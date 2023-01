L’approvisionnement de Kiev en avions de combat Typhoon est considéré comme “trop ​​​​excessif”, selon les sources du journal

Le Royaume-Uni n’a pas l’intention d’envoyer ses avions de chasse avancés en Ukraine, craignant qu’une telle décision ne conduise à une escalade du conflit entre Moscou et Kiev, a rapporté mercredi The Telegraph, citant des sources.

Mercredi, à la suite d’une décision de l’Allemagne et des États-Unis de fournir à l’Ukraine des chars de combat principaux modernes de fabrication occidentale, le président Vladimir Zelensky a doublé sa demande d’armements, demandant également aux bailleurs de fonds occidentaux des missiles et des jets à longue portée.

Cependant, selon des sources de la Royal Air Force citées par The Telegraph, l’envoi d’avions à Kiev “a été considéré comme étant trop escalatoriel” par les autorités britanniques.

Une source a également déclaré au point de vente que la formation sur les typhons britanniques « prendrait probablement des années » étant donné que l’Ukraine utilise des avions de l’ère soviétique. “La seule option serait que les nations possédant d’anciens avions russes proposent de tels avions, comme la Pologne”, il ajouta.

Lire la suite L’Ukraine exige des jets et des missiles

Alors que Londres a “pas exclu” fournissant à l’Ukraine des missiles de précision à plus longue portée, des sources du Telegraph ont averti qu’une telle mesure n’était pas en cours “pris en considération” tout de suite.

La semaine dernière, le gouvernement néerlandais a déclaré qu’il était prêt à envisager la livraison de chasseurs F-16 à l’Ukraine avec un “esprit ouvert.” Plus tard, le Premier ministre Mark Rutte a déclaré que la question était actuellement hors de propos, mais que rien ne pouvait être exclu.

Mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que son pays enverrait 14 chars Leopard 2 en Ukraine, et a été “agir de manière étroitement coordonnée au niveau international.” Le même jour, le président américain Joe Biden a déclaré que Washington fournirait à Kiev 31 chars de combat principaux Abrams, les présentant comme un “défensive” arme et non une menace pour la Russie.

L’ambassadeur de Russie en Allemagne, Sergey Nechayev, a déclaré que la livraison de chars Leopard 2 montre clairement que l’Allemagne et ses alliés les plus proches ne sont pas intéressés par une solution diplomatique en Ukraine, mais poursuivront la “pompage illimité” d’Ukraine avec “nouvelles armes mortelles.”

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre la fourniture d’armes à l’Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit. Anatoly Antonov, ambassadeur de Russie à Washington, a décrit les prochaines livraisons de chars comme “Encore une provocation flagrante” affirmant que l’armement de l’OTAN “sans aucun doute seront détruits.”