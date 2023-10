Les Jets de New York ont ​​« embarrassé » Jalen Hurts lors de leur victoire surprise contre les Eagles de Philadelphie, déclare Robert Saleh | Nouvelles de la NFL

Breece Hall célèbre son touché gagnant

Les Jets de New York ne sont peut-être pas encore en panne. Du moins pas aux yeux de l’entraîneur-chef Robert Saleh.

Un mois après avoir perdu Aaron Rodgers quatre fois dans ce qu’ils espéraient être une saison de compétition pour le Super Bowl, les Jets ont remué le pot au cours d’un début d’année tumultueux et instable dans toute la ligue en venant par derrière pour battre les Eagles de Philadelphie 20- 14.

Jalen Hurts a été intercepté à trois reprises malgré l’absence des demis de coin vedettes des Jets Sauce Gardner et DJ Reed et a fait pression sur un sommet de la saison de 40 pour cent de baisses, selon ESPN. DeAndre Swift a quant à lui été limité à 18 verges sur 10 courses alors que les Eagles n’ont pas réussi à marquer sur leurs sept dernières possessions.

Cette victoire a marqué la première de l’histoire des Jets contre les Eagles, mettant fin à une séquence de 12 défaites consécutives remontant à 1973.

« Notre défense, comme d’habitude, est exceptionnelle », a déclaré Saleh après le match. « Au cours de ces six premières semaines, nous avons affronté de nombreux quarts-arrières. Je sais que nous n’avons pas remporté toutes les victoires, mais nous les avons tous embarrassés. Je suis vraiment très fier de la défense et de sa détermination.

« Je pensais que Brick et son équipe avaient un excellent plan de match, en perdant trois corners, quatre de nos six corners. Je pensais que notre ligne D était bonne pour le garder dans la poche – il est une poignée, fait mal, leur o- leurs receveurs, mais nos gars se sont battus jusqu’au bout. »

Lorsque Rodgers se blessait, cela menaçait toujours de devenir une saison de « ce qui aurait pu être » pour une équipe des Jets équipée pour organiser une course au championnat. Ils ont jusqu’à présent battu les Buffalo Bills de Josh Allen, se sont effondrés contre Mac Jones et les New England Patriots, ont été écartés par les Cowboys de Dallas, se sont retrouvés face à face avec Patrick Mahomes dans une défaite de trois points contre les Chiefs de Kansas City, ont été battus. les Broncos de Denver et maintenant Hurts et les Eagles stupéfaits.

« Il nous manque nos trois premiers coins, nos deux meilleurs joueurs de ligne offensive et notre quart-arrière du Temple de la renommée », a ajouté Saleh. « Jouer une équipe 5-0 que notre franchise n’a jamais battue. C’était comme un enfer sur roues, essayer d’élaborer un plan de match avec ce qui nous manquait et qui a remis le train sur les rails. »

Les Jets avaient mené 14-3 à un moment donné en première mi-temps avant de revenir à 14-12 au troisième quart, une interception de Tony Adams aux troisième et neuf après l’avertissement de deux minutes a lancé le match de Breece Hall. -Touché gagnant de huit verges, surmonté d’une conversion réussie de deux points.

« Cela signifie beaucoup d’affronter une équipe comme les Eagles, qui ont perdu au Super Bowl l’année dernière », a déclaré Quinnen Williams. « Ils ont une excellente équipe, un excellent quart-arrière, d’excellents receveurs, une excellente ligne offensive, une excellente défense. Nous savons que nous avons également une excellente équipe. Nous aspirons à devenir champions et à participer aux séries éliminatoires, comme Sortir et exécuter sur tous les cylindres est une chose incroyable à faire.

Le quart-arrière Zach Wilson a terminé le match avec 19 passes sur 33 pour 186 verges, aucun touché et, surtout, aucun revirement.

Avant le match, Rodgers avait été vu en train de lancer des balles sur le terrain et de se déplacer sans aide ni béquilles quelques semaines seulement après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure au tendon d’Achille qui a mis fin à l’année.

« Aaron était dans notre établissement samedi », a déclaré Saleh. « Je lui parlais. Je lui disais : ‘Alors, quel est le problème ? Tu vas monter à la loge demain ? Regarder depuis la box ?’ Il répond : « Non, je veux être sur le terrain. » Je me suis dit : « Et ta cheville ? Il dit: « Je vais bien. » Je me suis dit : ‘K, comme tu veux, mon pote.’

« Il est en mission. Je ne lui laisse rien de côté. J’ai entendu dire qu’il domine absolument la rééducation et il veut vraiment revenir cette année. C’est pourquoi obtenir des victoires comme celle-ci et y rester et rester dans la chasse, lui donner cette opportunité de remplir sa mission est vital. »