Les Jedi déchus d’Ahsoka Épisode 4, « Jedi déchu », classé

Oh, Baylan Skoll, tu fasciner moi. Il est clairement un Jedi déchu avec un F majuscule et un J majuscule, et comme Shin, nous ne savons pas encore grand-chose sur lui, mais le potentiel est là, depuis sa connaissance de la chute d’Anakin en tant que Dark Vador, jusqu’à ce qu’il sait sur Ezra. et Ahsoka en particulier dans toutes ses taquineries, jusqu’à cette ligne, il grogne contre Ahsoka sur le fait qu’elle et les Jedi ne connaissent pas d’autre résolution de conflit que la violence. OMS sont vous, monsieur !?

Cela, et Ahsoka le renverse pendant leur duel.

Facteur de chute : 4/5