

Ils ont également gaspillé l’occasion d’entrer en mi-temps avec une plus grande avance. Les Jets ont couru le ballon à l’intérieur de l’avertissement de deux minutes, au plus profond de leur propre territoire, et les Rams semblaient satisfaits de réduire le temps. Mais ensuite, les Jets ont lancé le ballon en deuxième position et la passe est tombée incomplète. Et ils ont fini par donner le ballon aux Rams qui ont converti un panier avant la mi-temps pour prendre un peu d’élan dans la pause.

Mais les Jets ont en quelque sorte surmonté tout cela pour remporter la victoire. Et ils méritent d’être reconnus pour cela.

Andy Vasquez est l’auteur des battements des Jets pour NorthJersey.com. Suivez-le sur Twitter @andy_vasquez.

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!