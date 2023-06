Les jetons cryptographiques ont chuté en raison de l’inquiétude que Gensler étend à la répression de la SEC

Bill Clark | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, prend place avant le début de l’audience du comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur la surveillance de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le mardi 14 septembre 2021.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a intensifié son attaque contre l’industrie de la cryptographie cette semaine, poursuivant Coinbase et Binance pour violation des valeurs mobilières et mise en doute de l’avenir du trading de jetons.

Les investisseurs en crypto ont compris l’allusion. Quatre des 10 pièces les plus précieuses ont chuté d’au moins 15% cette semaine, selon CoinMarketCap, une vente déclenchée par les poursuites et l’interview de Gensler avec CNBC mardi, dans laquelle il a déclaré « nous n’avons pas besoin de plus de numérique monnaie. »

En alléguant que Coinbase agissait en tant que courtier et bourse non enregistré, la Securities and Exchange Commission a déclaré qu’au moins 13 actifs cryptographiques disponibles pour les clients de la société étaient considérés comme des « titres d’actifs cryptographiques ». Ils incluent le jeton SOL de Solana, le jeton ADA de Cardano, la pièce MATIC de Polygon et le jeton Filecoin (FIL) de Protocol Labs.

Application de trading Robin des Bois suivi vendredi en annonçant qu’à partir du 27 juin, il ne prendra plus en charge le commerce des pièces de Cardano, Polygon et Solana. La société a déclaré « qu’aucune autre pièce n’est affectée ». Vendredi également, Crypto.com a déclaré qu’il fermerait son échange institutionnel américain.

« Aucune autre pièce n’est affectée et votre crypto est toujours en sécurité sur Robinhood », a déclaré la société dans un poste.

La pièce de Cardano, la septième crypto-monnaie la plus précieuse, selon CoinMarketCap, a chuté de 20% la semaine dernière. Solana, classée neuvième, a chuté de 18 %. Polygon, classé 10e, a également glissé de 18 %. Filecoin, qui est plus bas dans la liste, a chuté de 19 %. Le jeton BNB de Binance, classé quatrième, a chuté de 16 %.

Bitcoin et éthéré les deux crypto-monnaies les plus populaires, étaient plus stables, chacune baissant de moins de 5 %.

Gensler, qui a été nommé à la tête de la SEC par le président Joe Biden en 2021, a passé une grande partie de l’année écoulée à poursuivre les sociétés de cryptographie et les échanges pour vendre efficacement des titres hautement spéculatifs et risqués déguisés en autre chose.

Des cas de fraude très médiatisés impliquant FTX de Sam Bankman-Fried et Terraform Labs de Do Kwon à des dizaines d’accusations impliquant des offres de pièces de monnaie et un faux marketing présumé, Gensler a fait de l’industrie de la cryptographie autrefois florissante sa principale cible de retrait.

« Le public investisseur bénéficie des lois américaines sur les valeurs mobilières », a déclaré Gensler dans une interview avec « Squawk on the Street » de CNBC mardi. « Crypto ne devrait pas être différent, et ces plateformes, ces intermédiaires doivent se mettre en conformité. »