Les jardins flottants de Glenmore purifient l’eau du lac Okanagan – Kelowna Capital News

Des jardins flottants contribueront à améliorer la qualité de l’eau à Kelowna.

Six “bio-îlots” ont été installés le 2 septembre à Redlich Pond, situé à Old Glenmore.

L’étang était à l’origine une zone humide sur une propriété de verger, avant de faire partie de l’infrastructure des eaux pluviales du quartier.

« Les bio-îlots flottants contiennent des plantes conçues pour fournir un assainissement et un traitement biologiques passifs supplémentaires dans l’étang avant que ces eaux pluviales ne s’écoulent dans le ruisseau Brandt et ne se déversent dans le lac Okanagan », a déclaré Jason Jenson, technicien en conception de livraison d’infrastructures de la ville de Kelowna.

L’étang reçoit les eaux de ruissellement du quartier inférieur de Glenmore, de certaines parties de Clifton Road et des quartiers environnants.

À Kelowna, les eaux pluviales coulent dans les rues de la ville avant de s’écouler dans les égouts pluviaux. Les drains sont reliés aux bassins versants naturels, comme les ruisseaux, les étangs et les lacs, sans passer par aucune forme de traitement.

Les plantes flottantes se nourrissent des nutriments potentiellement nocifs trouvés dans l’étang, purifiant l’eau avant qu’elle ne coule dans le lac Okanagan.

Chacun des six jardins flottants mesure huit mètres carrés et compte 80 trous de plantation, qui abritent des espèces de plantes indigènes.

Les îles sont composées d’une matrice en plastique flottante avec un système de plantation placé sur le dessus pour soutenir les plantes.

Les jardins flotteront au milieu de l’étang pour s’assurer qu’ils n’impactent pas les écoulements.

L’eau sera testée périodiquement pour mesurer le succès et ajuster le processus, le tout dans le but d’améliorer la qualité de l’eau entrant dans nos systèmes naturels et le lac Okanagan. Nous pouvons tous aider en veillant à améliorer nos pratiques à la maison. C’est la responsabilité de chacun.

Apprenez-en davantage sur la gestion des eaux pluviales à kelowna.ca/stormwater.

