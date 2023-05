Les Japonais prennent des cours pour réapprendre à sourire | Nouvelles du monde

Des cours de sourire sont désormais disponibles pour les Japonais après trois ans de recommandations du gouvernement selon lesquelles les gens portent des masques.

Après le COVID 19 pandémie s’est propagée à travers le monde en 2020, il a été conseillé aux habitants du pays de porter des masques afin de se protéger des maladies respiratoires.

Selon le journal Asahi Shimbun, depuis la récente levée des règles du masque, de nombreuses personnes ont du mal à s’adapter à la vie sans couvre-visage.

Certains ont oublié comment sourire et ressentent le besoin de répéter l’expression du visage, dit le journal.

Les sessions organisées par le Akabane Elderly Relief Center ont gagné en popularité avec plus de personnes demandant des leçons individuelles depuis la fin de l’année dernière.

Le nombre de candidats a été multiplié par 4,5 après que les médias ont signalé pour la première fois en février 2023 que le gouvernement abandonnerait sa recommandation de porter des masques.

En mai, le Japon a déclaré que les couvre-visages devraient être un choix individuel et a abaissé la classification de la gravité du virus.

« Le port du masque étant devenu la norme, les gens ont moins d’occasions de sourire, et de plus en plus de gens ont développé un complexe à ce sujet », a déclaré Keiko Kawano, coach de la société « d’éducation au sourire » Egaoiku, à Asahi Shimbun.

« Bouger et détendre les muscles du visage est la clé pour faire un bon sourire », a-t-elle ajouté.

Alors, comment se déroulent les cours ?

Les participants reçoivent un miroir à main pour vérifier leurs progrès et leurs sourires, certains ajustant leur expression faciale jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits du résultat de leur sourire naturel.

Yasuko Watarai, une participante à l’une des leçons, a déclaré au journal Mainichi Shimbun : « Les sourires sont essentiels pour la communication sans masque.

« Je veux appliquer ce que j’ai appris aujourd’hui lors d’activités bénévoles et d’autres rassemblements. »

Mme Kawano a déclaré qu’elle souhaitait que les gens passent plus de temps à sourire pour leur bien-être physique et mental.

« Le sourire fait non seulement bonne impression sur les autres et facilite la communication, mais a également pour effet de vous faire sentir plus positif.

« Je veux que les gens passent du temps à sourire consciemment pour leur bien-être (physique) et mental », a-t-elle ajouté.

Quels sont certains des avantages du sourire ?

Selon les services psychologiques du Delaware, certains des avantages du sourire incluent une vie plus longue et une baisse de la tension artérielle.

Une étude menée en 2010 a révélé qu’un sourire authentique et intense est lié à une espérance de vie plus longue.

Sourire plus souvent aide à améliorer votre humeur et le rire peut réduire la tension artérielle.

« Lorsque les endorphines sont libérées pour contrer les effets négatifs des hormones du stress, votre corps se détend – abaissant votre tension artérielle. La combinaison de ces hormones de « bien-être » avec la pression artérielle abaissée améliore votre humeur, soulage l’anxiété et soulage la tension de votre cœur, », a déclaré le site Web de Henry Ford Health.