Les Jawans de l’armée chantent ‘Sandese Aate Hai’, le ministre de la Défense Rajnath Singh se joint

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a récemment effectué une visite à la station militaire de Dinjan dans l’Assam pour évaluer les progrès du développement des infrastructures le long de la ligne de contrôle réel (LAC). Il a été chaleureusement accueilli par plusieurs jawans de l’armée indienne qui lui ont chanté Sandese Aate Hai du film Border de 1997. Une vidéo du même nom fait maintenant le tour d’Internet. L’agence de presse ANI a également tweeté une vidéo de Rajnath Singh. Regarde:

Le chef d’état-major de l’armée, le général Manoj Pande, et d’autres hauts responsables ont accompagné le ministre de la Défense qui a été vu en train d’écouter les soldats chanter attentivement la chanson tout en tenant une tasse de thé à la main. En outre, il a salué leurs compétences et exprimé sa gratitude pour leurs sacrifices et leurs efforts envers le pays.

“Chapeau à nos grands soldats qui sacrifient leur jeunesse et leur vie pour nous garder dans des zones de confort ۔ Toute installation sous ciel est beaucoup moins pour eux pour compenser les services qu’ils nous fournissent », a déclaré un utilisateur de Twitter.

« Qu’est-ce que c’est beau ? Mon salut à leurs sacrifices », a tweeté un autre utilisateur en partageant la vidéo.

Un troisième utilisateur a écrit: “Une chanson qui fait toujours pleurer.”

Un autre utilisateur a reconnu l’esprit amusant des soldats et a déclaré: «Nos guerriers trouvent le bonheur et le plaisir partout. Chapeau à leur esprit vertigineux.

Roopkumar Rathod et Sonu Nigam ont chanté la chanson Sandese Aate Hai. Il s’est rapidement hissé au sommet de la liste des favoris parmi les personnes associées aux forces armées car il rend parfaitement l’esprit des sacrifices consentis par les familles des militaires.

