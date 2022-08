Les Javelins ukrainiens continuent de faire payer un lourd tribut aux chars russes

Commentez cette histoire Commentaire

PRÈS D’IZYUM, Ukraine – Il s’avère, ont découvert des soldats ukrainiens, que les étuis Javelin font de grands lits. Les missiles antichars fabriqués aux États-Unis sont emballés dans de grandes capsules rectangulaires noires – parfaites pour élever un petit lit de camp des sols sales et froids des positions de première ligne. “Assurez-vous de mentionner qu’ils sont vides”, a déclaré un soldat, montrant les lits de fortune. “La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que les Américains pensent qu’ils nous envoient des Javelins juste pour que nous puissions dormir dessus.”

C’est le contraire, en fait : la 93e brigade mécanisée avait tiré tellement de javelots sur les chars russes qu’ils avaient besoin de quelque chose à voir avec le tas de caisses vides.

Les combats à ce stade de la guerre entre la Russie et l’Ukraine se sont déplacés vers un échange d’artillerie à longue portée et de frappes de missiles. Mais bien que les Javelins soient une arme à plus courte portée – sa portée maximale est d’environ 2,5 miles – les soldats ici près d’Izyum, occupée par la Russie, dans le nord-est de l’Ukraine, considèrent toujours les Javelins comme un moyen efficace d’infliger des dégâts punitifs aux troupes russes. Le lieutenant Oleksandr Sosovskyy a qualifié les armes de « bons amis ».

Il a déclaré que les troupes ukrainiennes et russes dans de nombreux endroits étaient retranchées sur les lignes de front à quelques kilomètres l’une de l’autre – à portée de Javelin.

“Nous continuons à brûler leurs véhicules, ce qui signifie que quelques maisons supplémentaires en Ukraine resteront intactes”, a-t-il déclaré. « Les enfants ne seront pas tués. Les civils et les militaires ne seront pas tués.

Pendant des années, alors que l’Ukraine était enfermée dans un conflit latent avec les forces séparatistes dirigées par la Russie dans l’est de l’Ukraine, les missiles antichars Javelin étaient la première aide militaire de Washington – une arme défensive et mortelle destinée à dissuader de plus grandes hostilités. Ensuite, ils ont été tenus à l’écart de la ligne de front et n’ont jamais été utilisés en dehors des environnements d’entraînement, mais déjà “Javelin” était devenu une partie du lexique en Ukraine en tant que symbole du soutien occidental.

Après que les chars russes ont traversé la frontière le 24 février – et certains ont été immédiatement anéantis avec des javelots – le culte autour des armes s’est développé. “Javelin” – ou “Javelina” pour une fille – est maintenant un nom commun pour les animaux de compagnie. Les grands magasins locaux vendent des jouets de missiles Javelin en peluche pour les enfants. Un mème Internet de personnalités religieuses berçant des Javelins est devenu si populaire que son créateur a lancé une organisation caritative vendant des T-shirts avec les images. Le ministre ukrainien de la Défense portait récemment un écusson « Saint Javelin » sur son gilet pare-balles.

Le lieutenant-colonel Bohdan Dmytruk est un autre fan du système anti-blindage. Commandant de bataillon de la 93e brigade ukrainienne, Dmytruk a déclaré avoir constaté une baisse de la qualité des chars que les Russes utilisent sur les lignes de front. Il a une connaissance intime de son ennemi – son bataillon combattait la même brigade russe dans la région de Soumy, plus au nord, plus tôt dans la guerre, et ils se font maintenant face à nouveau dans la région de Kharkiv.

À Soumy, la 93e brigade a remporté la victoire, expulsant les forces russes de la région. Au cours des plus de trois mois qu’ils ont été postés près d’Izyum, la ligne de front n’a pas beaucoup bougé, bien que Dmytruk ait déclaré que son unité avait avancé d’environ 5 miles le long d’une partie de celle-ci pendant cette période. La route menant aux positions actuelles des tranchées ukrainiennes est jonchée de véhicules russes détruits et de cadavres de soldats en décomposition. Les champs de céréales ici ont été brûlés et remplis de cratères d’obus d’artillerie – les tournesols ont tendance à germer autour de leurs bords.

Les chars que les Russes utilisent maintenant sont plus anciens, a déclaré Dmytruk, car les javelots et les armes similaires ont épuisé leur arsenal. Même les équipages qui opèrent les chars sont maintenant moins expérimentés, ne réussissant souvent même pas à tirer sur les forces de Dmytruk avant qu’elles ne soient éliminées, a-t-il dit, parce qu’ils n’ont pas correctement chargé les munitions.

“L’armée ukrainienne a essentiellement détruit ses derniers chars et véhicules de combat d’infanterie lors de la première vague de combats”, a déclaré Dmytruk. “Le dernier de leurs véhicules que nous avons endommagé il y a quelques jours à peine était un BMP-1, qui est l’un de leurs plus anciens modèles. Ils auraient eu celui-là en stock pendant longtemps, alors ils vident vraiment leurs stocks en ce moment.

Washington a fourni à l’Ukraine plus de 5 000 javelots dans le cadre de son aide matérielle de plus de 8 milliards de dollars depuis le début de l’administration Biden. Dans les premiers jours de la guerre, les javelots étaient distribués à tous ceux qui repéraient une colonne ennemie – parfois avec des instructions sur place.

Avant l’invasion russe, certains militaires ukrainiens avaient assisté à des séances spéciales avec des entraîneurs américains sur l’utilisation du javelot. Mais c’était loin d’être suffisant pour se défendre contre les convois de chars russes une fois la guerre commencée.

Sosovskyy a déclaré avoir regardé une vidéo YouTube de 5 minutes et scanné un manuel d’instructions en 12 points – tout en étant conduit à l’endroit d’où il devait commencer à tirer avec les armes. La première fois, ça n’a pas marché.

“Vous tirez, mais quelque chose ne fonctionne pas et vous essayez d’apprendre par vous-même, avec l’ennemi juste là”, a-t-il déclaré. « Lorsque nous l’avons compris et que nous avons réussi à toucher des cibles, non seulement la cible était détruite, mais le reste du convoi prenait peur et s’enfuyait. Les javelins nous ont aidés à nous en débarrasser rapidement.

“Vous êtes comme dans un dessin animé”, a ajouté Sosovskyy. “Clic-clic et ça vole.”

En attendant les armes, les Ukrainiens tiennent la ligne avec l’artillerie soviétique

L’utilisation de Javelins et d’autres missiles antichars, tels que le NLAW britannique et le Stugna-P de fabrication ukrainienne, nécessite désormais plus de chasse. La 93e brigade utilise des drones pour rechercher des cibles. Ensuite, de petites équipes – généralement environ deux personnes – se déplacent dans le champ de tir pour le sortir avec des Javelins ou des NLAW, qui sont considérés comme plus légers et plus faciles à utiliser mais réservés à des distances plus courtes.

Les membres de la 93e brigade ont également trouvé des moyens créatifs d’atteindre les Russes. Dmytruk a déclaré que ses soldats attachaient parfois un “cadeau” – une grenade antichar – à un drone qui le larguait ensuite sur n’importe quel véhicule ennemi.

“En ce moment, ils ont même peur de marcher jusqu’à leurs chars”, a déclaré Dmytruk. Il a dit avoir intercepté l’audio de certains commandants russes disant à leurs soldats de remplir des sacs blancs de terre et de couvrir le dessus de leurs chars. Dmytruk a déclaré que cela était “inutile”.

Et ce ne sont pas que des caisses de Javelin vides que sa brigade recycle. Si un char ou un véhicule de combat russe est légèrement endommagé et récupérable, les Ukrainiens le récupéreront eux-mêmes. Dmytruk a déclaré que son bataillon à lui seul a détruit 18 chars russes, mais cinq ont été pris comme “trophées” que les soldats ukrainiens ont réparés, repeints et redéployés sur le front.

Parmi eux se trouvent deux modèles T-80 garés dans une boue épaisse et sous le couvert de branches d’arbres. Ils n’ont pas été touchés par des Javelins – alors ils n’auraient pas été récupérables. Mais avec la capture d’un grand nombre de leurs chars, les Russes se tournent vers des chars plus anciens et les Ukrainiens les combattent avec les leurs, plus récents.

“Nous pouvons voir par leur équipement qu’ils en manquent”, a déclaré Sosovskyy. «Nous apprenons cela à partir de messages interceptés ou de certaines histoires. On voit qu’ils paniquent, que leur reconnaissance s’affaiblit. Nous avons donc bon espoir. Et nous ferons tout notre possible pour les expulser d’ici.