Les jardins des villes et villages sont la principale source de nourriture pour les insectes pollinisateurs tels que les abeilles et les guêpes

La production de nectar a été mesurée chez près de 200 espèces de plantes en extrayant le nectar de plus de 3 000 fleurs individuelles.

M. Tew, qui étudie pour un doctorat en écologie, a déclaré: « Nous avons constaté que l’approvisionnement en nectar dans les paysages urbains est plus diversifié, en d’autres termes – (il) provient de plus d’espèces végétales que dans les terres agricoles et les réserves naturelles, et ce nectar urbain l’approvisionnement est essentiellement soutenu par des jardins privés. «

« Les jardins sont si importants parce qu’ils produisent le plus de nectar par unité de surface de terre et qu’ils couvrent la plus grande superficie de terre dans les villes que nous avons étudiées. »

Le processus d’extraction a utilisé un tube en verre fin, avec la concentration en sucre du nectar puis quantifiée avec un réfractomètre – un appareil qui mesure la quantité de lumière réfractée lors du passage à travers une solution.

Au total, 29% des terres des zones urbaines sont constituées de jardins domestiques – six fois la superficie des parcs et 40 fois la superficie des lotissements.

M. Tew a déclaré qu’il était vital que les nouveaux lotissements comprennent des jardins et a appelé les jardiniers à s’assurer que leurs espaces sont « aussi bons que possible » pour les pollinisateurs.

Il a suggéré de planter des fleurs riches en nectar, en veillant à ce qu’il y ait toujours quelque chose en fleur du début du printemps à la fin de l’automne et en tondant la pelouse moins souvent pour laisser pousser les pissenlits, les trèfles, les marguerites et autres plantes.

Les jardiniers devraient également éviter de pulvériser des pesticides car ceux-ci peuvent nuire aux pollinisateurs et éviter de couvrir leurs jardins de pavage, de terrasses ou de gazon artificiel, a-t-il déclaré.

Le Dr Stephanie Bird, spécialiste des insectes à la Royal Horticultural Society, a déclaré: « Cette recherche met en évidence l’importance des jardins pour soutenir nos insectes pollinisateurs et comment les jardiniers peuvent avoir un impact positif grâce à leurs décisions de plantation. Les jardins ne doivent pas être considérés isolément – au lieu de cela ils constituent un réseau de ressources offrant des habitats et des provisions précieux lorsqu’ils sont entretenus avec les pollinisateurs à l’esprit. «

L’article, Quantifier la production de nectar par les plantes à fleurs dans les paysages urbains et ruraux, est publié dans le Journal of Ecology.