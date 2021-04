Un membre du personnel du bar sert des boissons dans le bar Switch à son ouverture à la suite de l’assouplissement des mesures de verrouillage le 12 avril 2021 à Newcastle Upon Tyne, en Angleterre. Ian Forsyth | Actualités Getty Images | Getty Images

LONDRES – Le Royaume-Uni a encore allégé son verrouillage avec la réouverture de magasins non essentiels et peut-être du hotspot social le plus raté – les pubs – capables d’accueillir à nouveau les clients dans leurs jardins lundi. Les coiffeurs, les salons de beauté et de manucure et les installations de loisirs intérieures telles que les gymnases et les spas sont désormais autorisés à rouvrir et les nuitées loin de chez eux en Angleterre sont désormais autorisées. Les voyages internationaux restent cependant illégaux, sauf pour des raisons essentielles. Les bâtiments publics tels que les bibliothèques et les centres communautaires rouvriront également, tout comme les attractions extérieures, notamment les zoos et les parcs à thème.

Ouvert à minuit

Pourtant, la réouverture des jardins de pub à mesure que le temps s’améliore devrait donner un coup de pouce au moral du public britannique et du secteur de l’hôtellerie. Cela vient après une année tumultueuse qui a vu des pubs, des bars et des restaurants fermés pendant une grande partie des 12 derniers mois. Un certain nombre de pubs avec des licences de 24 heures ont ouvert dès qu’ils ont été autorisés. Le Kentish Belle, un micropub à Londres, par exemple, a ouvert à 1 minute après minuit lundi. Pendant ce temps, le bar Switch à Newcastle a fait de même et était complet, malgré des températures tombant en dessous de zéro. Les pubs réguliers à travers le pays sont complets depuis des semaines, les buveurs étant comptés jusqu’au 12 avril. Les parieurs devront s’asseoir à l’extérieur jusqu’à ce que d’autres mesures soient assouplies dans les mois à venir.

Des amis portent un toast en prenant un verre au bar Switch à Newcastle peu après minuit après l’assouplissement des mesures de verrouillage le 12 avril 2021 à Newcastle Upon Tyne, en Angleterre. Ian Forsyth | Actualités Getty Images | Getty Images

Cela vient après que le Premier ministre Boris Johnson a confirmé la semaine dernière qu’une analyse des données sur l’infection à Covid suite à la réouverture des écoles signifiait que le plan de réouverture du pays, ou «feuille de route», pouvait se poursuivre. Le gouvernement a fondé ses décisions sur la levée du verrouillage sur quatre facteurs: que le programme de déploiement des vaccins se poursuit avec succès, que les preuves montrent que les vaccins réduisent les hospitalisations et les décès et qu’il n’y a pas de flambée des hospitalisations. En outre, il a déclaré que son évaluation examinerait les risques posés par les nouvelles variantes du virus. Johnson a déclaré la semaine dernière qu’il n’y avait actuellement « rien dans les données actuelles » pour s’écarter de la feuille de route, permettant à « l’étape 2 » de l’assouplissement d’avoir lieu le 12 avril. Johnson a cependant appelé à la prudence, affirmant que de nombreuses restrictions restaient en place; les rassemblements en plein air doivent toujours être limités à 6 personnes ou 2 ménages, par exemple, et les gens ne peuvent pas socialiser à l’intérieur avec quelqu’un avec qui ils ne vivent pas ou avec qui ils n’ont pas formé une bulle de soutien. Le Royaume-Uni a été particulièrement touché par le coronavirus. À ce jour, plus de 4,3 millions d’infections ont été signalées au Royaume-Uni et plus de 127 000 personnes sont décédées.

Le programme de vaccination du pays a été l’un des plus rapides et des plus efficaces au monde à ce jour. À ce jour, plus 32 millions de personnes ont été vaccinées avec une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, et plus de 7,4 millions ont reçu une deuxième dose. La rapidité du déploiement, qui a commencé en décembre avant les États-Unis et l’UE, a largement permis au pays de surmonter une troisième vague de cas à la fin de 2020, attribuée à la propagation d’une variante plus infectieuse du virus.