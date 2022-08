Les jets chinois pourraient tirer des obus devant l’avion de Pelosi – médias d’État – News 24

Si l’avion du président américain essaie de s’approcher de Taïwan, il sera intercepté, selon le journal Global Times

Des avions de combat chinois pourraient tirer des obus devant l’avion de Nancy Pelosi si le président américain de la Chambre tentait finalement d’atterrir sur l’île autonome de Taiwan, a averti mardi le journal d’État chinois Global Times.

Taïwan n’a pas été mentionnée parmi les destinations de la tournée asiatique en cours de Pelosi, qui comprend Singapour, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon, mais les médias, citant des responsables de Washington et de Taipei, ont suggéré qu’elle pourrait toujours se rendre sur l’île.

Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine, a été irrité par ces informations et s’est engagé à agir pour empêcher le voyage dont il est question de se produire.

Le Global Times a détaillé dans son article les moyens que la Chine pourrait employer pour arrêter Pelosi et son entourage, qui sont sortis le jour où l’orateur devait arriver sur l’île.

L’expert chinois de l’aviation militaire Fu Qianshao a déclaré au média anglophone que l’armée de l’air du pays était capable d’effectuer des patrouilles régulières autour de Taïwan, ce qui signifie que la tentative du responsable américain d’atteindre l’île ne passera pas inaperçue.















“Si l’avion de Pelosi entre dans notre zone d’exercice, nous devrons prendre des mesures pour éjecter, intercepter, escorter et envoyer un avertissement radio”, il a dit.

Mais si ces mesures ne fonctionnent pas et “Pelosi obtient son chemin, nos avions de guerre peuvent tirer des obus en diagonale devant l’avion de Pelosi comme un avertissement supplémentaire”, Fu a insisté.

L’armée chinoise a organisé un entraînement au combat aérien simulé visant à “améliorer la capacité des pilotes à entrer rapidement en état de combat pour des situations anormales à tout moment” avant la tournée asiatique du conférencier américain, qui a débuté lundi à Singapour.

“C’est un signal clair envoyé par l’APL (Armée populaire de libération) que la Chine est tout à fait capable de mettre en place une défense par tous les temps pour intercepter tout avion cherchant à entrer dans l’île depuis n’importe quelle direction”, a-t-il ajouté. Global Times a souligné.

Fu a également insisté sur le fait que la Chine avait un énorme avantage militaire dans la région et que toute escorte militaire américaine ne pouvait pas faire grand-chose pour protéger le président de la Chambre en cas d’affrontement réel. Un groupe de frappe de la marine américaine, dirigé par le porte-avions USS Ronald Reagan, a été repéré dans les eaux des Philippines et non de Taïwan, selon un rapport chinois lundi.

L’expert basé à Taïwan, Chiu Yi, a suggéré que Pelosi essaierait probablement de se rendre sur l’île depuis son côté est, où la présence militaire chinoise est moindre. “Mais n’est-ce pas hilarant que la personnalité politique n ° 3 du pays n ° 1 mondial se cache comme un rat et en soit satisfaite?” se demanda Chiu.















Parlant de la possible visite de l’orateur lors de son briefing de lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a averti que « Si vous jouez avec le feu, vous vous brûlerez. Je crois que les États-Unis sont pleinement conscients du message fort et clair délivré par la Chine. »

Si Pelosi vient à Taïwan “l’APL ne restera pas les bras croisés” et prendra « des contre-mesures résolues et fortes » pour protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, a-t-il dit. “Si elle ose y aller, attendons de voir” Zhao a ajouté.

Taiwan, qui s’appelle officiellement la République de Chine (ROC), est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de Pékin.

Bien qu’ils reconnaissent Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens non officiels avec l’île, vendant des armes de pointe à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté, au grand dam des autorités chinoises.