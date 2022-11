Les jardins de Buckingham Palace sont-ils ouverts au public ? – Le soleil

Les jardins du palais de BUCKINGHAM ont une riche histoire dans la chronologie du monarque, faisant sa marque en 2002 lorsque feu la reine a invité des membres du public à une fête là-bas.

Ici, nous vous expliquons quand vous pouvez visiter vous-même les jardins du palais de Buckingham et à quelles parties vous avez accès.

Les jardins du palais de Buckingham sont ouverts au public pendant l’été

Les jardins sont-ils ouverts au public ?

Les jardins de Buckingham Palace ne sont pas toujours ouverts au public.

Au cours des dernières années, le palais a ouvert les jardins aux visiteurs qui ont également visité les salles d’apparat.

Ce type de circuit est principalement ouvert en été, lorsque le temps est plus clément et qu’il y a moins de risques de pluie.

Les jardins sont les terres privées du monarque et, pour des raisons de haute sécurité, seule une partie des jardins est ouverte au public.

Pour environ 20 £, vous pouvez vous promener dans le sud des jardins, à 500 mètres d’une nouvelle sortie au Grosvenor Palace.

Vous pourrez vous reposer un peu dans un coin salon et admirer le paysage d’un lac du XIXe siècle.

En marchant, vous passerez devant des arbres qui ont été plantés par des membres de la famille royale et pourrez également discuter brièvement avec les jardiniers qui maintiennent la zone propre et florissante.

Un grand chapiteau est érigé à la fin de la visite, qui sert de boutique de cadeaux.

Combien y a-t-il d’hectares ?

Les jardins du palais de Buckingham couvrent environ 40 acres.

Ils comprennent une piste d’hélicoptère, un lac et un court de tennis où Björn Borg, John McEnroe et Steffi Graf ont tous joué.

Outre les jardins privés du roi à Londres, ils servent également de lieu pour des événements royaux tels que des Garden Parties qui accueillent chaque année au moins 24 000 invités.

Il compte plus de 1 000 arbres plantés – dont 98 platanes et 85 espèces différentes de chênes – tandis qu’il fleurit 325 espèces de plantes sauvages et abrite 30 espèces d’oiseaux nicheurs.

Quelles étaient les garden-parties de la reine ?

Chaque année, feu la reine invitait plus de 30 000 invités à passer un après-midi d’été dans les jardins du palais de Buckingham.

La Reine a organisé trois Garden Parties pour des personnes d’horizons et de parcours professionnels différents et a eu un impact positif sur la communauté.

La fête a commencé lorsque la reine et son mari, le prince Philip, sont entrés à 16 heures, mais les portes du palais de Buckingham étaient ouvertes aux invités à 15 heures.

Deux orchestres militaires ont fait une apparition pour jouer l’hymne national alors que le couple royal se promenait autour des invités et a eu l’occasion de parler à Sa Majesté et à d’autres membres de la famille royale.

Ensuite, la reine s’est rendue à la tente de thé royale où elle a parlé à d’autres invités et tout le monde a apprécié la nourriture, les boissons et les promenades dans les jardins.

Maintenant que le monarque a changé et que le roi Charles III est sur le trône, on ne sait pas si la tradition se poursuivra.

Le calendrier royal d’été est normalement publié en février, mais il y a des doutes sur les Garden Parties.

Le roi vise une monarchie allégée avec des coûts réduits pour la rendre plus durable et des changements aux partis pourraient être apportés.

Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe de nouvelles de The Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368. Vous pouvez nous envoyer WhatsApp au 07810 791 502. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.