Préparez-vous à voir encore plus d’Aaron Rodgers avant ses débuts officiels avec les Jets de New York.

Les Jets ont été sélectionnés pour participer à la prochaine saison de « Hard Knocks » de HBO ESPN a rapporté mercredi.

Bien que les équipes puissent se porter volontaires pour participer au spectacle, il ne semble pas qu’une équipe se soit mobilisée pour le faire cette saison. La décision de savoir quelle équipe serait sur « Hard Knocks » est venue beaucoup plus tard que d’habitude (pour référence, les Lions de Detroit ont été annoncés comme l’équipe sélectionnée pour « Hard Knocks » en mars de l’année dernière).

Au fil des mois sans qu’une équipe ne se porte volontaire, il semblait probable que les Jets seraient choisis pour le spectacle car ils respectaient les directives requises. La NFL peut forcer une équipe à faire le spectacle si elle n’a pas d’entraîneur de première année, n’a pas participé aux séries éliminatoires au cours des deux dernières années et n’a pas participé au spectacle au cours des 10 dernières saisons. Les Bears de Chicago, les Saints de la Nouvelle-Orléans et les commandants de Washington étaient les trois autres équipes qui respectaient ces directives.

L’acquisition de Rodgers par les Jets après une saison 2022 prometteuse en a fait l’option la plus intrigante parmi ces quatre équipes aux yeux de beaucoup. Cependant, l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a clairement indiqué que son équipe ne souhaitait pas participer à l’émission.

« Je sais qu’il y a plusieurs équipes qui aimeraient que ‘Hard Knocks’ soit dans leur bâtiment », a déclaré Saleh aux journalistes en juin. « Nous ne sommes tout simplement pas l’un d’entre eux. »

Sur les 10 dernières équipes à participer à la version traditionnelle de « Hard Knocks », quatre d’entre elles ont participé aux séries éliminatoires plus tard cette saison. Les Jets ont été présentés à l’émission en 2010. L’équipe a obtenu une fiche de 11-5 cette saison-là et a participé aux séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

Les Jets devraient ouvrir le camp d’entraînement le 19 juillet et participeront au match du Temple de la renommée 2023 le 3 août.

Jets de New York

