NEW YORK: Les Jets de New York ont ​​interviewé le coordinateur offensif des Titans du Tennessee, Arthur Smith, lundi pour leur poste d’entraîneur-chef.

Smith est le huitième candidat connu à rencontrer à distance les Jets, qui devraient également interviewer l’entraîneur des arrières défensifs de la Nouvelle-Orléans, Aaron Glenn, plus tard lundi.

New York, qui a limogé Adam Gase après deux saisons, s’est entretenu dimanche avec le coordinateur offensif de Buffalo Brian Daboll, le coordinateur défensif d’Indianapolis Matt Eberflus et le coordinateur défensif des Los Angeles Rams Brandon Staley. Les Jets ont également interviewé le coordinateur offensif de Kansas City Eric Bieniemy, l’ancien entraîneur de Cincinnati Marvin Lewis, le coordinateur défensif de San Francisco Robert Saleh et le coordinateur offensif de la Caroline Joe Brady.

Smith, 38 ans, a été assistant des Titans pendant 10 saisons, dont les deux dernières en tant que coordinateur offensif du Tennessee. Il devrait interviewer plusieurs des six équipes à la recherche d’un entraîneur-chef.

Smith a supervisé une attaque qui a terminé deuxième cette saison au total des verges par match, dirigé par le coureur de 2000 verges Derrick Henry. Il a également aidé Ryan Tannehill, le joueur AP Comeback de l’année la saison dernière, à devenir l’un des passeurs les plus efficaces de la NFL. Tannehill a lancé 33 passes de touché, un sommet en carrière cette saison.

Les Titans sont allés 11-5 pour gagner l’AFC Sud, mais ont été éliminés des séries éliminatoires dimanche avec une défaite de 20-13 contre Baltimore. L’offensive de Smith a eu du mal contre les Ravens alors qu’Henry avait sa pire performance cette saison avec 18 courses pour 40 verges et les Titans étaient limités à leur plus petit nombre de points.

Smith a commencé sa carrière d’entraîneur en tant qu’assistant diplômé en Caroline du Nord, son alma mater, en 2006. Il a passé deux saisons en tant qu’assistant de qualité défensive pour Washington avant de se rendre au Mississippi en tant que stagiaire défensif et assistant administratif en 2010.

Smith a été embauché en 2011 par Mike Munchak dans le Tennessee en tant qu’entraîneur défensif du contrôle qualité. Il est devenu l’entraîneur du contrôle de la qualité offensive la saison suivante, et a été promu à la ligne offensive et assistant des bouts serrés en 2013. Le nouvel entraîneur-chef Ken Whisenhunt l’a gardé dans son équipe en 2014 en tant qu’entraîneur adjoint des bouts serrés avant d’être promu entraîneur des bouts serrés par Mike Mularkey en 2016.

Smith a de nouveau été retenu en 2018 lorsque Mike Vrabel a pris la relève en tant qu’entraîneur et promu coordinateur offensif en 2019.

